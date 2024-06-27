https://sarabic.ae/20240627/حوت-أحدب-يجر-زورقا-بعد-تشابكه-بحبال-المرساة-فيديو---1090222259.html
حوت أحدب يجر زورقا بعد تشابكه بحبال المرساة... فيديو
حوت أحدب يجر زورقا بعد تشابكه بحبال المرساة... فيديو
سبوتنيك عربي
واجه صيادو الأسماك في أرايال دو كابو البرازيلية موقفًا صعبًا عندما تشابك حوت أحدب مهاجر بحبال مرساة أحد القوارب، وقام بسحبه بعيدا في مشهد نادر. 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T09:07+0000
2024-06-27T09:07+0000
2024-06-27T09:29+0000
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كان الحوت الأحدب يمر عبر برايا غراندي، واصطدم بكابل مرساة أحد القوارب وسحب السفينة بعيدا في مشهد مخيف.واضطر الصيادون إلى قطع كابل المرساة. بعد ذلك، بدأت FUNTEC في مراقبة الحوت باستخدام طائرة دون طيار.لم يصب الجوت بأذى. وبينما كان الغواصون يستعدون للدخول إلى الماء لتحريره من الكابل، تمكن الحيوان من تحرير نفسه من الكابل وعاد إلى البحر المفتوح سالما.
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نادي الفيديو
حوت أحدب يجر زورقا بعد تشابكه بحبال المرساة... فيديو
09:07 GMT 27.06.2024 (تم التحديث: 09:29 GMT 27.06.2024)
واجه صيادو الأسماك في أرايال دو كابو البرازيلية موقفًا صعبًا عندما تشابك حوت أحدب مهاجر بحبال مرساة أحد القوارب، وقام بسحبه بعيدا في مشهد نادر.
كان الحوت الأحدب يمر عبر برايا غراندي، واصطدم بكابل مرساة أحد القوارب وسحب السفينة بعيدا في مشهد مخيف.
لف الحوت ذيله حول القارب بعد أن شعر بالخوف. المنطقة التي وقع فيها الحادث هي منطقة صيد، حيث ترسو القوارب، وتتزامن مع طريق هجرة الحدباء، وفقًا لمايكون فيكتورينو، رئيس مؤسسة أبحاث البيئة والعلوم والتكنولوجيا (FUNTEC) في أرايال دو كابو.
واضطر الصيادون إلى قطع كابل المرساة. بعد ذلك، بدأت FUNTEC في مراقبة الحوت باستخدام طائرة دون طيار.
لم يصب الجوت بأذى. وبينما كان الغواصون يستعدون للدخول إلى الماء لتحريره من الكابل، تمكن الحيوان من تحرير نفسه من الكابل وعاد إلى البحر المفتوح سالما.