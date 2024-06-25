https://sarabic.ae/20240625/ليبيا-حكومة-الدبيبة-تصدر-قرارا-يستثني-الفلسطينيين-من-رسوم-التأشيرات-والإقامة-1090150202.html
ليبيا.. حكومة الدبيبة تصدر قرارا يستثني الفلسطينيين من رسوم التأشيرات والإقامة
ليبيا.. حكومة الدبيبة تصدر قرارا يستثني الفلسطينيين من رسوم التأشيرات والإقامة
سبوتنيك عربي
أصدرت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، برئاسة عبد الحميد دبيبة، مساء الاثنين، قرار يستثني المواطنين الفلسطينيين من جميع الرسوم المتعلقة بالتأشيرات والإقامة. 25.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-25T00:12+0000
2024-06-25T00:12+0000
2024-06-25T00:12+0000
عبد الحميد الدبيبة
حصري
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/1f/1080594807_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce8949e83d2a6e09edf00f4b4976f867.jpg
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، يستثني القرار المواطنين الفلسطينيين من جميع الرسوم المتعلقة بالتأشيرات والإقامة المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987.جاء ذلك في القرار رقم 289 الذي صدر مساء الاثنين بناءً على قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بالعاصمة طرابلس.ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 37 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.فيما تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف الحرب، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
https://sarabic.ae/20240623/مسؤولة-الثفافة-والإعلام-للجالية-الفلسطينية-في-ليبيا-ندعم-غزة-على-الصعيدين-المادي-والمعنوي-1090097974.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/1f/1080594807_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f8d2b701e8819a09285e49dbae01b7d6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عبد الحميد الدبيبة, حصري, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي
عبد الحميد الدبيبة, حصري, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي
ليبيا.. حكومة الدبيبة تصدر قرارا يستثني الفلسطينيين من رسوم التأشيرات والإقامة
حصري
أصدرت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، برئاسة عبد الحميد دبيبة، مساء الاثنين، قرار يستثني المواطنين الفلسطينيين من جميع الرسوم المتعلقة بالتأشيرات والإقامة.
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، يستثني القرار المواطنين الفلسطينيين من جميع الرسوم المتعلقة بالتأشيرات والإقامة المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987.
جاء ذلك في القرار رقم 289 الذي صدر مساء الاثنين بناءً على قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية
بالعاصمة طرابلس.
وبحسب مراسل "سبوتنيك، من المقرر أن يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 37 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
فيما تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف الحرب، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.