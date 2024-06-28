https://sarabic.ae/20240628/بايدن-لترامب-في-المناظرة-الرئاسية-أنت-الغبي-الفاشل-1090249137.html
بايدن لترامب في المناظرة الرئاسية: "أنت الغبي الفاشل"
بايدن لترامب في المناظرة الرئاسية: "أنت الغبي الفاشل"
سبوتنيك عربي
وجّه الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادًا شديدًا لدونالد ترامب في مناظرتهما اليوم الجمعة، قائلاً: "أنت الفاشل"، حيث اتهم منافسه الجمهوري بإهانة المحاربين القدامى... 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T02:47+0000
2024-06-28T02:47+0000
2024-06-28T02:49+0000
ترامب
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
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قال بايدن عن ابنه الراحل بو، المحارب المخضرم، ردًا على تعليقات ترامب المزعومة في عام 2018 عندما رفض زيارة مقبرة أوروبية تحتوي على جنود أمريكيين قُتلوا في الحرب ووصفهم بـ "الخاسرين": "ابني لم يكن خاسرًا، ولم يكن غبيًا"،وأَضاف بايدن لترامب، الذي نفى استخدام هذه الكلمة لوصف الجنود الأمريكيين: "أنت الغبي، أنت الخاسر".ورفض بايدن ادعاء ترامب بأنه لا يهتم بالمحاربين القدامى الأمريكيين، مؤكدًا أن المحاربين القدامى أفضل حالًا تحت إدارته.وأضاف بايدن أنه زار مؤخرًا المقبرة العسكرية في فرنسا حيث كان من المقرر أن يذهب ترامب في عام 2018 ولكنه ألغى خططه لاحقًا.في عام 2020، أفاد موقع ذا أتلانتيك بأن ترامب وصف الجنود الذين سقطوا بأنهم "أغبياء" و"فاشلون" في محادثات مع موظفيه، وهو ادعاء نفاه ترامب مرارًا وتكرارًا.
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ترامب, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن لترامب في المناظرة الرئاسية: "أنت الغبي الفاشل"
02:47 GMT 28.06.2024 (تم التحديث: 02:49 GMT 28.06.2024)
وجّه الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادًا شديدًا لدونالد ترامب في مناظرتهما اليوم الجمعة، قائلاً: "أنت الفاشل"، حيث اتهم منافسه الجمهوري بإهانة المحاربين القدامى وأفراد الجيش.
قال بايدن عن ابنه الراحل بو، المحارب المخضرم، ردًا على تعليقات ترامب المزعومة في عام 2018 عندما رفض زيارة مقبرة أوروبية تحتوي على جنود أمريكيين قُتلوا في الحرب ووصفهم بـ "الخاسرين": "ابني لم يكن خاسرًا، ولم يكن غبيًا"،
وأَضاف بايدن لترامب، الذي نفى استخدام هذه الكلمة لوصف الجنود الأمريكيين: "أنت الغبي، أنت الخاسر".
ورفض بايدن ادعاء ترامب بأنه لا يهتم بالمحاربين القدامى الأمريكيين، مؤكدًا أن المحاربين القدامى أفضل حالًا تحت إدارته.
وأضاف بايدن أنه زار مؤخرًا المقبرة العسكرية في فرنسا حيث كان من المقرر أن يذهب ترامب في عام 2018 ولكنه ألغى خططه لاحقًا.
في عام 2020، أفاد موقع ذا أتلانتيك بأن ترامب وصف الجنود الذين سقطوا بأنهم "أغبياء" و"فاشلون" في محادثات مع موظفيه، وهو ادعاء نفاه ترامب مرارًا وتكرارًا.