https://sarabic.ae/20240628/المعادن-المفيدة-في-أوكرانيا-ما-الذي-يقاتل-الغرب-من-أجله-1090259113.html
المعادن المفيدة في أوكرانيا: ما الذي يقاتل الغرب من أجله
المعادن المفيدة في أوكرانيا: ما الذي يقاتل الغرب من أجله
سبوتنيك عربي
المعادن المفيدة في أوكرانيا: ما الذي يقاتل الغرب من أجله
2024-06-28T09:42+0000
2024-06-28T09:42+0000
2024-06-28T09:52+0000
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المعادن المفيدة في أوكرانيا: ما الذي يقاتل الغرب من أجله
المعادن المفيدة في أوكرانيا: ما الذي يقاتل الغرب من أجله
المعادن المفيدة في أوكرانيا: ما الذي يقاتل الغرب من أجله
09:42 GMT 28.06.2024 (تم التحديث: 09:52 GMT 28.06.2024)
صرح عضو مجلس الشيوخ الأمريكي لشبكة "سي بي إس نيوز"، في يونيو/ حزيران الجاري، بأن واشنطن لا تستطيع "أن تسمح" لموسكو بالانتصار في الصراع الأوكراني، لأن ذلك يعني خسارة الوصول المباشر إلى الموارد المعدنية الهائلة. يوضح الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك" الموارد التي يحارب الغرب من أجلها في أوكرانيا.