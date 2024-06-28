https://sarabic.ae/20240628/البنتاغون-يعلن-تفكيك-رصيف-ميناء-غزة-مجددا-بسبب-الظروف-الجوية-السيئة-1090285851.html
البنتاغون يعلن تفكيك رصيف ميناء غزة مجددا بسبب الظروف الجوية السيئة
البنتاغون يعلن تفكيك رصيف ميناء غزة مجددا بسبب الظروف الجوية السيئة
سبوتنيك عربي
أعلنت نائبة السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، سابرينا سينغ، اليوم الجمعة، أن القيادة المركزية الأمريكية أزالت الرصيف المؤقت الراسي قبالة... 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T17:44+0000
2024-06-28T17:44+0000
2024-06-28T17:44+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/01/1089416836_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d9a697db79626584765d4dad57053afc.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقالت سينغ خلال مؤتمر صحفي: "الآن، ونظرا لحالة ارتفاع البحر المتوقعة في نهاية هذا الأسبوع، قامت القيادة المركزية بإزالة الرصيف المؤقت من موقعه الراسي في غزة، وسوف تسحبه إلى أشدود بإسرائيل".وأضافت أن نقل الرصيف مؤقتا سيساعد في منع أي أضرار هيكلية محتملة، قد تنجم عن أعالي البحار.وبدأ الجيش الأمريكي تشغيل الرصيف في 17 مايو/ أيار الماضي، لكنه تعرّض منذ ذلك الحين لسلسلة من الأعطال الفنية والإصلاحات.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في آذار/ مارس، أنه أمر بإنشاء الرصيف لزيادة إيصال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في القطاع المحاصر بعد أن دمرته الحرب، وفق وصفه.
https://sarabic.ae/20240503/الجيش-الأمريكي-يعلن-إيقاف-إنشاء-ميناء-غزة-المؤقت-بسبب-سوء-الأحوال-الجوية-1088508902.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/01/1089416836_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4ce720922bdfb2bfc0dbbe5fe20289c5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
البنتاغون يعلن تفكيك رصيف ميناء غزة مجددا بسبب الظروف الجوية السيئة
أعلنت نائبة السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، سابرينا سينغ، اليوم الجمعة، أن القيادة المركزية الأمريكية أزالت الرصيف المؤقت الراسي قبالة ساحل قطاع غزة، لمنع حدوث أضرار هيكلية، وسط ظروف جوية غير مواتية.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت سينغ خلال مؤتمر صحفي: "الآن، ونظرا لحالة ارتفاع البحر المتوقعة في نهاية هذا الأسبوع، قامت القيادة المركزية بإزالة الرصيف المؤقت من موقعه الراسي في غزة، وسوف تسحبه إلى أشدود بإسرائيل".
وأضافت أن نقل الرصيف مؤقتا سيساعد في منع أي أضرار هيكلية محتملة، قد تنجم عن أعالي البحار.
وبدأ الجيش الأمريكي تشغيل الرصيف في 17 مايو/ أيار الماضي، لكنه تعرّض منذ ذلك الحين لسلسلة من الأعطال الفنية والإصلاحات.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في آذار/ مارس، أنه أمر بإنشاء الرصيف لزيادة إيصال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في القطاع المحاصر بعد أن دمرته الحرب، وفق وصفه.