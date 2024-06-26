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https://sarabic.ae/20240626/علماء-روس-يبتكرون-طريقة-لـترويض-الطقس-والأعاصير-1090198475.html
علماء روس يبتكرون طريقة لـ"ترويض" الطقس والأعاصير
علماء روس يبتكرون طريقة لـ"ترويض" الطقس والأعاصير
سبوتنيك عربي
كشف الدكتور في العلوم الفيزيائية والرياضية في معهد سنيزينسكي في تشيليابينسك الروسية، سيرغي باوتين، أنه تم ابتكار نظرية بشأن تكوين الدوامات الجوية وكيفية لجم... 26.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-26T13:59+0000
2024-06-26T15:07+0000
مجتمع
علوم
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وأكد باوتين خلال مقابلته مع وكالة "سبوتنيك" أن المشروع انطلق في عام 2008، حيث تمت دراسة الظواهر المناخية المدمرة، وذلك بعدما قام الخبير بمشاهدة فيلم وثائقي عن الإعصار، مضيفًا أن الفيلم تطرق إلى سبب حدوث الإعصار، موضحًا أنه "أدرك أن المشكلات التي كان يعمل عليها متعلقة بالاتجاهات واستنادا إلى نفس القوانين النظرية قررت حل المشكلة باستخدام الأساليب التي سمعتها".وبناء على ذلك، طور علماء من معهد سنيزينسكي نظرية ديناميكية الغاز للتدفقات الدوامية الصاعدة، التي من خلالها تتشكل الدوامات الجوية تحت تأثير الأعاصير بسبب قوة القصور الذاتي لدوران الأرض حول محورها وعلى الرغم من حركتها البطيئة، فإن السرعة كافية لتدفق كبير من الهواء على سطح مستو ليتحول إلى دوامة.وفي هذا الصدد، قالت عضو المجموعة العلمية ورئيسة قسم الرياضيات العليا والتطبيقية في المعهد، إيرينا كروتوفا، إنه في نصف الثاني من الكرة الأرضية شمالا، تدور الدوامات الطبيعية عكس اتجاه عقارب الساعة، وفي نصف الكرة الجنوبي العكس تماما، حيث أظهرت الحسابات لأول مرة كمية الطاقة التي تصاحب حركة الإعصار.وبناء على الحسابات التي توصل لها الخبراء، تم الاستنتاج أنه يمكن تدمير الأعاصير، حيث اتضح فيما بعد، إذا قمت بإجراء انفجارات حول مركز الإعصار ويجب أن تكون قوة التأثير كبيرة جدا لدرجة قادرة أن تمنع استمرار الإعصار وتطوره.
https://sarabic.ae/20240420/إعصار-قوي-يطيح-بمئذنة-مسجد-في-ولاية-تشانكيري-التركية-فيديو-1088143165.html
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علوم
علوم

علماء روس يبتكرون طريقة لـ"ترويض" الطقس والأعاصير

13:59 GMT 26.06.2024 (تم التحديث: 15:07 GMT 26.06.2024)
© AP Photo / NOAAإعصار دوريان
إعصار دوريان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / NOAA
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كشف الدكتور في العلوم الفيزيائية والرياضية في معهد سنيزينسكي في تشيليابينسك الروسية، سيرغي باوتين، أنه تم ابتكار نظرية بشأن تكوين الدوامات الجوية وكيفية لجم الأعاصير.
وأكد باوتين خلال مقابلته مع وكالة "سبوتنيك" أن المشروع انطلق في عام 2008، حيث تمت دراسة الظواهر المناخية المدمرة، وذلك بعدما قام الخبير بمشاهدة فيلم وثائقي عن الإعصار، مضيفًا أن الفيلم تطرق إلى سبب حدوث الإعصار، موضحًا أنه "أدرك أن المشكلات التي كان يعمل عليها متعلقة بالاتجاهات واستنادا إلى نفس القوانين النظرية قررت حل المشكلة باستخدام الأساليب التي سمعتها".
وبناء على ذلك، طور علماء من معهد سنيزينسكي نظرية ديناميكية الغاز للتدفقات الدوامية الصاعدة، التي من خلالها تتشكل الدوامات الجوية تحت تأثير الأعاصير بسبب قوة القصور الذاتي لدوران الأرض حول محورها وعلى الرغم من حركتها البطيئة، فإن السرعة كافية لتدفق كبير من الهواء على سطح مستو ليتحول إلى دوامة.
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وفي هذا الصدد، قالت عضو المجموعة العلمية ورئيسة قسم الرياضيات العليا والتطبيقية في المعهد، إيرينا كروتوفا، إنه في نصف الثاني من الكرة الأرضية شمالا، تدور الدوامات الطبيعية عكس اتجاه عقارب الساعة، وفي نصف الكرة الجنوبي العكس تماما، حيث أظهرت الحسابات لأول مرة كمية الطاقة التي تصاحب حركة الإعصار.
وبناء على الحسابات التي توصل لها الخبراء، تم الاستنتاج أنه يمكن تدمير الأعاصير، حيث اتضح فيما بعد، إذا قمت بإجراء انفجارات حول مركز الإعصار ويجب أن تكون قوة التأثير كبيرة جدا لدرجة قادرة أن تمنع استمرار الإعصار وتطوره.
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