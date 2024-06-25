https://sarabic.ae/20240625/من-هم-أكبر-المدينين-في-مجموعة-العشرين-1090167304.html
من هي أكبر دول مجموعة العشرين مديونية؟
من هي أكبر دول مجموعة العشرين مديونية؟
سبوتنيك عربي
من هم أكبر المدينين في مجموعة العشرين؟
2024-06-25T14:01+0000
2024-06-25T14:01+0000
2024-06-25T14:07+0000
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يوضح الرسم البياني الآتي الذي أعده فريق "سبوتنيك" كيف تغيرت ديون أكبر اقتصادات العالم في عام 2023.
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2024
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
من هم أكبر المدينين في مجموعة العشرين؟
من هم أكبر المدينين في مجموعة العشرين؟
من هي أكبر دول مجموعة العشرين مديونية؟
14:01 GMT 25.06.2024 (تم التحديث: 14:07 GMT 25.06.2024)
كان الدين الوطني لروسيا الاتحادية في نهاية عام 2023، هو الأدنى بين جميع دول مجموعة العشرين، وقد شكّل 14% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لحسابات وكالة "سبوتنيك".
يوضح الرسم البياني الآتي الذي أعده فريق "سبوتنيك" كيف تغيرت ديون أكبر اقتصادات العالم في عام 2023.