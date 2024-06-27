أطرف صور الأسبوع التي رصدتها عدسات الكاميرات

المشجعون الصغار يهتفون لروما وهو يسير على السجادة الحمراء في مسابقة ملكة جمال أقبح كلب في العالم، في الولايات المتحدة الأمريكية
المشجعون الصغار يهتفون لروما وهو يسير على السجادة الحمراء في مسابقة ملكة جمال أقبح كلب في العالم، في الولايات المتحدة الأمريكية
عارضة تقدم أحد إبداعات، تشارلز دي فيلموران، خلال عرض الأزياء الراقية لخريف وشتاء 2024 ضمن أسبوع الموضة في باريس، في 25 يونيو 2024.
عارضة تقدم أحد إبداعات، تشارلز دي فيلموران، خلال عرض الأزياء الراقية لخريف وشتاء 2024 ضمن أسبوع الموضة في باريس، في 25 يونيو 2024.
البابا فرانسيس يحاول ارتداء القبعة المقدمة له في نهاية اللقاء العام الأسبوعي، في 26 يونيو 2024، في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.
البابا فرانسيس يحاول ارتداء القبعة المقدمة له في نهاية اللقاء العام الأسبوعي، في 26 يونيو 2024، في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.
البريطاني روبي لي يتنافس في نهائيات مسابقة الغوص في بلغراد في صربيا، في 23 يونيو 2024.
البريطاني روبي لي يتنافس في نهائيات مسابقة الغوص في بلغراد في صربيا، في 23 يونيو 2024.
"مهرجان مغذي" لتذوق الطعام على أراضي مصنع الجبن الخاص بأوليج سيروتا، روسيا
"مهرجان مغذي" لتذوق الطعام على أراضي مصنع الجبن الخاص بأوليج سيروتا، روسيا
سيارة فولكس فاغن بيتل العتيقة، المعروفة في المكسيك باسم "فوتشو"، تتجول في الشوارع بعد يوم من يوم فوتشو العالمي، في مكسيكو سيتي، يوم الأحد 23 يونيو 2024.
سيارة فولكس فاغن بيتل العتيقة، المعروفة في المكسيك باسم "فوتشو"، تتجول في الشوارع بعد يوم من يوم فوتشو العالمي، في مكسيكو سيتي، يوم الأحد 23 يونيو 2024.
برودي، على اليمين، ومالكه كليف برش جونيور يحضران المباراة السابعة من نهائي كأس ستانلي للهوكي في دوري الهوكي الوطني بين فريقي فلوريدا بانثرز وإدمونتون أويلرز، يوم الاثنين 24 يونيو 2024.
برودي، على اليمين، ومالكه كليف برش جونيور يحضران المباراة السابعة من نهائي كأس ستانلي للهوكي في دوري الهوكي الوطني بين فريقي فلوريدا بانثرز وإدمونتون أويلرز، يوم الاثنين 24 يونيو 2024.
راكب في الهند يحمل مروحة على دراجة في يوم صيفي حار في أمريتسار في 18 يونيو 2024.
راكب في الهند يحمل مروحة على دراجة في يوم صيفي حار في أمريتسار في 18 يونيو 2024.
يتنافس كريس وايت، الذي يرتدي زي دودة، وأندرو فيلثام، الذي يرتدي زي غراب، في بطولة العالم السنوية لسحر الدودة التي تقام في أكاديمية ويلاستون الابتدائية في ويلاستون، بالقرب من نانتويتش في إنجلترا، في 22 يونيو 2024، وتقام كل عام منذ عام 1980.
يتنافس كريس وايت، الذي يرتدي زي دودة، وأندرو فيلثام، الذي يرتدي زي غراب، في بطولة العالم السنوية لسحر الدودة التي تقام في أكاديمية ويلاستون الابتدائية في ويلاستون، بالقرب من نانتويتش في إنجلترا، في 22 يونيو 2024، وتقام كل عام منذ عام 1980.