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القوات الروسية تتقدم على محاور عدة وتهزم عددا من الألوية الأوكرانية
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"حان وقت المغادرة"... كندا تطلق تحذيرا لمواطنيها في لبنان
"حان وقت المغادرة"... كندا تطلق تحذيرا لمواطنيها في لبنان
سبوتنيك عربي
حثت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، الكنديين الموجودين في لبنان على مغادرة هذا البلد ما دام بإمكانهم القيام بذلك، بسبب المخاوف المتصاعدة من نشوب حرب واسعة... 26.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-26T10:46+0000
2024-06-26T10:46+0000
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وقالت جولي في بيان، الثلاثاء، "لقد أصبح الوضع الأمني ​​في لبنان متقلبا ولا يمكن التنبؤ به بشكل متزايد، بسبب العنف المستمر والمتصاعد بين حزب الله وإسرائيل، والذي يمكن أن يتدهور أكثر دون سابق إنذار".وتابعت "إذا اشتد النزاع المسلح، فقد يؤثر ذلك على قدرتكم على مغادرة البلاد (لبنان) وعلى قدرتنا على تقديم الخدمات القنصلية لكم".يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية، استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة"، بحسب قوله.وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين، منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.
https://sarabic.ae/20240623/رئيس-لجنة-الأمن-بالكنيست-علينا-تجهيز-الملاجئ-وإذا-بدأت-الحرب-مع-حزب-الله-فلن-تكون-نزهة-1090096379.html
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طوفان الأقصى, أخبار كندا, لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, أخبار كندا, لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, الأخبار

"حان وقت المغادرة"... كندا تطلق تحذيرا لمواطنيها في لبنان

10:46 GMT 26.06.2024
© AFP 2023 / DON EMMERTعلم كندا
علم كندا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
© AFP 2023 / DON EMMERT
تابعنا عبر
حثت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، الكنديين الموجودين في لبنان على مغادرة هذا البلد ما دام بإمكانهم القيام بذلك، بسبب المخاوف المتصاعدة من نشوب حرب واسعة النطاق بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني.
وقالت جولي في بيان، الثلاثاء، "لقد أصبح الوضع الأمني ​​في لبنان متقلبا ولا يمكن التنبؤ به بشكل متزايد، بسبب العنف المستمر والمتصاعد بين حزب الله وإسرائيل، والذي يمكن أن يتدهور أكثر دون سابق إنذار".
وأضافت "هذا ليس الوقت المناسب للذهاب إلى لبنان وبالنسبة للكنديين الموجودين حاليا في لبنان، فقد حان وقت المغادرة".
وتابعت "إذا اشتد النزاع المسلح، فقد يؤثر ذلك على قدرتكم على مغادرة البلاد (لبنان) وعلى قدرتنا على تقديم الخدمات القنصلية لكم".
الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
رئيس لجنة الأمن بالكنيست: علينا تجهيز الملاجئ وإذا بدأت الحرب مع "حزب الله" فلن تكون نزهة
23 يونيو, 10:06 GMT
يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية، استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة"، بحسب قوله.
وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين، منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.
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