https://sarabic.ae/20240626/لاعبة-سلة-صينية-تخطف-الأنظار-بسبب-طولها-البالغ-مترين-وعشرين-سنتيمترا-فيديو-1090192522.html
لاعبة سلة صينية تخطف الأنظار بسبب طولها البالغ مترين وعشرين سنتيمترا.. فيديو
لاعبة سلة صينية تخطف الأنظار بسبب طولها البالغ مترين وعشرين سنتيمترا.. فيديو
سبوتنيك عربي
بسبب طولها البالغ مترين وعشرين سنتيمترا، خطفت لاعبة كرة سلة صينية الأنظار، خلال مباراة بلادها أمام إندونيسيا يوم الاثنين. 26.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-26T12:12+0000
2024-06-26T12:12+0000
2024-06-26T12:12+0000
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وبحسب الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا)، يبلغ طول، جانغ زييو، البالغة 17 عاما، نحو مترين وعشرين سنتيمترا، في حين قالت الصحف الصينية إن طولها يبلغ 2.28.سجلت جانغ 19 نقطة في 13 دقيقة بعد دخولها بديلة خلال فوز منتخب بلادها 109-50.واستخدمت طولها لمساعدة المنتخب الصيني في تحقيق فوزين سهلين هذا الأسبوع في بطولة آسيا للسيدات تحت 18 سنة في مدينة شنجن، وانتشرت مقاطع فيديو لها في مختلف أنحاء العالم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر أن اللاعبات الإندونيسيات لم يستطعن الوصول سوى لمستوى صدرها.
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رياضة, نادي الفيديو, الصين
رياضة, نادي الفيديو, الصين
لاعبة سلة صينية تخطف الأنظار بسبب طولها البالغ مترين وعشرين سنتيمترا.. فيديو
بسبب طولها البالغ مترين وعشرين سنتيمترا، خطفت لاعبة كرة سلة صينية الأنظار، خلال مباراة بلادها أمام إندونيسيا يوم الاثنين.
وبحسب الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا)، يبلغ طول، جانغ زييو، البالغة 17 عاما، نحو مترين وعشرين سنتيمترا، في حين قالت الصحف الصينية إن طولها يبلغ 2.28.
سجلت جانغ 19 نقطة في 13 دقيقة بعد دخولها بديلة خلال فوز منتخب بلادها 109-50.
واستخدمت طولها لمساعدة المنتخب الصيني في تحقيق فوزين سهلين هذا الأسبوع في بطولة آسيا للسيدات تحت 18 سنة في مدينة شنجن، وانتشرت مقاطع فيديو لها في مختلف أنحاء العالم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر أن اللاعبات الإندونيسيات لم يستطعن الوصول سوى لمستوى صدرها.