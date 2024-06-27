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تونس... وكالة "سبوتنيك" في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون حضور مميز وتقدير عالي المستوى
تونس... وكالة "سبوتنيك" في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون حضور مميز وتقدير عالي المستوى
سبوتنيك عربي
عقد وفد وكالة "سبوتيك" في إطار المشاركة في فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بدورته الـ24 في العاصمة التونسية، مجموعة من اللقاءات. 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T17:10+0000
2024-06-27T17:10+0000
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ومن بينها اللقاء مع مدير قناة "اليمن اليوم"، عبد الولي المذابي، حيث تمت متابعة النقاش بعد زيارته، في وقت سابق، لوكالة "سبوتنيك" بخصوص تطوير التعاون في شتى المجالات بما يخدم ترويج المحتوى بين الطرفين، وتنظيم زيارات متبادلة، وأيضا تبادل الخبرات ورفع مستوى الكفاءة لللإعلاميين المبتدئين والمختصين، على سبيل المثال، تفعيل برنامج "سبوتنيك برو"، والاستفادة المتبادلة من محتوى الأخبار وبنك الصور والفيديو، وإقامة جسور إعلامية، وتبادل البرامج وتقديم برامج مشتركة، ومشاريع أخرى تنطوي ضمن هذا الإطار.وعبر المذابي خلال اللقاء عن تقديره لوكالة "سبوتنيك"، بالقول:وأجرى وفد "سبوتنيك" لقاء مع، صالح سعيود، مساعد المدير العام، والمكلف بالاتصال والعلاقات الدولية في الإذاعة الجزائرية، ودار حديث مطول عن جميع أشكال التعاون الممكنة وفي مختلف المجالات وخاصة من خلال توسيع شريحة متابعي وكالة "سبوتنيك"، وبرامج ومحتوى إذاعة "سبوتنيك" في الجزائر وفق القوانين المعمول بها بخصوص الإعلام الخارجي، من خلال تبادل المحتوى والبرامج وتنظيم برامج مشتركة في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية وفي مجالات الحياة الأخرى، إضافة الى تبادل الخبرات وتنظيم برامج تعاون تغطي مجموعة كبيرة من المواضيع والنواحي الأخرى التي تلامس حياة الشعبين الروسي والجزائري وشعوب المنطقة عموما،على سبيل المثال لا الحصر، المجالات الثقافية، و تبادل محتوى الأخبار الدولية بين الطرفين.وأعرب سعيود عن الاستعداد لتقديم جميع المساعدات اللازمة لتسهيل هذا التعاون.وعقد لقاء مع، عقار سليم، المدير العام لقناة الجزائر الدولية "NEWS24"، ودار حديث ودي تضمن التعبير عن عمق العلاقات الجزائرية الروسية وأهمية رفع مستوى التعاون الإعلامي بما يتوافق مع المستوى السياسي والمجالات الأخرى، وتم التطرق إلى أهمية وضع خطة للتعاون تتضمن تبادل الأخبار، والمحتوى المرئي والمقروء والمسموع بين وكالة "سبوتنيك" وقناة "الجزائر الدولية"، بما في ذلك تبادل الخدمات والبرامج وتوسيع مجالات التعاون في تبادل المراسلين، وخدمة الجسور الإعلامية، وكذلك البرامج المشتركة، وغيرها.و عبر سليم خلال اللقاء عن تقديره لموقع وكالة "سبوتنيك"، بالقول:وحضر اللقاء، هشام ميلاكاسو، مدير إدارة التعاون والعلاقات الدولية.وتم عقد لقاء مطول مع ممثلي مدينة الإنتاج الإعلامي من جمهورية مصر العربية، بحضور المدير العام للتسويق، عمر سعيد كمال، ومصطفى علوان، مدير إدارة التسويق التلفزيوني، ومحمد عمران، رئيس القطاع التجاري، حيث دار حديث مطول عن أهمية ترتيب أفق التعاون فيما يخدم توسيع تواجد وكالة "سبوتنيك" في منطقة الشرق الأوسط بالعموم ومنطقة شمال أفريقيا وعلى وجه التحديد في مصر والجزائر وتونس.كما تم وضع رؤية مبدأية توضح خطوط أولية لترتيب تعاون مثمر في مختلف المجالات والقطاعات الإنتاجية الإعلامية المتفردة والمشتركة، والوسيطة مع المؤسسات الأخرى لترويج المحتوى، ودعم عمليات تغطية الأحداث وتبادل الأخبار والبرامج والكوادر وتنظيم الفعاليات، و توسيع شريحة متابعي "سبوتنيك" وراديو "سبوتنيك" في الإقليم.وتم بحضور، أريج عيتاني المدير التنفيذي، ومحمد هادي بولعابة، مدير مكتب تونس، وعقد لقاء مع مدير مؤسسة توتال "ميديا كاست" للخدمات الإعلامية، حسام رفاعي، مدير العمليات ومدير المكاتب الخارجية، حيث قدم شرحا يوضح أن المؤسسة تعمل على مساحة تسع دول ممتدة بين الصين والعراق وتركيا، ودول كل أمريكا اللاتينية، المكتب المركزي في سان باولو في البرازيل. إذا يتموضع في تركيا أكبر مكتب لتونس، ومكتب الإدارة العامة في تركيا، ومساحة انتشار واسعة في المغرب العربي وأفريقيا في العموم.وتم عقد لقاءات مع مسؤولين من مجموعة "روتانا" الإعلامية خلال الاتفاق الأولي لترتيب تعاون واسع في كافة المجالات المذكورة سابقا وخاصة التبادل الإخباري، وبنك الصور، وبنك الفيديو، الأرشيف والتاريخ للاستفادة منها في مشاريع المؤسسة.
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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, تونس, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, تونس, العالم العربي

تونس... وكالة "سبوتنيك" في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون حضور مميز وتقدير عالي المستوى

17:10 GMT 27.06.2024
© Sputnikتونس... وكالة "سبوتنيك" في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون حضور مميز وتقدير عالي المستوى
تونس... وكالة سبوتنيك في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون حضور مميز وتقدير عالي المستوى - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
© Sputnik
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حصري
عقد وفد وكالة "سبوتيك" في إطار المشاركة في فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بدورته الـ24 في العاصمة التونسية، مجموعة من اللقاءات.
ومن بينها اللقاء مع مدير قناة "اليمن اليوم"، عبد الولي المذابي، حيث تمت متابعة النقاش بعد زيارته، في وقت سابق، لوكالة "سبوتنيك" بخصوص تطوير التعاون في شتى المجالات بما يخدم ترويج المحتوى بين الطرفين، وتنظيم زيارات متبادلة، وأيضا تبادل الخبرات ورفع مستوى الكفاءة لللإعلاميين المبتدئين والمختصين، على سبيل المثال، تفعيل برنامج "سبوتنيك برو"، والاستفادة المتبادلة من محتوى الأخبار وبنك الصور والفيديو، وإقامة جسور إعلامية، وتبادل البرامج وتقديم برامج مشتركة، ومشاريع أخرى تنطوي ضمن هذا الإطار.
© Sputnikتونس... وكالة "سبوتنيك" في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون حضور مميز وتقدير عالي المستوى
تونس... وكالة سبوتنيك في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون حضور مميز وتقدير عالي المستوى - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
تونس... وكالة "سبوتنيك" في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون حضور مميز وتقدير عالي المستوى
© Sputnik
وعبر المذابي خلال اللقاء عن تقديره لوكالة "سبوتنيك"، بالقول:

لنا شرف التعاون مع وكالة "سبوتنيك"، هذه الوكالة العريقة التي نستفيد منها كثيرا، ومعتمد عليها في تغطية الكثير من الأحداث كونها ممتدة على مساحة خريطة واسعة من العالم ولديها شبكة مصادر موثوقة ولديها أيضا شبكة مراسلين في مختلف الدول المؤثرة والمحورية، ورغم قصر مدة التعاون بيننا مذ أن بدأناه كان تعاونا مثمرا جدا ونحن نعتز بهذا التعاون ونشعر بأن مستقبل هذه الوكالة "سبوتنيك" أكبر من وكالات دولية أخرى كانت موجودة في العين والنظر لكنها سقطت في الأحداث المحورية القائمة في العالم.

© Sputnikتونس... وكالة "سبوتنيك" في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون حضور مميز وتقدير عالي المستوى
تونس... وكالة سبوتنيك في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون حضور مميز وتقدير عالي المستوى - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
تونس... وكالة "سبوتنيك" في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون حضور مميز وتقدير عالي المستوى
© Sputnik
وأجرى وفد "سبوتنيك" لقاء مع، صالح سعيود، مساعد المدير العام، والمكلف بالاتصال والعلاقات الدولية في الإذاعة الجزائرية، ودار حديث مطول عن جميع أشكال التعاون الممكنة وفي مختلف المجالات وخاصة من خلال توسيع شريحة متابعي وكالة "سبوتنيك"، وبرامج ومحتوى إذاعة "سبوتنيك" في الجزائر وفق القوانين المعمول بها بخصوص الإعلام الخارجي، من خلال تبادل المحتوى والبرامج وتنظيم برامج مشتركة في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية وفي مجالات الحياة الأخرى، إضافة الى تبادل الخبرات وتنظيم برامج تعاون تغطي مجموعة كبيرة من المواضيع والنواحي الأخرى التي تلامس حياة الشعبين الروسي والجزائري وشعوب المنطقة عموما،على سبيل المثال لا الحصر، المجالات الثقافية، و تبادل محتوى الأخبار الدولية بين الطرفين.
وأعرب سعيود عن الاستعداد لتقديم جميع المساعدات اللازمة لتسهيل هذا التعاون.
© Sputnikتونس... وكالة "سبوتنيك" في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون حضور مميز وتقدير عالي المستوى
تونس... وكالة سبوتنيك في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون حضور مميز وتقدير عالي المستوى - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
تونس... وكالة "سبوتنيك" في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون حضور مميز وتقدير عالي المستوى
© Sputnik
وعقد لقاء مع، عقار سليم، المدير العام لقناة الجزائر الدولية "NEWS24"، ودار حديث ودي تضمن التعبير عن عمق العلاقات الجزائرية الروسية وأهمية رفع مستوى التعاون الإعلامي بما يتوافق مع المستوى السياسي والمجالات الأخرى، وتم التطرق إلى أهمية وضع خطة للتعاون تتضمن تبادل الأخبار، والمحتوى المرئي والمقروء والمسموع بين وكالة "سبوتنيك" وقناة "الجزائر الدولية"، بما في ذلك تبادل الخدمات والبرامج وتوسيع مجالات التعاون في تبادل المراسلين، وخدمة الجسور الإعلامية، وكذلك البرامج المشتركة، وغيرها.
و عبر سليم خلال اللقاء عن تقديره لموقع وكالة "سبوتنيك"، بالقول:

يعتبر موقع "سبوتنيك" من أحسن المواقع في مجال العمل الإعلامي في الأعوام الأخيرة وبرز في عدة مجالات، خاصة السياسية الدولية والثقافية وفي التبادل الإعلامي الدولي، كما أن تقديم محتوى بعدة لغات غير الروسية مهم جدا، وفرض موقع "سبوتنيك" وجوده باللغة الفرنسية والعربية والإنجليزية وعدة لغات أخرى وهذا التفرع في عدة مجالات وأيضا في عدة لغات على درجة عالية من الأهمية.

© Sputnikتونس... وكالة "سبوتنيك" في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون حضور مميز وتقدير عالي المستوى
تونس... وكالة سبوتنيك في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون حضور مميز وتقدير عالي المستوى - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
تونس... وكالة "سبوتنيك" في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون حضور مميز وتقدير عالي المستوى
© Sputnik
وحضر اللقاء، هشام ميلاكاسو، مدير إدارة التعاون والعلاقات الدولية.
وتم عقد لقاء مطول مع ممثلي مدينة الإنتاج الإعلامي من جمهورية مصر العربية، بحضور المدير العام للتسويق، عمر سعيد كمال، ومصطفى علوان، مدير إدارة التسويق التلفزيوني، ومحمد عمران، رئيس القطاع التجاري، حيث دار حديث مطول عن أهمية ترتيب أفق التعاون فيما يخدم توسيع تواجد وكالة "سبوتنيك" في منطقة الشرق الأوسط بالعموم ومنطقة شمال أفريقيا وعلى وجه التحديد في مصر والجزائر وتونس.
© Sputnikتونس... وكالة "سبوتنيك" في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون حضور مميز وتقدير عالي المستوى
تونس... وكالة سبوتنيك في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون حضور مميز وتقدير عالي المستوى - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
تونس... وكالة "سبوتنيك" في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون حضور مميز وتقدير عالي المستوى
© Sputnik
كما تم وضع رؤية مبدأية توضح خطوط أولية لترتيب تعاون مثمر في مختلف المجالات والقطاعات الإنتاجية الإعلامية المتفردة والمشتركة، والوسيطة مع المؤسسات الأخرى لترويج المحتوى، ودعم عمليات تغطية الأحداث وتبادل الأخبار والبرامج والكوادر وتنظيم الفعاليات، و توسيع شريحة متابعي "سبوتنيك" وراديو "سبوتنيك" في الإقليم.
وتم بحضور، أريج عيتاني المدير التنفيذي، ومحمد هادي بولعابة، مدير مكتب تونس، وعقد لقاء مع مدير مؤسسة توتال "ميديا كاست" للخدمات الإعلامية، حسام رفاعي، مدير العمليات ومدير المكاتب الخارجية، حيث قدم شرحا يوضح أن المؤسسة تعمل على مساحة تسع دول ممتدة بين الصين والعراق وتركيا، ودول كل أمريكا اللاتينية، المكتب المركزي في سان باولو في البرازيل. إذا يتموضع في تركيا أكبر مكتب لتونس، ومكتب الإدارة العامة في تركيا، ومساحة انتشار واسعة في المغرب العربي وأفريقيا في العموم.

وعبر عن الاستعداد لتقديم خدمات المؤسسة في إطار هذا البعد الجغرافي الهام لوكالة "سبوتنيك" في ظل الحصار الذي يقع عليها، وتفعيل التعاون في مجال ترويج المحتوى وتقديم الخدمات الإخبارية واللوجستية في العمل الاعلامي، والخدمات الهندسية، لايف، بث مباشر، خدمات ترويج في السيوشيال ميديا، تأمين تبادل مراسلين، تنظيم جسور إعلامية، وإنشاء قنوات تلفزة وإذاعات، تأمين تغطيات لـ"سبوتنيك" في دول يحظر فيها عمل "سبوتنيك"، وتعزيز التعاون الإعلامي والخدماتي في مجال التدريب ورفع مستوى التأهيل.

© Sputnikتونس... وكالة "سبوتنيك" في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون حضور مميز وتقدير عالي المستوى
تونس... وكالة سبوتنيك في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون حضور مميز وتقدير عالي المستوى - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
تونس... وكالة "سبوتنيك" في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون حضور مميز وتقدير عالي المستوى
© Sputnik
وتم عقد لقاءات مع مسؤولين من مجموعة "روتانا" الإعلامية خلال الاتفاق الأولي لترتيب تعاون واسع في كافة المجالات المذكورة سابقا وخاصة التبادل الإخباري، وبنك الصور، وبنك الفيديو، الأرشيف والتاريخ للاستفادة منها في مشاريع المؤسسة.
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