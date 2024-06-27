https://sarabic.ae/20240627/تونس-وكالة-سبوتنيك-في-المهرجان-العربي-للإذاعة-والتلفزيون-حضور-مميز-وتقدير-عالي-المستوى-1090240306.html

تونس... وكالة "سبوتنيك" في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون حضور مميز وتقدير عالي المستوى

تونس... وكالة "سبوتنيك" في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون حضور مميز وتقدير عالي المستوى

سبوتنيك عربي

عقد وفد وكالة "سبوتيك" في إطار المشاركة في فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بدورته الـ24 في العاصمة التونسية، مجموعة من اللقاءات. 27.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-27T17:10+0000

2024-06-27T17:10+0000

2024-06-27T17:10+0000

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ومن بينها اللقاء مع مدير قناة "اليمن اليوم"، عبد الولي المذابي، حيث تمت متابعة النقاش بعد زيارته، في وقت سابق، لوكالة "سبوتنيك" بخصوص تطوير التعاون في شتى المجالات بما يخدم ترويج المحتوى بين الطرفين، وتنظيم زيارات متبادلة، وأيضا تبادل الخبرات ورفع مستوى الكفاءة لللإعلاميين المبتدئين والمختصين، على سبيل المثال، تفعيل برنامج "سبوتنيك برو"، والاستفادة المتبادلة من محتوى الأخبار وبنك الصور والفيديو، وإقامة جسور إعلامية، وتبادل البرامج وتقديم برامج مشتركة، ومشاريع أخرى تنطوي ضمن هذا الإطار.وعبر المذابي خلال اللقاء عن تقديره لوكالة "سبوتنيك"، بالقول:وأجرى وفد "سبوتنيك" لقاء مع، صالح سعيود، مساعد المدير العام، والمكلف بالاتصال والعلاقات الدولية في الإذاعة الجزائرية، ودار حديث مطول عن جميع أشكال التعاون الممكنة وفي مختلف المجالات وخاصة من خلال توسيع شريحة متابعي وكالة "سبوتنيك"، وبرامج ومحتوى إذاعة "سبوتنيك" في الجزائر وفق القوانين المعمول بها بخصوص الإعلام الخارجي، من خلال تبادل المحتوى والبرامج وتنظيم برامج مشتركة في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية وفي مجالات الحياة الأخرى، إضافة الى تبادل الخبرات وتنظيم برامج تعاون تغطي مجموعة كبيرة من المواضيع والنواحي الأخرى التي تلامس حياة الشعبين الروسي والجزائري وشعوب المنطقة عموما،على سبيل المثال لا الحصر، المجالات الثقافية، و تبادل محتوى الأخبار الدولية بين الطرفين.وأعرب سعيود عن الاستعداد لتقديم جميع المساعدات اللازمة لتسهيل هذا التعاون.وعقد لقاء مع، عقار سليم، المدير العام لقناة الجزائر الدولية "NEWS24"، ودار حديث ودي تضمن التعبير عن عمق العلاقات الجزائرية الروسية وأهمية رفع مستوى التعاون الإعلامي بما يتوافق مع المستوى السياسي والمجالات الأخرى، وتم التطرق إلى أهمية وضع خطة للتعاون تتضمن تبادل الأخبار، والمحتوى المرئي والمقروء والمسموع بين وكالة "سبوتنيك" وقناة "الجزائر الدولية"، بما في ذلك تبادل الخدمات والبرامج وتوسيع مجالات التعاون في تبادل المراسلين، وخدمة الجسور الإعلامية، وكذلك البرامج المشتركة، وغيرها.و عبر سليم خلال اللقاء عن تقديره لموقع وكالة "سبوتنيك"، بالقول:وحضر اللقاء، هشام ميلاكاسو، مدير إدارة التعاون والعلاقات الدولية.وتم عقد لقاء مطول مع ممثلي مدينة الإنتاج الإعلامي من جمهورية مصر العربية، بحضور المدير العام للتسويق، عمر سعيد كمال، ومصطفى علوان، مدير إدارة التسويق التلفزيوني، ومحمد عمران، رئيس القطاع التجاري، حيث دار حديث مطول عن أهمية ترتيب أفق التعاون فيما يخدم توسيع تواجد وكالة "سبوتنيك" في منطقة الشرق الأوسط بالعموم ومنطقة شمال أفريقيا وعلى وجه التحديد في مصر والجزائر وتونس.كما تم وضع رؤية مبدأية توضح خطوط أولية لترتيب تعاون مثمر في مختلف المجالات والقطاعات الإنتاجية الإعلامية المتفردة والمشتركة، والوسيطة مع المؤسسات الأخرى لترويج المحتوى، ودعم عمليات تغطية الأحداث وتبادل الأخبار والبرامج والكوادر وتنظيم الفعاليات، و توسيع شريحة متابعي "سبوتنيك" وراديو "سبوتنيك" في الإقليم.وتم بحضور، أريج عيتاني المدير التنفيذي، ومحمد هادي بولعابة، مدير مكتب تونس، وعقد لقاء مع مدير مؤسسة توتال "ميديا كاست" للخدمات الإعلامية، حسام رفاعي، مدير العمليات ومدير المكاتب الخارجية، حيث قدم شرحا يوضح أن المؤسسة تعمل على مساحة تسع دول ممتدة بين الصين والعراق وتركيا، ودول كل أمريكا اللاتينية، المكتب المركزي في سان باولو في البرازيل. إذا يتموضع في تركيا أكبر مكتب لتونس، ومكتب الإدارة العامة في تركيا، ومساحة انتشار واسعة في المغرب العربي وأفريقيا في العموم.وتم عقد لقاءات مع مسؤولين من مجموعة "روتانا" الإعلامية خلال الاتفاق الأولي لترتيب تعاون واسع في كافة المجالات المذكورة سابقا وخاصة التبادل الإخباري، وبنك الصور، وبنك الفيديو، الأرشيف والتاريخ للاستفادة منها في مشاريع المؤسسة.

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