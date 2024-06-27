وزير خارجية الإمارات: نمتلك علاقات عميقة مع سوريا ونسعى لتعزيزها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يعلن التزامه بصفقة بايدن بعد تصاعد الغضب الأمريكي
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المساعي الأمريكية كلها ضغوط وحرب نفسية وتمنيات لا أكثر ولا أقل
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
إجلاء رعايا ، وتحذيرات أمريكية أوروبية ، وتصريحات بأن لبنان أمام شهر مصيري
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
On air
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240627/وزير-خارجية-الإمارات-نمتلك-علاقات-عميقة-مع-سوريا-ونسعى-لتعزيزها-1090215723.html
وزير خارجية الإمارات: نمتلك علاقات عميقة مع سوريا ونسعى لتعزيزها
وزير خارجية الإمارات: نمتلك علاقات عميقة مع سوريا ونسعى لتعزيزها
سبوتنيك عربي
أجرى وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد ونظيره السوري فيصل المقداد مباحثات ثنائية تناولت عددا من القضايا الإقليمية والدولية وخاصة منطقة الشرق الأوسط. 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T07:40+0000
2024-06-27T07:40+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار سوريا اليوم
فيصل المقداد
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103361/06/1033610607_0:170:3985:2412_1920x0_80_0_0_6a4e7292cc6adb0594c1741963855920.jpg
جاء ذلك خلال استقبال ابن زايد لنظيره السوري فيصل المقداد، مساء أمس الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".وقال وزير خارجية الإمارات إن بلاده تمتلك علاقات عميقة مع سوريا، مؤكدا حرص أبو ظبي على تنميتها.ولفتت الوكالة إلى أن المقداد عبر عن اعتزازه بزيارته للإمارات، التي تناولت مباحثات ثنائية تركزت حول تعزيز العلاقات بين الدولتين وسبل تعزيز مسارات التعاون في مختلف المجالات.وأكد الجانبان أن العمل العربي المشترك يشكل ركيزة أساسية لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن في المنطقة، التي تتطلع شعوبها للتنمية والازدهار.يذكر أنه في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2018، أعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق، وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، تسلمت وزارة الخارجية السورية نسخة من أوراق اعتماد أول سفير للإمارات لدى سوريا منذ عام 2011.
https://sarabic.ae/20240130/دمشق-تتسلم-نسخة-من-أوراق-اعتماد-أول-سفير-للإمارات-لدى-سوريا-منذ-عام-2011----1085579955.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103361/06/1033610607_0:0:3529:2647_1920x0_80_0_0_2c53a0573a8499e5e58c94576702fe3d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار سوريا اليوم, فيصل المقداد, أخبار العالم الآن
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار سوريا اليوم, فيصل المقداد, أخبار العالم الآن

وزير خارجية الإمارات: نمتلك علاقات عميقة مع سوريا ونسعى لتعزيزها

07:40 GMT 27.06.2024
© AP Photo / Kamran Jebreiliعبد الله بن زايد
عبد الله بن زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
© AP Photo / Kamran Jebreili
تابعنا عبر
أجرى وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد ونظيره السوري فيصل المقداد مباحثات ثنائية تناولت عددا من القضايا الإقليمية والدولية وخاصة منطقة الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال استقبال ابن زايد لنظيره السوري فيصل المقداد، مساء أمس الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وقال وزير خارجية الإمارات إن بلاده تمتلك علاقات عميقة مع سوريا، مؤكدا حرص أبو ظبي على تنميتها.
السفارة الإماراتية في دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2024
دمشق تتسلم نسخة من أوراق اعتماد أول سفير للإمارات لدى سوريا منذ عام 2011
30 يناير, 14:17 GMT
ولفتت الوكالة إلى أن المقداد عبر عن اعتزازه بزيارته للإمارات، التي تناولت مباحثات ثنائية تركزت حول تعزيز العلاقات بين الدولتين وسبل تعزيز مسارات التعاون في مختلف المجالات.
وأكد الجانبان أن العمل العربي المشترك يشكل ركيزة أساسية لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن في المنطقة، التي تتطلع شعوبها للتنمية والازدهار.
يذكر أنه في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2018، أعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق، وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، تسلمت وزارة الخارجية السورية نسخة من أوراق اعتماد أول سفير للإمارات لدى سوريا منذ عام 2011.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди выгружают гуманитарную помощь из колонны грузовиков, въезжающих в сектор Газа из Египта через пограничный переход Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الأمم المتحدة تنفي انسحابها من قطاع غزة وتعليق المساعدات05:28 GMTРеактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала