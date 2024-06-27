https://sarabic.ae/20240627/حسن-نصر-الله-إيران-هي-السد-المنيع-أمام-كل-المستعمرين--1090240736.html
حسن نصر الله: إيران هي السد المنيع أمام كل المستعمرين
حسن نصر الله: إيران هي السد المنيع أمام كل المستعمرين
سبوتنيك عربي
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الخميس، أن "ايران قادرة على المواصلة والمتابعة والتحضير لانتخابات رئاسية، وأنها قدمت نموذجا راقيا... 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T16:52+0000
2024-06-27T16:52+0000
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وأضاف في كلمة له خلال مراسم إحياء أربعينية الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، في طهران: "نسأل الله ان يوفق الشعب الايراني وهو السند الحقيقي لكل مظلومي العالم للانتخاب الصحيح، وأن يوصل الرئيس المناسب القادر على تحقيق الآمال، لأن مصير شعوب المنطقة وحكوماتها ومستقبل المنطقة مرهون بالمجريات والوقائع في إيران"، وفقا لتلفزيون "المنار" التابع لـ"حزب الله".وشدد نصر الله على "أهمية تحويل التهديد إلى فرصة"، موضحا: "لقد واجهنا حوادث كبيرة، وخسرنا قادة، لكن تم تحويل التهديدات إلى فرصة، فهذه الدماء أحدثت نهضة وحياة جديدة".وأشاد الأمين العام لـ"حزب الله" في كلمته، بثبات الشعب الإيراني، بعد وفاه رئيسه، إبراهيم رئيسي، في حادثة تحطم مروحية، مؤكدا أن "الهدوء العام في إيران وقت الحادث كان مثالا لكل العالم".وفي الشهر الماضي، كان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، عائدا من حفل افتتاح سد على حدود طهران مع أذربيجان، عندما تحطمت مروحيته في فرزكان، شمال غرب إيران.وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، وعدد من كبار المسؤولين الإقليميين، على متن المروحية التي تحطمت، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.
https://sarabic.ae/20230813/إيران-توجه-رسالة-إلى-حسن-نصر-الله-لن-نتردد-في-مساعدة-حزب-الله-حتى-تدمير-إسرائيل-1080035413.html
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أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, إيران, أخبار إيران, حليف رئيسي, العالم, العالم العربي
أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, إيران, أخبار إيران, حليف رئيسي, العالم, العالم العربي
حسن نصر الله: إيران هي السد المنيع أمام كل المستعمرين
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الخميس، أن "ايران قادرة على المواصلة والمتابعة والتحضير لانتخابات رئاسية، وأنها قدمت نموذجا راقيا حول كيفية التغلب على المصاعب والانتصار".
وأضاف في كلمة له خلال مراسم إحياء أربعينية الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، في طهران: "نسأل الله ان يوفق الشعب الايراني وهو السند الحقيقي لكل مظلومي العالم للانتخاب الصحيح، وأن يوصل الرئيس المناسب القادر على تحقيق الآمال، لأن مصير شعوب المنطقة وحكوماتها ومستقبل المنطقة مرهون بالمجريات والوقائع في إيران"، وفقا لتلفزيون
"المنار" التابع لـ"حزب الله".
وشدد نصر الله على "أهمية تحويل التهديد إلى فرصة"، موضحا: "لقد واجهنا حوادث كبيرة، وخسرنا قادة، لكن تم تحويل التهديدات إلى فرصة، فهذه الدماء أحدثت نهضة وحياة جديدة".
واعتبر أن نظام إيران هو "نصير كل شعوب المنطقة والسد المنيع أمام كل المستعمرين"، ووجه حديثه للإيرانيين: "مساركم وحضوركم وتحمّلكم هو الذي ترتبط به مصائر المنطقة كله".
وأشاد الأمين العام لـ"حزب الله" في كلمته، بثبات الشعب الإيراني، بعد وفاه رئيسه، إبراهيم رئيسي، في حادثة تحطم مروحية، مؤكدا أن "الهدوء العام في إيران وقت الحادث كان مثالا لكل العالم".
وأكد أن إيران واصلت مسيرتها بشكل طبيعي بعد هذه الحادثة، لافتا إلى أنه "في العالم يمكن أن تؤدي حادثة من هذا النوع إلى اضطراب، لكن ببركة المسؤولين والشعب، فقد خرجت إيران من هذه الحادثة بتقديم نموذج مثالي في التغلب على التحديات".
وفي الشهر الماضي، كان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، عائدا من حفل افتتاح سد على حدود طهران مع أذربيجان، عندما تحطمت مروحيته في فرزكان، شمال غرب إيران.
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، وعدد من كبار المسؤولين الإقليميين، على متن المروحية التي تحطمت، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.