https://sarabic.ae/20240627/وزير-خارجية-الإمارات-نمتلك-علاقات-عميقة-مع-سوريا-ونسعى-لتعزيزها-1090215723.html

وزير خارجية الإمارات: نمتلك علاقات عميقة مع سوريا ونسعى لتعزيزها

وزير خارجية الإمارات: نمتلك علاقات عميقة مع سوريا ونسعى لتعزيزها

سبوتنيك عربي

أجرى وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد ونظيره السوري فيصل المقداد مباحثات ثنائية تناولت عددا من القضايا الإقليمية والدولية وخاصة منطقة الشرق الأوسط. 27.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-27T07:40+0000

2024-06-27T07:40+0000

2024-06-27T07:40+0000

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جاء ذلك خلال استقبال ابن زايد لنظيره السوري فيصل المقداد، مساء أمس الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".وقال وزير خارجية الإمارات إن بلاده تمتلك علاقات عميقة مع سوريا، مؤكدا حرص أبو ظبي على تنميتها.ولفتت الوكالة إلى أن المقداد عبر عن اعتزازه بزيارته للإمارات، التي تناولت مباحثات ثنائية تركزت حول تعزيز العلاقات بين الدولتين وسبل تعزيز مسارات التعاون في مختلف المجالات.وأكد الجانبان أن العمل العربي المشترك يشكل ركيزة أساسية لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن في المنطقة، التي تتطلع شعوبها للتنمية والازدهار.يذكر أنه في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2018، أعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق، وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، تسلمت وزارة الخارجية السورية نسخة من أوراق اعتماد أول سفير للإمارات لدى سوريا منذ عام 2011.

https://sarabic.ae/20240130/دمشق-تتسلم-نسخة-من-أوراق-اعتماد-أول-سفير-للإمارات-لدى-سوريا-منذ-عام-2011----1085579955.html

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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار سوريا اليوم, فيصل المقداد, أخبار العالم الآن