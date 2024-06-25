روسيا تفرض عقوبات جوابية على وسائل الإعلام لأكثر من 20 دولة

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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
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29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:53 GMT
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مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:29 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
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23 د
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خبير: الهجوم الإرهابي في داغستان وسيفاستوبول يستهدف نموذج روسيا الناجح
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البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
17:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
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27 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
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29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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مساحة حرة
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https://sarabic.ae/20240625/روسيا-تفرض-عقوبات-جوابية-على-وسائل-الإعلام-لأكثر-من-20-دولة---1090165178.html
روسيا تفرض عقوبات جوابية على وسائل الإعلام لأكثر من 20 دولة
روسيا تفرض عقوبات جوابية على وسائل الإعلام لأكثر من 20 دولة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ترد على العقوبات المفروضة على وكالات أنباء "ريا نوفوستي" و"إزفيستيا و"آر تي" بفرض قيود على وسائل إعلام... 25.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-25T12:38+0000
2024-06-25T12:38+0000
روسيا
العالم
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وأضافت الخارجية الروسية في بيان على موقعها الرسمي، أنه "ردًا على القرار الذي اتخذه مجلس الاتحاد الأوروبي في 17 مايو/ أيار بحظر "أي نشاط إذاعي" في ثلاث وسائل إعلام روسية (ريا نوفوستي وإزفيستيا وروسيسكايا غازيتا)، والذي يدخل حيز التنفيذ اليوم، 25 يونيو/ حزيران، تم فرض قيود مضادة على العدد من وسائل الإعلام في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومشغلي وسائل الإعلام في الاتحاد الأوروبي الذين ينشرون بشكل منهجي معلومات كاذبة حول التقدم في العملية العسكرية الخاصة".ولقد حذر الجانب الروسي مراراً وتكراراً وعلى مستويات مختلفة من أن المضايقات ذات الدوافع السياسية للصحفيين المحليين والحظر غير المبرر المفروض على وسائل الإعلام الروسية في الاتحاد الأوروبي لن تمر مرور الكرام، وفقا للخارجية الروسية.وعلى الرغم من ذلك، اختارت بروكسل وعواصم دول الكتلة سلوك طريق التصعيد، مما اضطر موسكو إلى اتخاذ إجراءات مضادة متناسبة مع حظر آخر غير مشروع، وتقع المسؤولية عن مثل هذا التطور للأحداث على عاتق قيادة الاتحاد الأوروبي ودول هذه الرابطة التي أيدت مثل هذا القرار، كما جاء في بيان وزارة الخارجية الروسية.أفادت وزارة الخارجية الروسية، يوم 3 يونيو/ حزيران، بأن روسيا أدرجت عدداً من ممثلي المؤسسة السياسية والصحفيين ومجتمع الخبراء البريطانيين في "قائمة الإيقاف" الروسية.وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية الذي نُشر على موقعها الرسمي: "يشير الخطاب الاستفزازي المناهض لروسيا من قبل المسؤولين البريطانيين والخطوات العملية التي اتخذتها لندن نحو مزيد من التطوير العسكري لأوكرانيا، إلى تصميم القيادة البريطانية لمواصلة المواجهة المنهجية الصعبة مع بلدنا".وذكرت الوزارة أنه "رداً على التصرفات العدائية للجانب البريطاني، تم اتخاذ قرار بإدراج عدد من ممثلي المؤسسة السياسية والسلك الصحفي ومجتمع الخبراء البريطانيين على "قائمة الإيقاف" الروسية".
https://sarabic.ae/20240625/خبير-قرار-تقييد-الوصول-إلى-وسائل-الإعلام-الروسية-فرض-من-قبل-واشنطن-على-الاتحاد-الأوروبي-1090163528.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

روسيا تفرض عقوبات جوابية على وسائل الإعلام لأكثر من 20 دولة

12:38 GMT 25.06.2024
© Fotolia / Maxoidosصحافة
صحافة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
© Fotolia / Maxoidos
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أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ترد على العقوبات المفروضة على وكالات أنباء "ريا نوفوستي" و"إزفيستيا و"آر تي" بفرض قيود على وسائل إعلام لأكثر من 20 دولة.
وأضافت الخارجية الروسية في بيان على موقعها الرسمي، أنه "ردًا على القرار الذي اتخذه مجلس الاتحاد الأوروبي في 17 مايو/ أيار بحظر "أي نشاط إذاعي" في ثلاث وسائل إعلام روسية (ريا نوفوستي وإزفيستيا وروسيسكايا غازيتا)، والذي يدخل حيز التنفيذ اليوم، 25 يونيو/ حزيران، تم فرض قيود مضادة على العدد من وسائل الإعلام في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومشغلي وسائل الإعلام في الاتحاد الأوروبي الذين ينشرون بشكل منهجي معلومات كاذبة حول التقدم في العملية العسكرية الخاصة".
ولقد حذر الجانب الروسي مراراً وتكراراً وعلى مستويات مختلفة من أن المضايقات ذات الدوافع السياسية للصحفيين المحليين والحظر غير المبرر المفروض على وسائل الإعلام الروسية في الاتحاد الأوروبي لن تمر مرور الكرام، وفقا للخارجية الروسية.
فيديو كاميرا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
خبير: قرار تقييد الوصول إلى وسائل الإعلام الروسية فرض من قبل واشنطن على الاتحاد الأوروبي
11:59 GMT
وعلى الرغم من ذلك، اختارت بروكسل وعواصم دول الكتلة سلوك طريق التصعيد، مما اضطر موسكو إلى اتخاذ إجراءات مضادة متناسبة مع حظر آخر غير مشروع، وتقع المسؤولية عن مثل هذا التطور للأحداث على عاتق قيادة الاتحاد الأوروبي ودول هذه الرابطة التي أيدت مثل هذا القرار، كما جاء في بيان وزارة الخارجية الروسية.
أفادت وزارة الخارجية الروسية، يوم 3 يونيو/ حزيران، بأن روسيا أدرجت عدداً من ممثلي المؤسسة السياسية والصحفيين ومجتمع الخبراء البريطانيين في "قائمة الإيقاف" الروسية.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية الذي نُشر على موقعها الرسمي: "يشير الخطاب الاستفزازي المناهض لروسيا من قبل المسؤولين البريطانيين والخطوات العملية التي اتخذتها لندن نحو مزيد من التطوير العسكري لأوكرانيا، إلى تصميم القيادة البريطانية لمواصلة المواجهة المنهجية الصعبة مع بلدنا".
وذكرت الوزارة أنه "رداً على التصرفات العدائية للجانب البريطاني، تم اتخاذ قرار بإدراج عدد من ممثلي المؤسسة السياسية والسلك الصحفي ومجتمع الخبراء البريطانيين على "قائمة الإيقاف" الروسية".
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