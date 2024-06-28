انهيار سقف في مطار نيودلهي بسبب الأمطار الغزيرة... فيديو وصور
© AP Photo / Manish Swarupمطار أنديرا غاندي الدولي في دلهي في الهند
© AP Photo / Manish Swarup
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تسببت الأمطار الغزيرة والرياح، اليوم الجمعة، بانهيار سقف في مطار نيودلهى في الهند، والذي يعدّ من أكثر المطارات ازدحاما في البلاد، ما أدى إلى مقتل شخص على الأقل وإصابة 8 آخرين وتعطل عشرات الرحلات الجوية.
وأظهرت لقطات نشرتها وسائل الإعلام المياه تتدفق من السقف المنهار وسيارة أجرة عالقة تحت عمود، وسط استمرار هطول الأمطار في المنطقة.
وذكر المطار، في بيان نشره على منصة "إكس"، أن جزءا من المظلة في منطقة المغادرة بالصالة رقم 1 في مطار دلهي انهار، الساعة الخامسة صباحا (23:30 بتوقيت غرينتش).
Inspecting the T1 Terminal and reviewing with the officials.— Ram Mohan Naidu Kinjarapu (@RamMNK) June 28, 2024
All required rescue operations are being conducted at the terminal pic.twitter.com/6ck4ce39RY
وأضاف البيان أن "هناك أنباء عن وقوع إصابات، ويعمل موظفو الطوارئ على تقديم كل المساعدة والدعم الطبي اللازم للمتضررين".
#Delhi airport terminal roof collapse kills one, injures eight, says fire servicepic.twitter.com/pzueITsg0T #India— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) June 28, 2024
A man was crushed to death in his car and eight others were injured after a section of roof at New Delhi’s airport collapsed following heavy rain, the latest…
فيما أفادت هيئة الأرصاد الهندية بأن نحو 148.5 ملم من الأمطار هطلت على منطقة المطار على مدار 3 ساعات في الصباح الباكر، وهو ما يزيد عن المتوسط طوال شهر يونيو/حزيران بأكمله.
وبدوره، أمر وزير الطيران الهندي كينجارابو رامموهان نايدو، بإجراء تحقيق في أسباب انهيار السقف.