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الأردن يؤكد تغطية احتياجات النظام الكهربائي من الغاز لعشرات السنين
الأردن يؤكد تغطية احتياجات النظام الكهربائي من الغاز لعشرات السنين
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، اليوم الأربعاء، عن استكشافات للغاز الطبيعي ترفع احتياطي الأردن من الغاز لتغطية احتياجات النظام... 26.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-26T18:13+0000
2024-06-26T18:13+0000
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ونقلت قناة "المملكة" عن الوزير الأردني تصريحات قال فيها إن بلاده لديها أكثر من مصدر للغاز ووضعه آمن ومستقر.وأوضح الخرابشة قائلا: "لا أريد اليوم الحديث عن أرقام لحين التأكد من هذه الأرقام ودقتها، وتوجد جهة استشارية قدرت قيمتها، وحاليا هناك العمل مع طرف ثالث للتأكد من قيمة الاحتياطيات".وكشف وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني عن أن "محطة الريشة الغازية لديها قدرة إنتاجية تقارب 40 مليون قدم مكعب"، مشيرا إلى أن "هذه مستويات لم يصل إليها الأردن".وأوضح أن "عمليات الحفر تتم من خلال حفارتين قديمتين تستخدمهما شركة البترول الوطنية، ولأول مرة تقوم شركة البترول الوطنية بطرح عطاء شركة مختصة للحفر، ستباشر عملها قريبا".في السياق ذاته، تطرق الخرابشة إلى بدء حفر أجزاء عن طريق مقاولين محليين والحفارة الكبيرة ستأتي لتكمل الحفر، مشيرا إلى أن الشركة ستبدأ خلال أقل من شهر في استكمال هذه الأعمال.يشار إلى أنه من المقرر أن تحفر الشركة قرابة 10 آبار مطلوبة خلال عامي 2024 و2025 مما سيعمل على زيادة القدرة الإنتاجية بشكل كبير، مضيفاً أن هذه المرة الأولى التي يذهب فيها العطاء لشركة مختصة بالحفر.وفي وقت سابق، كشفت بيانات حصلت عليها منصة "الطاقة" المتخصصة عن أن مصر استوردت شحنتي غاز مسال خلال الشهرين الماضيين عن طريق الأردن، في ظل معاناة مصر انخفاضا في إمدادات الغاز المحلية، وتراجع الإنتاج مقابل زيادة الاستهلاك من قطاع الكهرباء، الأمر الذي دفع الحكومة إلى الاستمرار في تخفيف الأحمال حتى نهاية العام الحالي.ولفتت منصة الطاقة إلى أن مصر استوردت عبر الأردن نحو 68 ألف طن من الغاز المسال خلال أبريل/ نيسان 2024، إلى جانب 141 ألف طن في مايو/ أيار الماضي، وهذه هي أولى الكميات التي استوردتها مصر في 2024.
https://sarabic.ae/20240626/شركة-أسمدة-مصرية-تتوقف-عن-العمل-بسبب-نقص-إمدادات-الغاز-1090200298.html
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العالم العربي, أخبار الأردن, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, أخبار الأردن, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

الأردن يؤكد تغطية احتياجات النظام الكهربائي من الغاز لعشرات السنين

18:13 GMT 26.06.2024
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLأعمدة كهرباء
أعمدة كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
تابعنا عبر
أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، اليوم الأربعاء، عن استكشافات للغاز الطبيعي ترفع احتياطي الأردن من الغاز لتغطية احتياجات النظام الكهربائي لمدة تمتد إلى عشرات السنين.
ونقلت قناة "المملكة" عن الوزير الأردني تصريحات قال فيها إن بلاده لديها أكثر من مصدر للغاز ووضعه آمن ومستقر.
وأوضح الخرابشة قائلا: "لا أريد اليوم الحديث عن أرقام لحين التأكد من هذه الأرقام ودقتها، وتوجد جهة استشارية قدرت قيمتها، وحاليا هناك العمل مع طرف ثالث للتأكد من قيمة الاحتياطيات".
تم تصوير مقاييس ومنشآت لتلقي وتوزيع الغاز الطبيعي على أراضي نقل الغاز ومشغل شبكة خطوط الأنابيب غازكاد في لوبمين، شمال شرق ألمانيا، بالقرب من الحدود مع بولندا، 30 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
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وكشف وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني عن أن "محطة الريشة الغازية لديها قدرة إنتاجية تقارب 40 مليون قدم مكعب"، مشيرا إلى أن "هذه مستويات لم يصل إليها الأردن".
وأوضح أن "عمليات الحفر تتم من خلال حفارتين قديمتين تستخدمهما شركة البترول الوطنية، ولأول مرة تقوم شركة البترول الوطنية بطرح عطاء شركة مختصة للحفر، ستباشر عملها قريبا".
في السياق ذاته، تطرق الخرابشة إلى بدء حفر أجزاء عن طريق مقاولين محليين والحفارة الكبيرة ستأتي لتكمل الحفر، مشيرا إلى أن الشركة ستبدأ خلال أقل من شهر في استكمال هذه الأعمال.
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يشار إلى أنه من المقرر أن تحفر الشركة قرابة 10 آبار مطلوبة خلال عامي 2024 و2025 مما سيعمل على زيادة القدرة الإنتاجية بشكل كبير، مضيفاً أن هذه المرة الأولى التي يذهب فيها العطاء لشركة مختصة بالحفر.
وفي وقت سابق، كشفت بيانات حصلت عليها منصة "الطاقة" المتخصصة عن أن مصر استوردت شحنتي غاز مسال خلال الشهرين الماضيين عن طريق الأردن، في ظل معاناة مصر انخفاضا في إمدادات الغاز المحلية، وتراجع الإنتاج مقابل زيادة الاستهلاك من قطاع الكهرباء، الأمر الذي دفع الحكومة إلى الاستمرار في تخفيف الأحمال حتى نهاية العام الحالي.
ولفتت منصة الطاقة إلى أن مصر استوردت عبر الأردن نحو 68 ألف طن من الغاز المسال خلال أبريل/ نيسان 2024، إلى جانب 141 ألف طن في مايو/ أيار الماضي، وهذه هي أولى الكميات التي استوردتها مصر في 2024.
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