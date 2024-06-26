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https://sarabic.ae/20240626/إسرائيل-تغتال-أحد-أعضاء-أطباء-بلا-حدود-في-غزة-1090202727.html
"أطباء بلا حدود" تعلن أن إسرائيل اغتالت أحد أعضائها في غزة
"أطباء بلا حدود" تعلن أن إسرائيل اغتالت أحد أعضائها في غزة
سبوتنيك عربي
قالت منظمة "أطباء بلا حدود" إن الجيش الإسرائيلي اغتال فادي الوادية، أحد أعضاء المنظمة في قطاع غزة، عبر استهدافه بغارة جوية. 26.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-26T16:01+0000
2024-06-26T16:08+0000
طوفان الأقصى
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وأصدرت المنظمة بيانا قالت فيه: "ببالغ الغضب والأسى ندين بشدة مقتل زميلنا فادي الوادية في هجوم استهدف مدينة غزة هذا الصباح"، لافتة إلى أن "الهجوم أودى بحياة فادي وخمسة أشخاص آخرين، بينهم ثلاثة أطفال، حيث قتل فادي وهو يقود دراجته إلى العمل على مقربة من عيادة أطباء بلا حدود حيث كان يوفر الرعاية".في السياق ذاته، نعت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عضو المنظمة القتيل الوادية، قائلة إنه "استشهد وهو على رأس عمله، مبينة أن الوادية متخصص في مجال العلاج الطبيعي، مطالبة المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية والحقوقية بالعمل على حماية الطواقم والمؤسسات الصحية.من جانبه، زعم الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن طائرة تابعة لسلاح الجو "قتلت إرهابيا يدعى فادي الوادية، كان يعمل كعنصر مهم في منظمة الجهاد الإسلامي الإرهابية".وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أن الوادية "قام بتطوير صواريخ المنظمة الإرهابية وكان شخصية مركزية في معرفة المنظمة الإرهابية بالإلكترونيات والكيمياء".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل وأكثر من 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240625/قناة-إسرائيلية-دون-الاستيطان-في-غزة-لن-توجد-صورة-لنصر-الجيش-داخل-القطاع-1090178103.html
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طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

"أطباء بلا حدود" تعلن أن إسرائيل اغتالت أحد أعضائها في غزة

16:01 GMT 26.06.2024 (تم التحديث: 16:08 GMT 26.06.2024)
© Photo / Doctors Without Bordersأعضاء من منظمة "أطباء بلا حدود" على الحدود بين المجر وصربيا
أعضاء من منظمة أطباء بلا حدود على الحدود بين المجر وصربيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
© Photo / Doctors Without Borders
تابعنا عبر
قالت منظمة "أطباء بلا حدود" إن الجيش الإسرائيلي اغتال فادي الوادية، أحد أعضاء المنظمة في قطاع غزة، عبر استهدافه بغارة جوية.
وأصدرت المنظمة بيانا قالت فيه: "ببالغ الغضب والأسى ندين بشدة مقتل زميلنا فادي الوادية في هجوم استهدف مدينة غزة هذا الصباح"، لافتة إلى أن "الهجوم أودى بحياة فادي وخمسة أشخاص آخرين، بينهم ثلاثة أطفال، حيث قتل فادي وهو يقود دراجته إلى العمل على مقربة من عيادة أطباء بلا حدود حيث كان يوفر الرعاية".
في السياق ذاته، نعت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عضو المنظمة القتيل الوادية، قائلة إنه "استشهد وهو على رأس عمله، مبينة أن الوادية متخصص في مجال العلاج الطبيعي، مطالبة المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية والحقوقية بالعمل على حماية الطواقم والمؤسسات الصحية.
من جانبه، زعم الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن طائرة تابعة لسلاح الجو "قتلت إرهابيا يدعى فادي الوادية، كان يعمل كعنصر مهم في منظمة الجهاد الإسلامي الإرهابية".
وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أن الوادية "قام بتطوير صواريخ المنظمة الإرهابية وكان شخصية مركزية في معرفة المنظمة الإرهابية بالإلكترونيات والكيمياء".
مستوطنون يهود يقتحمون منطقة المسعودية الأثرية والجيش الإسرائيلي يغلق مداخل مدينة نابلس بعد مقتل جندي قرب مستوطنة شافي شمرون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
قناة إسرائيلية: دون الاستيطان في غزة لن توجد صورة لنصر الجيش داخل القطاع
أمس, 19:09 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل وأكثر من 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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