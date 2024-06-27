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https://sarabic.ae/20240627/اعتقال-ثلاثة-قادة-عسكريين-على-خلفية-انقلاب-بوليفيا-1090213339.html
اعتقال ثلاثة قادة عسكريين على خلفية انقلاب بوليفيا
اعتقال ثلاثة قادة عسكريين على خلفية انقلاب بوليفيا
سبوتنيك عربي
أفاد جوني كاستيلو، محامي الجنرال خوان خوسيه زونيغا، بأنه تم اعتقال ثلاثة قادة عسكريين بعد محاولة الانقلاب في بوليفيا. 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T03:41+0000
2024-06-27T03:41+0000
بوليفيا
أخبار بوليفيا
رئاسة بوليفيا
تصاعد الاحتجاجات في بوليفيا
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وأوضح كاستيلو، لوكالة "سبوتنيك" أن المعتقلين هم زونيغا نفسه، والجنرال في القوات الجوية مارسيلو خافيير سيغارا، ونائب الأدميرال خوان أرنيس سلفادور. وتم نقلهم جميعاً إلى مركز الشرطة.وذكرت وسائل الإعلام المحلية يوم الأربعاء عن تجمع العسكريين في ساحة موريلو في لاباز، حيث تقع المباني الحكومية، وقد تم نقل المعدات الخاصة إلى الساحة.وحاول العسكريون بقيادة الجنرال خوان خوسيه زونيغا، الذي تم إقالته من منصب قائد الجيش وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، اقتحام القصر الرئاسي باستخدام ناقلة جنود مدرعة.ودعا زعيم بوليفيا لويس آرسي إلى احترام الديمقراطية ووصف ما يحدث بأنه محاولة انقلاب، وقد أعرب رؤساء العديد من الدول الأجنبية عن دعمهم له.استمرت الاضطرابات في ساحة لاباز حوالي ثلاث ساعات. خلال هذه الفترة، كان الرئيس داخل القصر. وقد وجه خطابًا للأمة وعيّن قيادة جديدة للجيش، التي دعت العسكريين إلى مغادرة الساحة، ونفذ الجنود الأمر وتم اعتقال الجنرال زونيغا.
https://sarabic.ae/20240626/اعتقال-قائد-الجيش-البوليفي-خوان-زونيغا-عقب-قيامه-بمحاولة-انقلابية-1090210995.html
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بوليفيا, أخبار بوليفيا, رئاسة بوليفيا, تصاعد الاحتجاجات في بوليفيا
بوليفيا, أخبار بوليفيا, رئاسة بوليفيا, تصاعد الاحتجاجات في بوليفيا

اعتقال ثلاثة قادة عسكريين على خلفية انقلاب بوليفيا

03:41 GMT 27.06.2024
© AFP 2023 / AIZAR RALDESجندي في مركبة مصفحة ينتشر خارج قصر كيمادو في ساحة موريلو في لاباز، بوليفيا
جندي في مركبة مصفحة ينتشر خارج قصر كيمادو في ساحة موريلو في لاباز، بوليفيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
© AFP 2023 / AIZAR RALDES
تابعنا عبر
أفاد جوني كاستيلو، محامي الجنرال خوان خوسيه زونيغا، بأنه تم اعتقال ثلاثة قادة عسكريين بعد محاولة الانقلاب في بوليفيا.
وأوضح كاستيلو، لوكالة "سبوتنيك" أن المعتقلين هم زونيغا نفسه، والجنرال في القوات الجوية مارسيلو خافيير سيغارا، ونائب الأدميرال خوان أرنيس سلفادور. وتم نقلهم جميعاً إلى مركز الشرطة.
انتشار قوات عسكرية خارج قصر كيمادو في ساحة موريلو في لا باز، بوليفا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
اعتقال قائد الجيش البوليفي خوان زونيغا عقب قيامه بمحاولة انقلابية
أمس, 23:27 GMT
وذكرت وسائل الإعلام المحلية يوم الأربعاء عن تجمع العسكريين في ساحة موريلو في لاباز، حيث تقع المباني الحكومية، وقد تم نقل المعدات الخاصة إلى الساحة.
وحاول العسكريون بقيادة الجنرال خوان خوسيه زونيغا، الذي تم إقالته من منصب قائد الجيش وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، اقتحام القصر الرئاسي باستخدام ناقلة جنود مدرعة.
ودعا زعيم بوليفيا لويس آرسي إلى احترام الديمقراطية ووصف ما يحدث بأنه محاولة انقلاب، وقد أعرب رؤساء العديد من الدول الأجنبية عن دعمهم له.
استمرت الاضطرابات في ساحة لاباز حوالي ثلاث ساعات. خلال هذه الفترة، كان الرئيس داخل القصر. وقد وجه خطابًا للأمة وعيّن قيادة جديدة للجيش، التي دعت العسكريين إلى مغادرة الساحة، ونفذ الجنود الأمر وتم اعتقال الجنرال زونيغا.
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Юг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الجيش الإسرائيلي يشكل "فرقة داوود" والحصار والنار يفتكان بالغزاويينأمس, 21:18 GMT
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