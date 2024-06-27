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كندا تفرض عقوبات على أفراد وكيانات إسرائيلية تدعم العنف ضد المدنيين الفلسطينيين
كندا تفرض عقوبات على أفراد وكيانات إسرائيلية تدعم العنف ضد المدنيين الفلسطينيين
سبوتنيك عربي
أعلنت كندا، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة ضد مرتكبي أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية. 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T17:34+0000
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وقالت وزارة الخارجية الكندية، في بيان، إن "العقوبات الجديدة تتضمن 7 أفراد و5 كيانات لدورهم في تسهيل أو دعم أو المساهمة ماليا في أعمال العنف التي يقوم بها مستوطنون متطرفون ضد مواطنين فلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة".وأوضح البيان أن "عنف المستوطنين المتطرفين أدى إلى خسائر في الأرواح وأضرار في الممتلكات الفلسطينية والأراضي الزراعية".وأشار إلى أن "الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون - وهم مصدر طويل الأمد للتوتر والصراع في المنطقة - تقوض حقوق الإنسان للفلسطينيين، واحتمالات حل الدولتين، وتشكل مخاطر كبيرة على الأمن الإقليمي".وأكد البيان مجددا معارضة كندا "لتوسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية" والتزامها بتعزيز "سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط".ومن جهتها، دعت وزيرة الخارجية ميلاني جولي، إسرائيل إلى ضمان حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف.وقالت: "إننا لا نزال نشعر بالقلق العميق إزاء عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية وندين مثل هذه الأعمال، ليس فقط بسبب تأثيرها الكبير على حياة الفلسطينيين، ولكن أيضًا بسبب تأثيرها المدمر على آفاق السلام الدائم".وكانت كندا قد فرضت الشهر الماضي عقوبات على 4 مستوطنين شاركوا في تنفيذ اعتداءات ضد المواطنين في الضفة الغربية.يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، ونيوزلندا، فرضت في وقت سابق، عقوبات على مستوطنين لتورطهم في اعتداءات وهجمات ضد المواطنين الفلسطينيين.
https://sarabic.ae/20231214/بريطانيا-تمنع-المستوطنين-المتهمين-بالعنف-ضد-الفلسطينيين-من-دخول-أراضيها-1084099376.html
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أخبار كندا, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار كندا, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم, العالم العربي, الأخبار

كندا تفرض عقوبات على أفراد وكيانات إسرائيلية تدعم العنف ضد المدنيين الفلسطينيين

17:34 GMT 27.06.2024
© AFP 2023 / DON EMMERTعلم كندا
علم كندا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
© AFP 2023 / DON EMMERT
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أعلنت كندا، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة ضد مرتكبي أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقالت وزارة الخارجية الكندية، في بيان، إن "العقوبات الجديدة تتضمن 7 أفراد و5 كيانات لدورهم في تسهيل أو دعم أو المساهمة ماليا في أعمال العنف التي يقوم بها مستوطنون متطرفون ضد مواطنين فلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة".
وأوضح البيان أن "عنف المستوطنين المتطرفين أدى إلى خسائر في الأرواح وأضرار في الممتلكات الفلسطينية والأراضي الزراعية".
وأشار إلى أن "الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون - وهم مصدر طويل الأمد للتوتر والصراع في المنطقة - تقوض حقوق الإنسان للفلسطينيين، واحتمالات حل الدولتين، وتشكل مخاطر كبيرة على الأمن الإقليمي".
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2023
بريطانيا تمنع المستوطنين المتهمين بالعنف ضد الفلسطينيين من دخول أراضيها
14 ديسمبر 2023, 14:40 GMT
وأكد البيان مجددا معارضة كندا "لتوسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية" والتزامها بتعزيز "سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط".
كما شدد على أن كندا "لا تعترف بالسيطرة الإسرائيلية على المناطق التي احتلتها عام 1967"، موضحا أن المستوطنات الإسرائيلية انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة.
ومن جهتها، دعت وزيرة الخارجية ميلاني جولي، إسرائيل إلى ضمان حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف.
وقالت: "إننا لا نزال نشعر بالقلق العميق إزاء عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية وندين مثل هذه الأعمال، ليس فقط بسبب تأثيرها الكبير على حياة الفلسطينيين، ولكن أيضًا بسبب تأثيرها المدمر على آفاق السلام الدائم".
وكانت كندا قد فرضت الشهر الماضي عقوبات على 4 مستوطنين شاركوا في تنفيذ اعتداءات ضد المواطنين في الضفة الغربية.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، ونيوزلندا، فرضت في وقت سابق، عقوبات على مستوطنين لتورطهم في اعتداءات وهجمات ضد المواطنين الفلسطينيين.
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