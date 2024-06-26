https://sarabic.ae/20240626/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-في-محيط-العاصمة-دمشق-1090209358.html
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان اسرائيلي في محيط العاصمة دمشق. 26.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-26T20:52+0000
2024-06-26T20:52+0000
2024-06-26T21:39+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
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وحصلت "سبوتنيك" على معلومات تفيد بأن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأراضي المحتلة، محاولة استهداف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق.وأضاف مراسل "سبوتنيك" أن فرق الدفاع المدني والإطفاء والإسعاف توجهت إلى منطقة حجيرة المتاخمة لمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين.ولفت مراسل "سبوتنيك" في دمشق: تسجيل عدة إصابات نتيجة سقوط أحد صواريخ العدوان الإسرائيلي على منطقة "حجيرة" بريف دمشق الجنوبي.من جانبه، أفاد مصدر عسكري بأنه "في حوالي الساعة 23:40 شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في المنطقة الجنوبية وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأدى العدوان إلى استشهاد شخصين وإصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".يشار إلى أن سوريا كانت قد حذرت، في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".
https://sarabic.ae/20240624/عدوان-مدفعي-إسرائيلي-على-ريف-القنيطرة-جنوبي-سوريا-1090132545.html
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حصري, تقارير سبوتنيك
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق
20:52 GMT 26.06.2024 (تم التحديث: 21:39 GMT 26.06.2024)
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان اسرائيلي في محيط العاصمة دمشق.
وحصلت "سبوتنيك" على معلومات تفيد بأن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأراضي المحتلة، محاولة استهداف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق.
وتشير المعلومات إلى أن الصواريخ الاعتراضية في الدفاع الجوي السوري تمكنت من التصدي لمعظم الصواريخ المعادية.
وأضاف مراسل "سبوتنيك" أن فرق الدفاع المدني والإطفاء والإسعاف توجهت إلى منطقة حجيرة المتاخمة لمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين.
ولفت مراسل "سبوتنيك
" في دمشق: تسجيل عدة إصابات نتيجة سقوط أحد صواريخ العدوان الإسرائيلي على منطقة "حجيرة" بريف دمشق الجنوبي.
من جانبه، أفاد مصدر عسكري بأنه "في حوالي الساعة 23:40 شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في المنطقة الجنوبية وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأدى العدوان إلى استشهاد شخصين وإصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".
يشار إلى أن سوريا كانت قد حذرت، في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها
، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.
وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".