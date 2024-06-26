https://sarabic.ae/20240626/الأردن-يؤكد-تغطية-احتياجات-النظام-الكهربائي-من-الغاز-لعشرات-السنين-1090205915.html

الأردن يؤكد تغطية احتياجات النظام الكهربائي من الغاز لعشرات السنين

الأردن يؤكد تغطية احتياجات النظام الكهربائي من الغاز لعشرات السنين

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، اليوم الأربعاء، عن استكشافات للغاز الطبيعي ترفع احتياطي الأردن من الغاز لتغطية احتياجات النظام... 26.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-26T18:13+0000

2024-06-26T18:13+0000

2024-06-26T18:13+0000

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ونقلت قناة "المملكة" عن الوزير الأردني تصريحات قال فيها إن بلاده لديها أكثر من مصدر للغاز ووضعه آمن ومستقر.وأوضح الخرابشة قائلا: "لا أريد اليوم الحديث عن أرقام لحين التأكد من هذه الأرقام ودقتها، وتوجد جهة استشارية قدرت قيمتها، وحاليا هناك العمل مع طرف ثالث للتأكد من قيمة الاحتياطيات".وكشف وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني عن أن "محطة الريشة الغازية لديها قدرة إنتاجية تقارب 40 مليون قدم مكعب"، مشيرا إلى أن "هذه مستويات لم يصل إليها الأردن".وأوضح أن "عمليات الحفر تتم من خلال حفارتين قديمتين تستخدمهما شركة البترول الوطنية، ولأول مرة تقوم شركة البترول الوطنية بطرح عطاء شركة مختصة للحفر، ستباشر عملها قريبا".في السياق ذاته، تطرق الخرابشة إلى بدء حفر أجزاء عن طريق مقاولين محليين والحفارة الكبيرة ستأتي لتكمل الحفر، مشيرا إلى أن الشركة ستبدأ خلال أقل من شهر في استكمال هذه الأعمال.يشار إلى أنه من المقرر أن تحفر الشركة قرابة 10 آبار مطلوبة خلال عامي 2024 و2025 مما سيعمل على زيادة القدرة الإنتاجية بشكل كبير، مضيفاً أن هذه المرة الأولى التي يذهب فيها العطاء لشركة مختصة بالحفر.وفي وقت سابق، كشفت بيانات حصلت عليها منصة "الطاقة" المتخصصة عن أن مصر استوردت شحنتي غاز مسال خلال الشهرين الماضيين عن طريق الأردن، في ظل معاناة مصر انخفاضا في إمدادات الغاز المحلية، وتراجع الإنتاج مقابل زيادة الاستهلاك من قطاع الكهرباء، الأمر الذي دفع الحكومة إلى الاستمرار في تخفيف الأحمال حتى نهاية العام الحالي.ولفتت منصة الطاقة إلى أن مصر استوردت عبر الأردن نحو 68 ألف طن من الغاز المسال خلال أبريل/ نيسان 2024، إلى جانب 141 ألف طن في مايو/ أيار الماضي، وهذه هي أولى الكميات التي استوردتها مصر في 2024.

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