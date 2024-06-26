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السعودية تعلن اكتشاف نقوش تعود للقرن الخامس الميلادي

السعودية تعلن اكتشاف نقوش تعود للقرن الخامس الميلادي

سبوتنيك عربي

أعلنت هيئة التراث في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، اكتشاف وتوثيق أحد النقوش الأثرية ثنائية الخط تعود للقرن الخامس الميلادي. 26.06.2024, سبوتنيك عربي

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وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إنه تم اكتشاف النقوش في قرية علقان في منطقة تبوك، وذلك ضمن أعمال المسح الأثري التي تقوم بها الهيئة في مختلف المناطق.وأضافت الهيئة أن النقش الأثري المكتشف تمت كتابته بالقلم الثمودي والخط العربي المبكر، مشيرة إلى أن له أهمية تاريخية تكمن في تأكيد استمرار الكتابة بالقلم الثمودي في القرن الخامس الميلادي، حيث يصنف ضمن سلسلة النقوش الأثرية ثنائية الخط بالمملكة.ويتكون النقش من ثلاثة أسطر، اثنان منها بالقلم الثمودي، وسطر واحد مكتوب بالخط العربي المبكر، ما يشير إلى أن هذا النقش يقدّم رؤى علمية جديدة تتمثل في التزامن التاريخي للكتابة بالقلم الثمودي والخط العربي المبكر.تكمن أهمية هذا الاكتشاف في أنه يلقي مزيدا من الضوء على تاريخ الكتابات العربية القديمة في الجزيرة العربية، كما يعد إضافة نوعية لسلسلة النقوش والكتابات العربية القديمة التي وثقتها الهيئة مؤخراً، إضافة إلى أهميته في دراسة تطور شكل الحرف العربي عبر التاريخ.ويأتي اكتشاف تلك النقوش الأثرية في إطار مساعي هيئة التراث السعودية إلى دراسة المواقع الأثرية وتوثيقها والمحافظة عليها والتعريف بها والاستفادة منها؛ كونها مورداً ثقافيا واقتصاديا مهما.

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