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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240626/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-مقاطعة-سمولينسك-1090182357.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة سمولينسك
الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة سمولينسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت طائرتين بدون طيار أوكرانيتين فوق مقاطعة سمولينسك خلال الليلة الماضية. 26.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-26T05:02+0000
2024-06-26T05:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي".وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين دون طيار فوق أراضي منطقة سمولينسك". وفي وقت سابق، قال حاكم المقاطعة فاسيلي أنوخين، إن المنطقة تعرضت لهجوم بطائرتين أوكرانيتين بدون طيار في حوالي الساعة الرابعة صباحًا.وقال إن نظام كييف هاجم أهدافا عسكرية في منطقة فيازيمسكي. لافتًا إلى أنه تم صد الطائرات المسيرة المعادية من قبل قوات الدفاع الجوي.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة بذلك صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.
https://sarabic.ae/20240625/الدفاع-الروسية-إعادة-90-عسكريا-روسيا-مقابل-تسليم-أوكرانيا-90-من-أسراها-1090177811.html
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روسيا

الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة سمولينسك

05:02 GMT 26.06.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت طائرتين بدون طيار أوكرانيتين فوق مقاطعة سمولينسك خلال الليلة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي".
وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين دون طيار فوق أراضي منطقة سمولينسك".
أسرى أوكرانيون يستقلون إحدى سيارات الباص الخاصة بالقوات الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: إعادة 90 عسكريا روسيا مقابل تسليم أوكرانيا 90 من أسراها... فيديو
أمس, 19:00 GMT
وفي وقت سابق، قال حاكم المقاطعة فاسيلي أنوخين، إن المنطقة تعرضت لهجوم بطائرتين أوكرانيتين بدون طيار في حوالي الساعة الرابعة صباحًا.
وقال إن نظام كييف هاجم أهدافا عسكرية في منطقة فيازيمسكي. لافتًا إلى أنه تم صد الطائرات المسيرة المعادية من قبل قوات الدفاع الجوي.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة بذلك صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.
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