صور لإطلاق سراح أسانج الذي طاردته أمريكا لـ 14 عاما

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أنصار مؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج، يحتفلون بإطلاق سراحه أثناء احتجاجهم دعما له خارج القنصلية الأمريكية العامة في سيدني في 26 يونيو 2024، حيث أطلق قاض أمريكي سراح جوليان أسانج، في 26 يونيو، في صفقة إقرار بالذنب أنهت سنوات من الدراما القانونية للمنظمة.