https://sarabic.ae/20240627/إقالات-زيلينسكي-عرض-مستمر-للارتباك-والفشل-1090225824.html
إقالات زيلينسكي.. عرض مستمر للارتباك والفشل
إقالات زيلينسكي.. عرض مستمر للارتباك والفشل
سبوتنيك عربي
أقال فلاديمير زيلينسكي، قائد القوات المشتركة في القوات المسلحة الأوكرانية، الجنرال يوري سودول، بعد ظهور تقارير تفيد بأن أداءه كان سيئا خلال الحرب. 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T10:33+0000
2024-06-27T10:33+0000
2024-06-27T10:33+0000
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وعلى مدار الشهور الماضية أقال زيلينسكي عددا من المسؤولين الأمنيين، بينهم من لم يستمر في منصبه سوى شهرين، ما يكشف النقاب عن حالة من الارتباك والفشل تسود كييف.
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انفوجرافيك, инфографика
إقالات زيلينسكي.. عرض مستمر للارتباك والفشل
أقال فلاديمير زيلينسكي، قائد القوات المشتركة في القوات المسلحة الأوكرانية، الجنرال يوري سودول، بعد ظهور تقارير تفيد بأن أداءه كان سيئا خلال الحرب.
وعلى مدار الشهور الماضية أقال زيلينسكي عددا من المسؤولين الأمنيين، بينهم من لم يستمر في منصبه سوى شهرين، ما يكشف النقاب عن حالة من الارتباك والفشل تسود كييف.