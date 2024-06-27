أطرف صور الأسبوع التي رصدتها عدسات الكاميرات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يعلن التزامه بصفقة بايدن بعد تصاعد الغضب الأمريكي
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المساعي الأمريكية كلها ضغوط وحرب نفسية وتمنيات لا أكثر ولا أقل
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
إجلاء رعايا ، وتحذيرات أمريكية أوروبية ، وتصريحات بأن لبنان أمام شهر مصيري
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: سوريا يمكن أن تلعب دورا في حل الأزمة الأوكرانية انطلاقا من رغبتها بتحقيق السلام
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20240627/1090229069.html
أطرف صور الأسبوع التي رصدتها عدسات الكاميرات
أطرف صور الأسبوع التي رصدتها عدسات الكاميرات
سبوتنيك عربي
رصد فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" أطرف الصور التي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأسبوع من جميع أنحاء العالم، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T12:42+0000
2024-06-27T12:42+0000
وسائط متعددة
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/1b/1090229239_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_215e69440f90fdd5e2b676d3eeb1192c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/1b/1090229239_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_6d51e199002c539a32712f44fbf5ed02.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, صور
фото, صور

أطرف صور الأسبوع التي رصدتها عدسات الكاميرات

12:42 GMT 27.06.2024
تابعنا عبر
رصد فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" أطرف الصور التي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأسبوع من جميع أنحاء العالم، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© AP Photo / Nic Coury

المشجعون الصغار يهتفون لروما وهو يسير على السجادة الحمراء في مسابقة ملكة جمال أقبح كلب في العالم، في الولايات المتحدة الأمريكية

المشجعون الصغار يهتفون لروما وهو يسير على السجادة الحمراء في مسابقة ملكة جمال أقبح كلب في العالم، في الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي
1/9
© AP Photo / Nic Coury

المشجعون الصغار يهتفون لروما وهو يسير على السجادة الحمراء في مسابقة ملكة جمال أقبح كلب في العالم، في الولايات المتحدة الأمريكية

© AFP 2023 / Alain Jocard

عارضة تقدم أحد إبداعات، تشارلز دي فيلموران، خلال عرض الأزياء الراقية لخريف وشتاء 2024 ضمن أسبوع الموضة في باريس، في 25 يونيو 2024.

عارضة تقدم أحد إبداعات، تشارلز دي فيلموران، خلال عرض الأزياء الراقية لخريف وشتاء 2024 ضمن أسبوع الموضة في باريس، في 25 يونيو 2024. - سبوتنيك عربي
2/9
© AFP 2023 / Alain Jocard

عارضة تقدم أحد إبداعات، تشارلز دي فيلموران، خلال عرض الأزياء الراقية لخريف وشتاء 2024 ضمن أسبوع الموضة في باريس، في 25 يونيو 2024.

© AFP 2023 / Filippo Monteforte

البابا فرانسيس يحاول ارتداء القبعة المقدمة له في نهاية اللقاء العام الأسبوعي، في 26 يونيو 2024، في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.

البابا فرانسيس يحاول ارتداء القبعة المقدمة له في نهاية اللقاء العام الأسبوعي، في 26 يونيو 2024، في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان. - سبوتنيك عربي
3/9
© AFP 2023 / Filippo Monteforte

البابا فرانسيس يحاول ارتداء القبعة المقدمة له في نهاية اللقاء العام الأسبوعي، في 26 يونيو 2024، في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.

© AFP 2023 / Oliver Bunic

البريطاني روبي لي يتنافس في نهائيات مسابقة الغوص في بلغراد في صربيا، في 23 يونيو 2024.

البريطاني روبي لي يتنافس في نهائيات مسابقة الغوص في بلغراد في صربيا، في 23 يونيو 2024. - سبوتنيك عربي
4/9
© AFP 2023 / Oliver Bunic

البريطاني روبي لي يتنافس في نهائيات مسابقة الغوص في بلغراد في صربيا، في 23 يونيو 2024.

© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

"مهرجان مغذي" لتذوق الطعام على أراضي مصنع الجبن الخاص بأوليج سيروتا، روسيا

&quot;مهرجان مغذي&quot; لتذوق الطعام على أراضي مصنع الجبن الخاص بأوليج سيروتا، روسيا - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

"مهرجان مغذي" لتذوق الطعام على أراضي مصنع الجبن الخاص بأوليج سيروتا، روسيا

© AP Photo / Marco Ugarte

سيارة فولكس فاغن بيتل العتيقة، المعروفة في المكسيك باسم "فوتشو"، تتجول في الشوارع بعد يوم من يوم فوتشو العالمي، في مكسيكو سيتي، يوم الأحد 23 يونيو 2024.

سيارة فولكس فاغن بيتل العتيقة، المعروفة في المكسيك باسم &quot;فوتشو&quot;، تتجول في الشوارع بعد يوم من يوم فوتشو العالمي، في مكسيكو سيتي، يوم الأحد 23 يونيو 2024. - سبوتنيك عربي
6/9
© AP Photo / Marco Ugarte

سيارة فولكس فاغن بيتل العتيقة، المعروفة في المكسيك باسم "فوتشو"، تتجول في الشوارع بعد يوم من يوم فوتشو العالمي، في مكسيكو سيتي، يوم الأحد 23 يونيو 2024.

© AP Photo / Wilfredo Lee

برودي، على اليمين، ومالكه كليف برش جونيور يحضران المباراة السابعة من نهائي كأس ستانلي للهوكي في دوري الهوكي الوطني بين فريقي فلوريدا بانثرز وإدمونتون أويلرز، يوم الاثنين 24 يونيو 2024.

برودي، على اليمين، ومالكه كليف برش جونيور يحضران المباراة السابعة من نهائي كأس ستانلي للهوكي في دوري الهوكي الوطني بين فريقي فلوريدا بانثرز وإدمونتون أويلرز، يوم الاثنين 24 يونيو 2024. - سبوتنيك عربي
7/9
© AP Photo / Wilfredo Lee

برودي، على اليمين، ومالكه كليف برش جونيور يحضران المباراة السابعة من نهائي كأس ستانلي للهوكي في دوري الهوكي الوطني بين فريقي فلوريدا بانثرز وإدمونتون أويلرز، يوم الاثنين 24 يونيو 2024.

© AFP 2023 / Narinder Nanu

راكب في الهند يحمل مروحة على دراجة في يوم صيفي حار في أمريتسار في 18 يونيو 2024.

راكب في الهند يحمل مروحة على دراجة في يوم صيفي حار في أمريتسار في 18 يونيو 2024. - سبوتنيك عربي
8/9
© AFP 2023 / Narinder Nanu

راكب في الهند يحمل مروحة على دراجة في يوم صيفي حار في أمريتسار في 18 يونيو 2024.

© AFP 2023 / Oli Scarff

يتنافس كريس وايت، الذي يرتدي زي دودة، وأندرو فيلثام، الذي يرتدي زي غراب، في بطولة العالم السنوية لسحر الدودة التي تقام في أكاديمية ويلاستون الابتدائية في ويلاستون، بالقرب من نانتويتش في إنجلترا، في 22 يونيو 2024، وتقام كل عام منذ عام 1980.

يتنافس كريس وايت، الذي يرتدي زي دودة، وأندرو فيلثام، الذي يرتدي زي غراب، في بطولة العالم السنوية لسحر الدودة التي تقام في أكاديمية ويلاستون الابتدائية في ويلاستون، بالقرب من نانتويتش في إنجلترا، في 22 يونيو 2024، وتقام كل عام منذ عام 1980. - سبوتنيك عربي
9/9
© AFP 2023 / Oli Scarff

يتنافس كريس وايت، الذي يرتدي زي دودة، وأندرو فيلثام، الذي يرتدي زي غراب، في بطولة العالم السنوية لسحر الدودة التي تقام في أكاديمية ويلاستون الابتدائية في ويلاستون، بالقرب من نانتويتش في إنجلترا، في 22 يونيو 2024، وتقام كل عام منذ عام 1980.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:02 GMTЛюди выгружают гуманитарную помощь из колонны грузовиков, въезжающих в сектор Газа из Египта через пограничный переход Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الأمم المتحدة تنفي انسحابها من قطاع غزة وتعليق المساعدات05:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала