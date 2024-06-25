https://sarabic.ae/20240625/محتجون-كينيون-يقتحمون-مقر-البرلمان-وأنباء-عن-إطلاق-نار-في-محيطه-فيديو-1090166475.html
محتجون كينيون يقتحمون مقر البرلمان وأنباء عن إطلاق نار في محيطه... فيديو
محتجون كينيون يقتحمون مقر البرلمان وأنباء عن إطلاق نار في محيطه... فيديو
سبوتنيك عربي
اقتحم محتجون، اليوم الثلاثاء، مقر البرلمان الكيني في العاصمة نيروبي، وسمع إطلاق نار في محيطه بعد التصويت لصالح مشروع قانون يقضي بزيادات ضريبية. 25.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-25T13:23+0000
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وبث التلفزيون الكيني لقطات أظهرت تجاوز مئات المتظاهرين حواجز أقامتها الشرطة خارج البرلمان وعبروا أبواب المبنى.ونقلت وسائل إعلام عن منظمة العفو الدولية في كينيا أن "الحكومة الكينية أكدت احترامها الحق في التجمع".وأضافت أن "مراقبي حقوق الإنسان أشاروا إلى استخدام متزايد للرصاص الحي من قبل الشرطة الوطنية في العاصمة نيروبي".وبدأت التظاهرات الاحتجاجية على مشروع القانون، الثلاثاء، في نيروبي قبل أن تنتشر في كل أنحاء البلاد، ووجهت دعوة للإضراب الوطني بتاريخ اليوم 25 يونيو/ حزيران.ودافعت الحكومة الكينية عن خطتها لفرض ضرائب جديدة تعتبرها ضرورية للدولة المثقلة بالديون، مؤكدة أنها تتضمن تدابير لمكافحة البطالة في صفوف الشباب وتسهيل الوصول إلى مستوى تعليم أفضل.وحسب البنك المركزي الكيني، سجلت البلاد تضخما على أساس سنوي بلغ 5.1%، في مايو/ أيار، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 6.2% والوقود بنسبة 7.8%.يشار إلى أن ثلث سكان كينيا البالغ عددهم 51.5 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر.
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العالم, أخبار العالم الآن, أفريقيا, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أفريقيا, الأخبار
محتجون كينيون يقتحمون مقر البرلمان وأنباء عن إطلاق نار في محيطه... فيديو
اقتحم محتجون، اليوم الثلاثاء، مقر البرلمان الكيني في العاصمة نيروبي، وسمع إطلاق نار في محيطه بعد التصويت لصالح مشروع قانون يقضي بزيادات ضريبية.
وبث التلفزيون الكيني لقطات أظهرت تجاوز مئات المتظاهرين حواجز أقامتها الشرطة خارج البرلمان وعبروا أبواب المبنى.
ونقلت وسائل إعلام عن منظمة العفو الدولية في كينيا أن "الحكومة الكينية أكدت احترامها الحق في التجمع".
وأضافت أن "مراقبي حقوق الإنسان أشاروا إلى استخدام متزايد للرصاص الحي من قبل الشرطة الوطنية في العاصمة نيروبي".
وبدأت التظاهرات الاحتجاجية على مشروع القانون، الثلاثاء، في نيروبي قبل أن تنتشر في كل أنحاء البلاد، ووجهت دعوة للإضراب الوطني بتاريخ اليوم 25 يونيو/ حزيران.
ودافعت الحكومة الكينية عن خطتها لفرض ضرائب جديدة تعتبرها ضرورية للدولة المثقلة بالديون، مؤكدة أنها تتضمن تدابير لمكافحة البطالة في صفوف الشباب وتسهيل الوصول إلى مستوى تعليم أفضل.
وحسب البنك المركزي الكيني، سجلت البلاد تضخما على أساس سنوي بلغ 5.1%، في مايو/ أيار، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 6.2% والوقود بنسبة 7.8%.
يشار إلى أن ثلث سكان كينيا البالغ عددهم 51.5 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر.