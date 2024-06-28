https://sarabic.ae/20240628/الجالية-الإيرانية-في-سوريا-تنتخب-رئيسا-جديدا-لبلادها-1090280458.html

الجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيسا جديدا لبلادها

الجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيسا جديدا لبلادها

سبوتنيك عربي

منذ ساعات صباح اليوم الجمعة، توافد أبناء الجالية الإيرانية في سوريا إلى المراكز الانتخابية التي أقامتها السفارة الإيرانية في المحافظات السورية، بهدف المشاركة... 28.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-28T14:49+0000

2024-06-28T14:49+0000

2024-06-28T14:49+0000

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وزارت عدسة "سبوتنيك" المركز الانتخابي الذي أقيم في بهو مبنى القنصلية الإيرانية الجديد في منطقة المزة في العاصمة السورية دمشق، حيث بدأت العائلات الإيرانية وأبناء الجالية الوصول إلى المركز الانتخابي مع ساعات الصباح الأولى، وانطلاق عملية التصويت بالتزامن مع بدئها في إيران.القنصل الإيراني وموظفو السفارة الإيرانية، هم أيضاً شاركوا مواطني بلدهم في ممارسة حقهم الانتخابي، حيث شهد المركز إقبالا جيداً من أبناء الجالية، وسط تنظيم عالي المستوى من قبل السفارة لدخول الناخبين وتسجيل أسمائهم والتأكد من أوراقهم الثبوتيّة وتثبيت أسمائهم على البرنامج الإلكتروني الموصول عبر الشكبة مع البرنامج الرئيسي للانتخابات في إيران.ويواصل الناخبون في إيران وأنحاء العالم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية مبكرة يتنافس فيها 4 مرشحين.وبدأت عمليات التصويت منذ الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية (04:30 بتوقيت غرينتش)، على أن تغلق مكاتب الاقتراع عند السادسة مساء (14:30 مساء بتوقيت غرينتش).لكن عادة ما يتم تمديد فترة التصويت حتى منتصف الليل، ويُتوقع صدور أولى التقديرات لنتيجة التصويت غداً السبت، على أن تصدر النتائج الرسمية في موعد أقصاه بعد غد الأحد.

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