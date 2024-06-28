https://sarabic.ae/20240628/بايدن-أم-ترامب؟-برأيك-من-انتصر-في-المناظرة-الرئاسية؟-1090253771.html
تصويت... برأيك من انتصر في المناظرة الرئاسية ترامب أم بايدن؟
تصويت... برأيك من انتصر في المناظرة الرئاسية ترامب أم بايدن؟
سبوتنيك عربي
جرت اليوم الجمعة، المناظرة الرئاسية الأمريكية الأولى، بين الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، وسلفه دونالد ترامب. 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T06:46+0000
2024-06-28T06:46+0000
2024-06-28T07:31+0000
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وسجلت استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات الأمريكية المقرر إجراؤها، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس السابق دونالد ترامب، نتائج "مفاجئة".يقول المتابعون، الذين شاهدوا المناظرة، بين جو بايدن، ودونالد ترامب، إن "أداء الأخير كان أفضل"، وفقا لاستطلاع أجرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.عبّر المنافسين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عن آرائهما خلال المناظرة، التي تم وصفها بـ"التاريخية"، حول جميع القضايا الداخلية للولايات المتحدة وأهم المشاكل العالمية، وخاصة الحرب في غزة والصراع في أوكرانيا والعلاقة مع الصين.
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, опросы
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, опросы
تصويت... برأيك من انتصر في المناظرة الرئاسية ترامب أم بايدن؟
06:46 GMT 28.06.2024 (تم التحديث: 07:31 GMT 28.06.2024)
جرت اليوم الجمعة، المناظرة الرئاسية الأمريكية الأولى، بين الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، وسلفه دونالد ترامب.
وسجلت استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات الأمريكية المقرر إجراؤها، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس السابق دونالد ترامب، نتائج "مفاجئة".
بعد المناظرة، عزز ترامب موقفه، في تصويت تفاعلي بشأن من يجب أن يصبح الرئيس الأمريكي الجديد، أما بايدن، وعلى العكس من ذلك، فقد خسر في التقييمات.
يقول المتابعون، الذين شاهدوا المناظرة، بين جو بايدن، ودونالد ترامب، إن "أداء الأخير كان أفضل"، وفقا لاستطلاع أجرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.
وتمثل النتائج تحولا عن عام 2020، عندما رأى مراقبو المناظرة أن "بايدن تفوق على ترامب"، في مناظراتهما الرئاسية.
عبّر المنافسين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عن آرائهما خلال المناظرة، التي تم وصفها بـ"التاريخية"، حول جميع القضايا الداخلية للولايات المتحدة وأهم المشاكل العالمية، وخاصة الحرب في غزة والصراع في أوكرانيا والعلاقة مع الصين.