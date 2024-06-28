الجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيسا جديدا لبلادها

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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: سوريا يمكن أن تلعب دورا في حل الأزمة الأوكرانية انطلاقا من رغبتها بتحقيق السلام
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
08:18 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
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مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
10:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
11:12 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: الحرب العدوانية على غزة تشبه ما حصل في ستالينغراد
12:10 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: دور روسيا في إطلاق عملية السلام في فلسطين مهم في ظل الانحياز الأمريكي لإسرائيل
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية وجود مركز للغاز الروسي في إيران
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30 د
عالم سبوتنيك
جالانت ينهي زيارة واشنطن ويعلن عدم الرغبة في الحرب مع لبنان
17:03 GMT
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مدار الليل والنهار
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18:03 GMT
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https://sarabic.ae/20240628/الجالية-الإيرانية-في-سوريا-تنتخب-رئيسا-جديدا-لبلادها-1090280458.html
الجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيسا جديدا لبلادها
الجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيسا جديدا لبلادها
سبوتنيك عربي
منذ ساعات صباح اليوم الجمعة، توافد أبناء الجالية الإيرانية في سوريا إلى المراكز الانتخابية التي أقامتها السفارة الإيرانية في المحافظات السورية، بهدف المشاركة... 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T14:49+0000
2024-06-28T14:49+0000
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وزارت عدسة "سبوتنيك" المركز الانتخابي الذي أقيم في بهو مبنى القنصلية الإيرانية الجديد في منطقة المزة في العاصمة السورية دمشق، حيث بدأت العائلات الإيرانية وأبناء الجالية الوصول إلى المركز الانتخابي مع ساعات الصباح الأولى، وانطلاق عملية التصويت بالتزامن مع بدئها في إيران.القنصل الإيراني وموظفو السفارة الإيرانية، هم أيضاً شاركوا مواطني بلدهم في ممارسة حقهم الانتخابي، حيث شهد المركز إقبالا جيداً من أبناء الجالية، وسط تنظيم عالي المستوى من قبل السفارة لدخول الناخبين وتسجيل أسمائهم والتأكد من أوراقهم الثبوتيّة وتثبيت أسمائهم على البرنامج الإلكتروني الموصول عبر الشكبة مع البرنامج الرئيسي للانتخابات في إيران.ويواصل الناخبون في إيران وأنحاء العالم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية مبكرة يتنافس فيها 4 مرشحين.وبدأت عمليات التصويت منذ الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية (04:30 بتوقيت غرينتش)، على أن تغلق مكاتب الاقتراع عند السادسة مساء (14:30 مساء بتوقيت غرينتش).لكن عادة ما يتم تمديد فترة التصويت حتى منتصف الليل، ويُتوقع صدور أولى التقديرات لنتيجة التصويت غداً السبت، على أن تصدر النتائج الرسمية في موعد أقصاه بعد غد الأحد.
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حصري, تقارير سبوتنيك, إيران, العالم
حصري, تقارير سبوتنيك, إيران, العالم

الجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيسا جديدا لبلادها

14:49 GMT 28.06.2024
© Sputnik . Wasel Hmeidaالجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيساً جديداً لبلادها
الجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيساً جديداً لبلادها - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
© Sputnik . Wasel Hmeida
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منذ ساعات صباح اليوم الجمعة، توافد أبناء الجالية الإيرانية في سوريا إلى المراكز الانتخابية التي أقامتها السفارة الإيرانية في المحافظات السورية، بهدف المشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة لاختيار رئيس جديد للبلاد، خلفاً للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي الذي قضى في حادث الطائرة المأساوي.
وزارت عدسة "سبوتنيك" المركز الانتخابي الذي أقيم في بهو مبنى القنصلية الإيرانية الجديد في منطقة المزة في العاصمة السورية دمشق، حيث بدأت العائلات الإيرانية وأبناء الجالية الوصول إلى المركز الانتخابي مع ساعات الصباح الأولى، وانطلاق عملية التصويت بالتزامن مع بدئها في إيران.
© Sputnik . Wasel Hmeidaالجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيساً جديداً لبلادها
الجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيساً جديداً لبلادها - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
الجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيساً جديداً لبلادها
© Sputnik . Wasel Hmeida
القنصل الإيراني وموظفو السفارة الإيرانية، هم أيضاً شاركوا مواطني بلدهم في ممارسة حقهم الانتخابي، حيث شهد المركز إقبالا جيداً من أبناء الجالية، وسط تنظيم عالي المستوى من قبل السفارة لدخول الناخبين وتسجيل أسمائهم والتأكد من أوراقهم الثبوتيّة وتثبيت أسمائهم على البرنامج الإلكتروني الموصول عبر الشكبة مع البرنامج الرئيسي للانتخابات في إيران.
© Sputnik . Wasel Hmeidaالجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيساً جديداً لبلادها
الجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيساً جديداً لبلادها - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
الجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيساً جديداً لبلادها
© Sputnik . Wasel Hmeida
ويواصل الناخبون في إيران وأنحاء العالم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية مبكرة يتنافس فيها 4 مرشحين.
© Sputnik . Wasel Hmeidaالجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيساً جديداً لبلادها
الجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيساً جديداً لبلادها - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
الجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيساً جديداً لبلادها
© Sputnik . Wasel Hmeida
وبدأت عمليات التصويت منذ الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية (04:30 بتوقيت غرينتش)، على أن تغلق مكاتب الاقتراع عند السادسة مساء (14:30 مساء بتوقيت غرينتش).
© Sputnik . Wasel Hmeidaالجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيساً جديداً لبلادها
الجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيساً جديداً لبلادها - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
الجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيساً جديداً لبلادها
© Sputnik . Wasel Hmeida
لكن عادة ما يتم تمديد فترة التصويت حتى منتصف الليل، ويُتوقع صدور أولى التقديرات لنتيجة التصويت غداً السبت، على أن تصدر النتائج الرسمية في موعد أقصاه بعد غد الأحد.
© Sputnik . Wasel Hmeida

الجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيسًا جديدًا لبلادها

الجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيسًا جديدًا لبلادها - سبوتنيك عربي
1/9
© Sputnik . Wasel Hmeida

الجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيسًا جديدًا لبلادها

© Sputnik . Wasel Hmeida

الجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيسًا جديدًا لبلادها

الجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيسًا جديدًا لبلادها - سبوتنيك عربي
2/9
© Sputnik . Wasel Hmeida

الجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيسًا جديدًا لبلادها

© Sputnik . Wasel Hmeida

الجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيسًا جديدًا لبلادها

الجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيسًا جديدًا لبلادها - سبوتنيك عربي
3/9
© Sputnik . Wasel Hmeida

الجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيسًا جديدًا لبلادها

© Sputnik . Wasel Hmeida

الجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيسًا جديدًا لبلادها

الجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيسًا جديدًا لبلادها - سبوتنيك عربي
4/9
© Sputnik . Wasel Hmeida

الجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيسًا جديدًا لبلادها

© Sputnik . Wasel Hmeida

الجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيسًا جديدًا لبلادها

الجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيسًا جديدًا لبلادها - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik . Wasel Hmeida

الجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيسًا جديدًا لبلادها

© Sputnik . Wasel Hmeida

الجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيسًا جديدًا لبلادها

الجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيسًا جديدًا لبلادها - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik . Wasel Hmeida

الجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيسًا جديدًا لبلادها

© Sputnik . Wasel Hmeida

الجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيسًا جديدًا لبلادها

الجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيسًا جديدًا لبلادها - سبوتنيك عربي
7/9
© Sputnik . Wasel Hmeida

الجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيسًا جديدًا لبلادها

© Sputnik . Wasel Hmeida

الجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيسًا جديدًا لبلادها

الجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيسًا جديدًا لبلادها - سبوتنيك عربي
8/9
© Sputnik . Wasel Hmeida

الجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيسًا جديدًا لبلادها

© Sputnik . Wasel Hmeida

الجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيسًا جديدًا لبلادها

الجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيسًا جديدًا لبلادها - سبوتنيك عربي
9/9
© Sputnik . Wasel Hmeida

الجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيسًا جديدًا لبلادها

1/9
© Sputnik . Wasel Hmeida

الجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيسًا جديدًا لبلادها

2/9
© Sputnik . Wasel Hmeida

الجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيسًا جديدًا لبلادها

3/9
© Sputnik . Wasel Hmeida

الجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيسًا جديدًا لبلادها

4/9
© Sputnik . Wasel Hmeida

الجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيسًا جديدًا لبلادها

5/9
© Sputnik . Wasel Hmeida

الجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيسًا جديدًا لبلادها

6/9
© Sputnik . Wasel Hmeida

الجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيسًا جديدًا لبلادها

7/9
© Sputnik . Wasel Hmeida

الجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيسًا جديدًا لبلادها

8/9
© Sputnik . Wasel Hmeida

الجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيسًا جديدًا لبلادها

9/9
© Sputnik . Wasel Hmeida

الجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيسًا جديدًا لبلادها

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