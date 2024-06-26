https://sarabic.ae/20240626/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-مقاطعة-سمولينسك-1090182357.html

الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة سمولينسك

الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة سمولينسك

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت طائرتين بدون طيار أوكرانيتين فوق مقاطعة سمولينسك خلال الليلة الماضية. 26.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-26T05:02+0000

2024-06-26T05:02+0000

2024-06-26T05:02+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي".وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين دون طيار فوق أراضي منطقة سمولينسك". وفي وقت سابق، قال حاكم المقاطعة فاسيلي أنوخين، إن المنطقة تعرضت لهجوم بطائرتين أوكرانيتين بدون طيار في حوالي الساعة الرابعة صباحًا.وقال إن نظام كييف هاجم أهدافا عسكرية في منطقة فيازيمسكي. لافتًا إلى أنه تم صد الطائرات المسيرة المعادية من قبل قوات الدفاع الجوي.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة بذلك صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.

https://sarabic.ae/20240625/الدفاع-الروسية-إعادة-90-عسكريا-روسيا-مقابل-تسليم-أوكرانيا-90-من-أسراها-1090177811.html

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