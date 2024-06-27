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https://sarabic.ae/20240627/إقالات-زيلينسكي-عرض-مستمر-للارتباك-والفشل-1090225824.html
إقالات زيلينسكي.. عرض مستمر للارتباك والفشل
إقالات زيلينسكي.. عرض مستمر للارتباك والفشل
سبوتنيك عربي
أقال فلاديمير زيلينسكي، قائد القوات المشتركة في القوات المسلحة الأوكرانية، الجنرال يوري سودول، بعد ظهور تقارير تفيد بأن أداءه كان سيئا خلال الحرب. 27.06.2024, سبوتنيك عربي
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وعلى مدار الشهور الماضية أقال زيلينسكي عددا من المسؤولين الأمنيين، بينهم من لم يستمر في منصبه سوى شهرين، ما يكشف النقاب عن حالة من الارتباك والفشل تسود كييف.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

إقالات زيلينسكي.. عرض مستمر للارتباك والفشل

10:33 GMT 27.06.2024
تابعنا عبر
أقال فلاديمير زيلينسكي، قائد القوات المشتركة في القوات المسلحة الأوكرانية، الجنرال يوري سودول، بعد ظهور تقارير تفيد بأن أداءه كان سيئا خلال الحرب.
وعلى مدار الشهور الماضية أقال زيلينسكي عددا من المسؤولين الأمنيين، بينهم من لم يستمر في منصبه سوى شهرين، ما يكشف النقاب عن حالة من الارتباك والفشل تسود كييف.
إقالات زيلينسكي.. عرض مستمر للارتباك والفشل - سبوتنيك عربي
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