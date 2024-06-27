أطرف صور الأسبوع التي رصدتها عدسات الكاميرات

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يتنافس كريس وايت، الذي يرتدي زي دودة، وأندرو فيلثام، الذي يرتدي زي غراب، في بطولة العالم السنوية لسحر الدودة التي تقام في أكاديمية ويلاستون الابتدائية في ويلاستون، بالقرب من نانتويتش في إنجلترا، في 22 يونيو 2024، وتقام كل عام منذ عام 1980.