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مراسل "سبوتنيك" في السويداء: عدوان إسرائيلي استهدف موقع "تل الصحن" بريف المحافظة الشرقي
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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان اسرائيلي في محيط العاصمة دمشق. 26.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-26T20:52+0000
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وحصلت "سبوتنيك" على معلومات تفيد بأن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأراضي المحتلة، محاولة استهداف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق.وأضاف مراسل "سبوتنيك" أن فرق الدفاع المدني والإطفاء والإسعاف توجهت إلى منطقة حجيرة المتاخمة لمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين.ولفت مراسل "سبوتنيك" في دمشق: تسجيل عدة إصابات نتيجة سقوط أحد صواريخ العدوان الإسرائيلي على منطقة "حجيرة" بريف دمشق الجنوبي.‎من جانبه، أفاد مصدر عسكري بأنه "في حوالي الساعة 23:40 شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في المنطقة الجنوبية وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأدى العدوان إلى استشهاد شخصين وإصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".يشار إلى أن سوريا كانت قد حذرت، في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".
https://sarabic.ae/20240624/عدوان-مدفعي-إسرائيلي-على-ريف-القنيطرة-جنوبي-سوريا-1090132545.html
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حصري, تقارير سبوتنيك
حصري, تقارير سبوتنيك

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق

20:52 GMT 26.06.2024 (تم التحديث: 21:39 GMT 26.06.2024)
© Sputnik . Abdallah AL Himedالدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
© Sputnik . Abdallah AL Himed
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أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان اسرائيلي في محيط العاصمة دمشق.
وحصلت "سبوتنيك" على معلومات تفيد بأن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأراضي المحتلة، محاولة استهداف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق.

وتشير المعلومات إلى أن الصواريخ الاعتراضية في الدفاع الجوي السوري تمكنت من التصدي لمعظم الصواريخ المعادية.

وأضاف مراسل "سبوتنيك" أن فرق الدفاع المدني والإطفاء والإسعاف توجهت إلى منطقة حجيرة المتاخمة لمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين.
وقفة القنيطرة قرب منطقة الفصل، الجولان، سوريا 25 مارس/ آذار 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
عدوان مدفعي إسرائيلي على ريف القنيطرة جنوبي سوريا
24 يونيو, 11:50 GMT
ولفت مراسل "سبوتنيك" في دمشق: تسجيل عدة إصابات نتيجة سقوط أحد صواريخ العدوان الإسرائيلي على منطقة "حجيرة" بريف دمشق الجنوبي.‎
من جانبه، أفاد مصدر عسكري بأنه "في حوالي الساعة 23:40 شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في المنطقة الجنوبية وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأدى العدوان إلى استشهاد شخصين وإصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".
يشار إلى أن سوريا كانت قد حذرت، في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.
وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".
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Юг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الجيش الإسرائيلي يشكل "فرقة داوود" والحصار والنار يفتكان بالغزاويين21:18 GMT
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