https://sarabic.ae/20240627/أردوغان-انضمام-تركيا-للاتحاد-الأوروبي-هدف-استراتيجي-لنا-1090237508.html
أردوغان: انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي هدف استراتيجي لنا
أردوغان: انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي هدف استراتيجي لنا
سبوتنيك عربي
شدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن "الانضمام الكامل إلى الاتحاد الأوروبي هو هدف بلاده الاستراتيجي". 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T15:18+0000
2024-06-27T15:18+0000
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وتابع في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأستوني، ألار كاريس، في إسطنبول: "من الواضح أنه من مصلحتنا المشتركة أن يتعامل الاتحاد مع تركيا من منظور مماثل".وكان المفوض المجري، أوليفر فارهيلي، أعلن في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، أن مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي متوقفة حاليا، مشيرا إلى ضرورة تحديد "معايير واضحة جدًا" لاستئناف هذه المفاوضات، وهي الديمقراطية وسيادة القانون.وكانت تركيا قد تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1987 وبدأت مفاوضات العضوية رسميا في عام 2005، إلا أنها توقفت منذ سنوات.تزامن ذلك مع توتر العلاقات بين بروكسل وأنقرة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016 والحملة التي تلتها ضد المعارضين والصحفيين.
https://sarabic.ae/20230712/صحيفة-تركيا-تشترط-عضوية-الاتحاد-الأوروبي-مقابل-انضمام-السويد-إلى-الناتو-1078976294.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي
أردوغان: انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي هدف استراتيجي لنا
15:18 GMT 27.06.2024 (تم التحديث: 15:30 GMT 27.06.2024)
شدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن "الانضمام الكامل إلى الاتحاد الأوروبي هو هدف بلاده الاستراتيجي".
وتابع في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأستوني، ألار كاريس، في إسطنبول: "من الواضح أنه من مصلحتنا المشتركة أن يتعامل الاتحاد مع تركيا من منظور مماثل".
وكان المفوض المجري، أوليفر فارهيلي، أعلن في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، أن مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي متوقفة حاليا، مشيرا إلى ضرورة تحديد "معايير واضحة جدًا" لاستئناف هذه المفاوضات، وهي الديمقراطية وسيادة القانون.
وكانت تركيا قد تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1987 وبدأت مفاوضات العضوية رسميا في عام 2005، إلا أنها توقفت منذ سنوات.
تزامن ذلك مع توتر العلاقات بين بروكسل وأنقرة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016 والحملة التي تلتها ضد المعارضين والصحفيين.