https://sarabic.ae/20240626/تركيا-تعلن-تحييد-قيادي-بحزب-العمال-الكردستاني-مطلوب-دوليا-في-سوريا-1090187014.html
تركيا تعلن تحييد قيادي بحزب العمال الكردستاني "مطلوب دوليا" في سوريا
تركيا تعلن تحييد قيادي بحزب العمال الكردستاني "مطلوب دوليا" في سوريا
سبوتنيك عربي
أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء، تحييد قيادي في حزب العمال الكردستاني "مطلوب دوليا" في عملية نوعية في مدينة القامشلي السورية. 26.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-26T09:18+0000
2024-06-26T09:18+0000
2024-06-26T09:18+0000
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وذكرت قناة "تي آر تي"، أن الاستخبارات التركية قامت بتحييد القيادي في وحدات حماية الشعب ذراع حزب العمال الكردستاني علي دينجر، المسؤول عن منطقة الجزيرة، في عملية نفذتها في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.وأضافت أن القيادي علي دينجر الذي انضم إلى حزب العمال الكردستاني في عام 1991، مطلوب على النشرة الحمراء للإنتربول.وأشارت القناة إلى أن دينجر شارك في عمليات إرهابية عديدة نفذها حزب العمال الكردستاني في تركيا من ضمنها الهجوم على كتيبة الكوماندوز في منطقة داغليجا عام 2007، والذي أسفر عن مقتل 12 جنديا تركيا، وإصابة 16 آخرين، والهجوم على مخفر أكتوتون الحدودي في ولاية هكاري عام 2008.وأوضحت أن الاستخبارات التركية كانت تلاحق منذ فترة طويلة، دينجر المسؤول عن التخطيط لعمليات حزب العمال الكردستاني ضد قوات الأمن والجيش التركي.وينفذ الجيش التركي عمليات عسكرية جوية وبرية شمالي العراق وسوريا ضد عناصر حزب العمال الكردستاني المصنف "إرهابيا" في تركيا، ووحدات حماية الشعب التي تعتبرها تركيا ذراع التنظيم في سوريا.وتؤكد أنقرة أن هدف هذه العمليات العسكرية هو ضمان أمن حدودها، ومنع الهجمات الإرهابية على أراضيها.
https://sarabic.ae/20240321/الدفاع-التركية-العراق-يعتبر-حزب-العمال-الكردستاني-تهديدا-1087222300.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, حزب العمال الكردستاني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, حزب العمال الكردستاني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
تركيا تعلن تحييد قيادي بحزب العمال الكردستاني "مطلوب دوليا" في سوريا
أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء، تحييد قيادي في حزب العمال الكردستاني "مطلوب دوليا" في عملية نوعية في مدينة القامشلي السورية.
وذكرت قناة "تي آر تي"، أن الاستخبارات التركية قامت بتحييد القيادي في وحدات حماية الشعب ذراع حزب العمال الكردستاني
علي دينجر، المسؤول عن منطقة الجزيرة، في عملية نفذتها في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.
وأضافت أن القيادي علي دينجر الذي انضم إلى حزب العمال الكردستاني في عام 1991، مطلوب على النشرة الحمراء للإنتربول.
وأشارت القناة إلى أن دينجر شارك في عمليات إرهابية عديدة نفذها حزب العمال الكردستاني في تركيا
من ضمنها الهجوم على كتيبة الكوماندوز في منطقة داغليجا عام 2007، والذي أسفر عن مقتل 12 جنديا تركيا، وإصابة 16 آخرين، والهجوم على مخفر أكتوتون الحدودي في ولاية هكاري عام 2008.
وأوضحت أن الاستخبارات التركية كانت تلاحق منذ فترة طويلة، دينجر المسؤول عن التخطيط لعمليات حزب العمال الكردستاني ضد قوات الأمن والجيش التركي.
وينفذ الجيش التركي عمليات عسكرية جوية وبرية شمالي العراق وسوريا ضد عناصر حزب العمال الكردستاني المصنف "إرهابيا" في تركيا، ووحدات حماية الشعب التي تعتبرها تركيا ذراع التنظيم في سوريا.
وتؤكد أنقرة أن هدف هذه العمليات العسكرية هو ضمان أمن حدودها
، ومنع الهجمات الإرهابية على أراضيها.