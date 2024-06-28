البنتاغون يعلن تفكيك رصيف ميناء غزة مجددا بسبب الظروف الجوية السيئة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: سوريا يمكن أن تلعب دورا في حل الأزمة الأوكرانية انطلاقا من رغبتها بتحقيق السلام
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
08:18 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
09:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
10:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
11:12 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: الحرب العدوانية على غزة تشبه ما حصل في ستالينغراد
12:10 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: دور روسيا في إطلاق عملية السلام في فلسطين مهم في ظل الانحياز الأمريكي لإسرائيل
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية وجود مركز للغاز الروسي في إيران
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
جالانت ينهي زيارة واشنطن ويعلن عدم الرغبة في الحرب مع لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240628/البنتاغون-يعلن-تفكيك-رصيف-ميناء-غزة-مجددا-بسبب-الظروف-الجوية-السيئة-1090285851.html
البنتاغون يعلن تفكيك رصيف ميناء غزة مجددا بسبب الظروف الجوية السيئة
البنتاغون يعلن تفكيك رصيف ميناء غزة مجددا بسبب الظروف الجوية السيئة
سبوتنيك عربي
أعلنت نائبة السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، سابرينا سينغ، اليوم الجمعة، أن القيادة المركزية الأمريكية أزالت الرصيف المؤقت الراسي قبالة... 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T17:44+0000
2024-06-28T17:44+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/01/1089416836_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d9a697db79626584765d4dad57053afc.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقالت سينغ خلال مؤتمر صحفي: "الآن، ونظرا لحالة ارتفاع البحر المتوقعة في نهاية هذا الأسبوع، قامت القيادة المركزية بإزالة الرصيف المؤقت من موقعه الراسي في غزة، وسوف تسحبه إلى أشدود بإسرائيل".وأضافت أن نقل الرصيف مؤقتا سيساعد في منع أي أضرار هيكلية محتملة، قد تنجم عن أعالي البحار.وبدأ الجيش الأمريكي تشغيل الرصيف في 17 مايو/ أيار الماضي، لكنه تعرّض منذ ذلك الحين لسلسلة من الأعطال الفنية والإصلاحات.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في آذار/ مارس، أنه أمر بإنشاء الرصيف لزيادة إيصال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في القطاع المحاصر بعد أن دمرته الحرب، وفق وصفه.
https://sarabic.ae/20240503/الجيش-الأمريكي-يعلن-إيقاف-إنشاء-ميناء-غزة-المؤقت-بسبب-سوء-الأحوال-الجوية-1088508902.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/01/1089416836_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4ce720922bdfb2bfc0dbbe5fe20289c5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى

البنتاغون يعلن تفكيك رصيف ميناء غزة مجددا بسبب الظروف الجوية السيئة

17:44 GMT 28.06.2024
© AFP 2023الرصيف العائم الذي أنشأه الجيش الأمريكي على شواطئ غزة
الرصيف العائم الذي أنشأه الجيش الأمريكي على شواطئ غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
الرصيف العائم الذي أنشأه الجيش الأمريكي على شواطئ غزة
© AFP 2023
تابعنا عبر
أعلنت نائبة السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، سابرينا سينغ، اليوم الجمعة، أن القيادة المركزية الأمريكية أزالت الرصيف المؤقت الراسي قبالة ساحل قطاع غزة، لمنع حدوث أضرار هيكلية، وسط ظروف جوية غير مواتية.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت سينغ خلال مؤتمر صحفي: "الآن، ونظرا لحالة ارتفاع البحر المتوقعة في نهاية هذا الأسبوع، قامت القيادة المركزية بإزالة الرصيف المؤقت من موقعه الراسي في غزة، وسوف تسحبه إلى أشدود بإسرائيل".
وأضافت أن نقل الرصيف مؤقتا سيساعد في منع أي أضرار هيكلية محتملة، قد تنجم عن أعالي البحار.
جنود من الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
الجيش الأمريكي يعلن إيقاف إنشاء ميناء غزة المؤقت بسبب "سوء الأحوال الجوية"
3 مايو, 15:59 GMT
وبدأ الجيش الأمريكي تشغيل الرصيف في 17 مايو/ أيار الماضي، لكنه تعرّض منذ ذلك الحين لسلسلة من الأعطال الفنية والإصلاحات.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في آذار/ مارس، أنه أمر بإنشاء الرصيف لزيادة إيصال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في القطاع المحاصر بعد أن دمرته الحرب، وفق وصفه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:14 GMTЛюди выгружают гуманитарную помощь из колонны грузовиков, въезжающих в сектор Газа из Египта через пограничный переход Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الأمم المتحدة تنفي انسحابها من قطاع غزة وتعليق المساعداتأمس, 14:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала