https://sarabic.ae/20240627/برلماني-ليبي-ما-يحدث-في-رأس-جدير-دليل-على-حالة-الفوضى-التي-تعيشها-ليبيا-1090214787.html
برلماني ليبي: ما يحدث في رأس جدير دليل على حالة الفوضى التي تعيشها ليبيا
برلماني ليبي: ما يحدث في رأس جدير دليل على حالة الفوضى التي تعيشها ليبيا
سبوتنيك عربي
اعتبر عضو مجلس النواب الليبي وعضو لجنة الأمن القومي علي التكبالي، أن ليبيا بعيد عن الاستقرار وتحتاج إلى يد قوية وإلى حكومة حقيقة، مضيفا: "على المجتمع الدولي أن... 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T06:26+0000
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جاء ذلك في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، قال فيه إن ما يحدث في معبر رأس جدير الحدودي مع تونس يدل على أن ليبيا لا تزال تعيش حالة من الفوضى.وأوضح التكبالي أن كل قبيلة أو مجموعة أو عصابة بإمكانها أن تفعل ما تريد، ولا تستمع إلى أي رأي يأتى من الحكومة المحلية أو الإقليمية في البلاد.وأكد البرلماني الليبي أن أن الذين أوصلوا ليبيا إلى هذه الحالة هم الذين يتحملون المسؤولية المعنوية والأدبية عما يحدث. جاءت تصريحات التكبالي بعد حالة عدم الاستقرار التي يشهدها المنفذ الحدودي "رأس جدير" بعد اشتباكات دارت أمس الأربعاء بالقرب من المنفذ الحدودي الرابط بين دولتي ليبيا وتونس.وأجلت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية افتتاح المنفذ الحدودي أكثر من مرة بعد أن حددت موعد الافتتاح، لكنها لم تعلن رسميا افتتاحه حتى الآن، وذلك بسبب بعض الخلافات في المنطقة الحدودية الليبية.يذكر أن وزارة الداخلية الليبية أغلقت المنفذ بشكل رسمي في مارس/ أذار الماضي بعد اشتباكات دارت بين قوات وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية وبين التشكيلات المسلحة بالمنفذ.
https://sarabic.ae/20240506/تونس-وليبيا-تتفقان-على-إعادة-فتح-معبر-رأس-جدير-الحدودي-بعد-انتهاء-أعمال-الصيانة-فيه-1088567774.html
https://sarabic.ae/20201114/بعد-إغلاق-دام-7-أشهر-افتتاح-منفذ-رأس-جدير-بين-ليبيا-تونس-1047187999.html
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حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
برلماني ليبي: ما يحدث في رأس جدير دليل على حالة الفوضى التي تعيشها ليبيا
حصري
اعتبر عضو مجلس النواب الليبي وعضو لجنة الأمن القومي علي التكبالي، أن ليبيا بعيد عن الاستقرار وتحتاج إلى يد قوية وإلى حكومة حقيقة، مضيفا: "على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في هذا الأمر".
جاء ذلك في تصريح خاص لـ"سبوتنيك
"، اليوم الخميس، قال فيه إن ما يحدث في معبر رأس جدير الحدودي مع تونس يدل على أن ليبيا لا تزال تعيش حالة من الفوضى.
وأوضح التكبالي أن كل قبيلة أو مجموعة أو عصابة بإمكانها أن تفعل ما تريد، ولا تستمع إلى أي رأي يأتى من الحكومة المحلية أو الإقليمية في البلاد.
وأكد البرلماني الليبي أن أن الذين أوصلوا ليبيا إلى هذه الحالة هم الذين يتحملون المسؤولية المعنوية والأدبية عما يحدث.
جاءت تصريحات التكبالي بعد حالة عدم الاستقرار التي يشهدها المنفذ الحدودي "رأس جدير" بعد اشتباكات دارت أمس الأربعاء بالقرب من المنفذ الحدودي الرابط بين دولتي ليبيا
وتونس.
14 نوفمبر 2020, 10:52 GMT
وأجلت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية افتتاح المنفذ الحدودي
أكثر من مرة بعد أن حددت موعد الافتتاح، لكنها لم تعلن رسميا افتتاحه حتى الآن، وذلك بسبب بعض الخلافات في المنطقة الحدودية الليبية.
يذكر أن وزارة الداخلية الليبية أغلقت المنفذ بشكل رسمي في مارس/ أذار الماضي بعد اشتباكات دارت بين قوات وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية وبين التشكيلات المسلحة بالمنفذ.