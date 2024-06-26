https://sarabic.ae/20240626/دول-عربية-تتصدر-تصنيف-الدول-الأكثر-تنافسية-1090202163.html
دول عربية تتصدر تصنيف الدول الأكثر تنافسية
دول عربية تتصدر تصنيف الدول الأكثر تنافسية
سبوتنيك عربي
كشف التقرير الصادر عن مركز التنافسية العالمي، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، في مدينة لوزان السويسرية، عن وجود 6 دول عربية ضمن المراكز المتقدمة. 26.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-26T15:22+0000
2024-06-26T15:22+0000
2024-06-26T15:23+0000
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دول عربية تتصدر تصنيف الدول الأكثر تنافسية
15:22 GMT 26.06.2024 (تم التحديث: 15:23 GMT 26.06.2024)
كشف التقرير الصادر عن مركز التنافسية العالمي، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، في مدينة لوزان السويسرية، عن وجود 6 دول عربية ضمن المراكز المتقدمة.