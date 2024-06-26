صور لإطلاق سراح أسانج الذي طاردته أمريكا لـ 14 عاما
مؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج، على اليمين، يصل، محاطًا بوسائل الإعلام، أمام محكمة في جزيرة سايبان الأمريكية، اليوم الأربعاء 26 يونيو/حزيران 2024.
مؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج، على اليمين، يصل، محاطًا بوسائل الإعلام، أمام محكمة في جزيرة سايبان الأمريكية، اليوم الأربعاء 26 يونيو/حزيران 2024.
رجل يقدم الحلوى لمؤيدي مؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج، خلال احتجاج لدعمه خارج القنصلية الأمريكية العامة، في سيدني في 26 يونيو 2024.
رجل يقدم الحلوى لمؤيدي مؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج، خلال احتجاج لدعمه خارج القنصلية الأمريكية العامة، في سيدني في 26 يونيو 2024.
طائرة تقل مؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج، تقلع من جزيرة سايبان الأمريكية، اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024.
طائرة تقل مؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج، تقلع من جزيرة سايبان الأمريكية، اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024.
مؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج، على اليسار، يشير بالإيماءات أثناء حديثه مع رئيس الوزراء الأسترالي السابق، كيفين رود.
مؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج، على اليسار، يشير بالإيماءات أثناء حديثه مع رئيس الوزراء الأسترالي السابق، كيفين رود.
أنصار مؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج، يحتفلون بإطلاق سراحه أثناء احتجاجهم دعما له خارج القنصلية الأمريكية العامة في سيدني في 26 يونيو 2024، حيث أطلق قاض أمريكي سراح جوليان أسانج، في 26 يونيو، في صفقة إقرار بالذنب أنهت سنوات من الدراما القانونية للمنظمة.
أنصار مؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج، يحتفلون بإطلاق سراحه أثناء احتجاجهم دعما له خارج القنصلية الأمريكية العامة في سيدني في 26 يونيو 2024، حيث أطلق قاض أمريكي سراح جوليان أسانج، في 26 يونيو، في صفقة إقرار بالذنب أنهت سنوات من الدراما القانونية للمنظمة.
مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج، على اليمين، يصل ويمر عبر الأمن في محكمة الولايات المتحدة حيث من المتوقع أن يدخل في صفقة الإقرار بالذنب.
مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج، على اليمين، يصل ويمر عبر الأمن في محكمة الولايات المتحدة حيث من المتوقع أن يدخل في صفقة الإقرار بالذنب.
باري بولاك، محامي مؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج، يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج المحكمة الفيدرالية في جزيرة سايبان، اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024.
باري بولاك، محامي مؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج، يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج المحكمة الفيدرالية في جزيرة سايبان، اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024.
مؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج، يغادر المحكمة الفيدرالية في جزيرة سايبان الأمريكية.
مؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج، يغادر المحكمة الفيدرالية في جزيرة سايبان الأمريكية.