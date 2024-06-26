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https://sarabic.ae/20240626/1090195964.html
صور لإطلاق سراح أسانج الذي طاردته أمريكا لـ 14 عاما
صور لإطلاق سراح أسانج الذي طاردته أمريكا لـ 14 عاما
سبوتنيك عربي
أعلن القضاء الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، "رجلًا حرًا"، وذلك بعد اتفاق الإقرار بالذنب. 26.06.2024, سبوتنيك عربي
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وجمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" بعض الصور التي التقطتها عدسات الكاميرات.
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фото, صور
фото, صور

صور لإطلاق سراح أسانج الذي طاردته أمريكا لـ 14 عاما

13:47 GMT 26.06.2024
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أعلن القضاء الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، "رجلًا حرًا"، وذلك بعد اتفاق الإقرار بالذنب.
وجمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" بعض الصور التي التقطتها عدسات الكاميرات.
© AP Photo / Eugene Hoshiko

مؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج، على اليمين، يصل، محاطًا بوسائل الإعلام، أمام محكمة في جزيرة سايبان الأمريكية، اليوم الأربعاء 26 يونيو/حزيران 2024.

مؤسس &quot;ويكيليكس&quot;، جوليان أسانج، على اليمين، يصل، محاطًا بوسائل الإعلام، أمام محكمة في جزيرة سايبان الأمريكية، اليوم الأربعاء 26 يونيو/حزيران 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Eugene Hoshiko

مؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج، على اليمين، يصل، محاطًا بوسائل الإعلام، أمام محكمة في جزيرة سايبان الأمريكية، اليوم الأربعاء 26 يونيو/حزيران 2024.

© AFP 2023 / Saeed Khan

رجل يقدم الحلوى لمؤيدي مؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج، خلال احتجاج لدعمه خارج القنصلية الأمريكية العامة، في سيدني في 26 يونيو 2024.

رجل يقدم الحلوى لمؤيدي مؤسس &quot;ويكيليكس&quot;، جوليان أسانج، خلال احتجاج لدعمه خارج القنصلية الأمريكية العامة، في سيدني في 26 يونيو 2024. - سبوتنيك عربي
2/8
© AFP 2023 / Saeed Khan

رجل يقدم الحلوى لمؤيدي مؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج، خلال احتجاج لدعمه خارج القنصلية الأمريكية العامة، في سيدني في 26 يونيو 2024.

© AP Photo / Eugene Hoshiko

طائرة تقل مؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج، تقلع من جزيرة سايبان الأمريكية، اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024.

طائرة تقل مؤسس &quot;ويكيليكس&quot;، جوليان أسانج، تقلع من جزيرة سايبان الأمريكية، اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024. - سبوتنيك عربي
3/8
© AP Photo / Eugene Hoshiko

طائرة تقل مؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج، تقلع من جزيرة سايبان الأمريكية، اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024.

© AP Photo / Eugene Hoshiko

مؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج، على اليسار، يشير بالإيماءات أثناء حديثه مع رئيس الوزراء الأسترالي السابق، كيفين رود.

مؤسس &quot;ويكيليكس&quot;، جوليان أسانج، على اليسار، يشير بالإيماءات أثناء حديثه مع رئيس الوزراء الأسترالي السابق، كيفين رود. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Eugene Hoshiko

مؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج، على اليسار، يشير بالإيماءات أثناء حديثه مع رئيس الوزراء الأسترالي السابق، كيفين رود.

© AFP 2023 / Saeed Khan

أنصار مؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج، يحتفلون بإطلاق سراحه أثناء احتجاجهم دعما له خارج القنصلية الأمريكية العامة في سيدني في 26 يونيو 2024، حيث أطلق قاض أمريكي سراح جوليان أسانج، في 26 يونيو، في صفقة إقرار بالذنب أنهت سنوات من الدراما القانونية للمنظمة.

أنصار مؤسس &quot;ويكيليكس&quot;، جوليان أسانج، يحتفلون بإطلاق سراحه أثناء احتجاجهم دعما له خارج القنصلية الأمريكية العامة في سيدني في 26 يونيو 2024، حيث أطلق قاض أمريكي سراح جوليان أسانج، في 26 يونيو، في صفقة إقرار بالذنب أنهت سنوات من الدراما القانونية للمنظمة. - سبوتنيك عربي
5/8
© AFP 2023 / Saeed Khan

أنصار مؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج، يحتفلون بإطلاق سراحه أثناء احتجاجهم دعما له خارج القنصلية الأمريكية العامة في سيدني في 26 يونيو 2024، حيث أطلق قاض أمريكي سراح جوليان أسانج، في 26 يونيو، في صفقة إقرار بالذنب أنهت سنوات من الدراما القانونية للمنظمة.

© AP Photo / Eugene Hoshiko

مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج، على اليمين، يصل ويمر عبر الأمن في محكمة الولايات المتحدة حيث من المتوقع أن يدخل في صفقة الإقرار بالذنب.

مؤسس &quot;ويكيليكس&quot; جوليان أسانج، على اليمين، يصل ويمر عبر الأمن في محكمة الولايات المتحدة حيث من المتوقع أن يدخل في صفقة الإقرار بالذنب. - سبوتنيك عربي
6/8
© AP Photo / Eugene Hoshiko

مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج، على اليمين، يصل ويمر عبر الأمن في محكمة الولايات المتحدة حيث من المتوقع أن يدخل في صفقة الإقرار بالذنب.

© AP Photo / Eugene Hoshiko

باري بولاك، محامي مؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج، يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج المحكمة الفيدرالية في جزيرة سايبان، اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024.

باري بولاك، محامي مؤسس &quot;ويكيليكس&quot;، جوليان أسانج، يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج المحكمة الفيدرالية في جزيرة سايبان، اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024. - سبوتنيك عربي
7/8
© AP Photo / Eugene Hoshiko

باري بولاك، محامي مؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج، يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج المحكمة الفيدرالية في جزيرة سايبان، اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024.

© AP Photo / Eugene Hoshiko

مؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج، يغادر المحكمة الفيدرالية في جزيرة سايبان الأمريكية.

مؤسس &quot;ويكيليكس&quot;، جوليان أسانج، يغادر المحكمة الفيدرالية في جزيرة سايبان الأمريكية. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Eugene Hoshiko

مؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج، يغادر المحكمة الفيدرالية في جزيرة سايبان الأمريكية.

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