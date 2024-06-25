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https://sarabic.ae/20240625/ليبيا-حكومة-الدبيبة-تصدر-قرارا-يستثني-الفلسطينيين-من-رسوم-التأشيرات-والإقامة-1090150202.html
ليبيا.. حكومة الدبيبة تصدر قرارا يستثني الفلسطينيين من رسوم التأشيرات والإقامة
ليبيا.. حكومة الدبيبة تصدر قرارا يستثني الفلسطينيين من رسوم التأشيرات والإقامة
سبوتنيك عربي
أصدرت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، برئاسة عبد الحميد دبيبة، مساء الاثنين، قرار يستثني المواطنين الفلسطينيين من جميع الرسوم المتعلقة بالتأشيرات والإقامة. 25.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-25T00:12+0000
2024-06-25T00:12+0000
عبد الحميد الدبيبة
حصري
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
العالم العربي
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وبحسب مراسل "سبوتنيك"، يستثني القرار المواطنين الفلسطينيين من جميع الرسوم المتعلقة بالتأشيرات والإقامة المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987.جاء ذلك في القرار رقم 289 الذي صدر مساء الاثنين بناءً على قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بالعاصمة طرابلس.ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 37 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.فيما تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف الحرب، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
https://sarabic.ae/20240623/مسؤولة-الثفافة-والإعلام-للجالية-الفلسطينية-في-ليبيا-ندعم-غزة-على-الصعيدين-المادي-والمعنوي-1090097974.html
غزة
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عبد الحميد الدبيبة, حصري, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي
عبد الحميد الدبيبة, حصري, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي

ليبيا.. حكومة الدبيبة تصدر قرارا يستثني الفلسطينيين من رسوم التأشيرات والإقامة

00:12 GMT 25.06.2024
© AFP 2023 / GREGORIO BORGIAرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
© AFP 2023 / GREGORIO BORGIA
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حصري
أصدرت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، برئاسة عبد الحميد دبيبة، مساء الاثنين، قرار يستثني المواطنين الفلسطينيين من جميع الرسوم المتعلقة بالتأشيرات والإقامة.
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، يستثني القرار المواطنين الفلسطينيين من جميع الرسوم المتعلقة بالتأشيرات والإقامة المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987.
جاء ذلك في القرار رقم 289 الذي صدر مساء الاثنين بناءً على قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بالعاصمة طرابلس.
وبحسب مراسل "سبوتنيك، من المقرر أن يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 37 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
روان عبد العزيز، مسؤولة الثقافة والإعلام في الجالية الفلسطينية في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
مسؤولة الثفافة والإعلام للجالية الفلسطينية في ليبيا: ندعم غزة على الصعيدين المادي والمعنوي
23 يونيو, 11:04 GMT
فيما تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف الحرب، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
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