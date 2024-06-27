https://sarabic.ae/20240627/لمدة-8-ساعات-سرايا-القدس-تعلن-خوض-حرب-شرسة-مع-القوات-الإسرائيلية-في-جنين-1090234405.html
لمدة 8 ساعات.. "سرايا القدس" تعلن خوض حرب شرسة مع القوات الإسرائيلية في جنين
لمدة 8 ساعات.. "سرايا القدس" تعلن خوض حرب شرسة مع القوات الإسرائيلية في جنين
سبوتنيك عربي
أعلنت "سرايا القدس"، اليوم الخميس، "تفجير آليتين عسكريتين إسرائيليتين في كمين مركب بمنطقة مرج بن عامر شمال جنين". 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T13:53+0000
2024-06-27T13:53+0000
2024-06-27T13:53+0000
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وقال المتحدث العسكري لـ"سرايا القدس"، أبو حمزة: "أوقعنا طاقمهما بالكامل بين قتيل وجريح ومن ثم الاشتباك المباشر والالتحام مع قوات النجدة التي أوقعنا فيها أيضاً إصابات".وأضاف أن "سرايا القدس فجرت أكثر من 6 عبوات ناسفة واشتبكت مع العدو في مناطق عدة في جنين ومخيمها لأكثر من 8 ساعات متواصلة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، "مقتل ضابط في جنين وإصابة 16 جنديا بجروح متفاوتة".وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "الضابط الذي قتل في جنين كان ضمن قوة وصلت لتخليص القوة الأولى التي أصيبت بعبوة ناسفة"، مضيفةً أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن العبوتين كبيرتان جدا تم زرعهما على عمق متر ونصف المتر.وأكدت إذاعة الجيش أن "العبوة الناسفة الأولى انفجرت في مدرعة من نوع "النمر"، وكان فيها طاقم طبي عسكري"، مشيرةً إلى أن الجيش لا يعرف حتى الآن كيف تم تفجير العبوة الأخرى.وأوضحت أن "من بين المصابين، جندي إصابته خطيرة و5 إصابات متوسطة بينهم ضابط ومسعف، و10 أصيبوا بجروح طفيفة، بينهم ضابط وجندي احتياط".وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل وأكثر من 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240627/الجيش-الإسرائيلي-يبدأ-التوغل-في-حي-الشجاعية-ويأمر-بإخلاء-أحياء-عدة-في-غزة-1090225229.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لمدة 8 ساعات.. "سرايا القدس" تعلن خوض حرب شرسة مع القوات الإسرائيلية في جنين
أعلنت "سرايا القدس"، اليوم الخميس، "تفجير آليتين عسكريتين إسرائيليتين في كمين مركب بمنطقة مرج بن عامر شمال جنين".
وقال المتحدث العسكري لـ"سرايا القدس"، أبو حمزة: "أوقعنا طاقمهما بالكامل بين قتيل وجريح ومن ثم الاشتباك المباشر والالتحام مع قوات النجدة التي أوقعنا فيها أيضاً إصابات".
وأضاف أن "سرايا القدس فجرت أكثر من 6 عبوات ناسفة واشتبكت مع العدو في مناطق عدة في جنين ومخيمها لأكثر من 8 ساعات متواصلة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، "مقتل ضابط في جنين
وإصابة 16 جنديا بجروح متفاوتة".
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "الضابط الذي قتل في جنين كان ضمن قوة وصلت لتخليص القوة الأولى التي أصيبت بعبوة ناسفة"، مضيفةً أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن العبوتين كبيرتان جدا تم زرعهما على عمق متر ونصف المتر.
وأكدت إذاعة الجيش أن "العبوة الناسفة الأولى انفجرت في مدرعة من نوع "النمر"، وكان فيها طاقم طبي عسكري"، مشيرةً إلى أن الجيش لا يعرف حتى الآن كيف تم تفجير العبوة الأخرى.
وأوضحت أن "من بين المصابين، جندي إصابته خطيرة و5 إصابات متوسطة بينهم ضابط ومسعف، و10 أصيبوا بجروح طفيفة، بينهم ضابط وجندي احتياط".
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل وأكثر من 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة
أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.