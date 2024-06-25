https://sarabic.ae/20240625/روسيا-تفرض-عقوبات-جوابية-على-وسائل-الإعلام-لأكثر-من-20-دولة---1090165178.html

روسيا تفرض عقوبات جوابية على وسائل الإعلام لأكثر من 20 دولة

روسيا تفرض عقوبات جوابية على وسائل الإعلام لأكثر من 20 دولة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ترد على العقوبات المفروضة على وكالات أنباء "ريا نوفوستي" و"إزفيستيا و"آر تي" بفرض قيود على وسائل إعلام... 25.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-25T12:38+0000

2024-06-25T12:38+0000

2024-06-25T12:38+0000

روسيا

العالم

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وأضافت الخارجية الروسية في بيان على موقعها الرسمي، أنه "ردًا على القرار الذي اتخذه مجلس الاتحاد الأوروبي في 17 مايو/ أيار بحظر "أي نشاط إذاعي" في ثلاث وسائل إعلام روسية (ريا نوفوستي وإزفيستيا وروسيسكايا غازيتا)، والذي يدخل حيز التنفيذ اليوم، 25 يونيو/ حزيران، تم فرض قيود مضادة على العدد من وسائل الإعلام في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومشغلي وسائل الإعلام في الاتحاد الأوروبي الذين ينشرون بشكل منهجي معلومات كاذبة حول التقدم في العملية العسكرية الخاصة".ولقد حذر الجانب الروسي مراراً وتكراراً وعلى مستويات مختلفة من أن المضايقات ذات الدوافع السياسية للصحفيين المحليين والحظر غير المبرر المفروض على وسائل الإعلام الروسية في الاتحاد الأوروبي لن تمر مرور الكرام، وفقا للخارجية الروسية.وعلى الرغم من ذلك، اختارت بروكسل وعواصم دول الكتلة سلوك طريق التصعيد، مما اضطر موسكو إلى اتخاذ إجراءات مضادة متناسبة مع حظر آخر غير مشروع، وتقع المسؤولية عن مثل هذا التطور للأحداث على عاتق قيادة الاتحاد الأوروبي ودول هذه الرابطة التي أيدت مثل هذا القرار، كما جاء في بيان وزارة الخارجية الروسية.أفادت وزارة الخارجية الروسية، يوم 3 يونيو/ حزيران، بأن روسيا أدرجت عدداً من ممثلي المؤسسة السياسية والصحفيين ومجتمع الخبراء البريطانيين في "قائمة الإيقاف" الروسية.وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية الذي نُشر على موقعها الرسمي: "يشير الخطاب الاستفزازي المناهض لروسيا من قبل المسؤولين البريطانيين والخطوات العملية التي اتخذتها لندن نحو مزيد من التطوير العسكري لأوكرانيا، إلى تصميم القيادة البريطانية لمواصلة المواجهة المنهجية الصعبة مع بلدنا".وذكرت الوزارة أنه "رداً على التصرفات العدائية للجانب البريطاني، تم اتخاذ قرار بإدراج عدد من ممثلي المؤسسة السياسية والسلك الصحفي ومجتمع الخبراء البريطانيين على "قائمة الإيقاف" الروسية".

https://sarabic.ae/20240625/خبير-قرار-تقييد-الوصول-إلى-وسائل-الإعلام-الروسية-فرض-من-قبل-واشنطن-على-الاتحاد-الأوروبي-1090163528.html

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