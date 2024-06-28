بايدن لترامب في المناظرة الرئاسية: "أنت الغبي الفاشل"

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: سوريا يمكن أن تلعب دورا في حل الأزمة الأوكرانية انطلاقا من رغبتها بتحقيق السلام
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
08:18 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
09:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
10:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
11:12 GMT
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مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: الحرب العدوانية على غزة تشبه ما حصل في ستالينغراد
12:10 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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https://sarabic.ae/20240628/بايدن-لترامب-في-المناظرة-الرئاسية-أنت-الغبي-الفاشل-1090249137.html
بايدن لترامب في المناظرة الرئاسية: "أنت الغبي الفاشل"
بايدن لترامب في المناظرة الرئاسية: "أنت الغبي الفاشل"
سبوتنيك عربي
وجّه الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادًا شديدًا لدونالد ترامب في مناظرتهما اليوم الجمعة، قائلاً: "أنت الفاشل"، حيث اتهم منافسه الجمهوري بإهانة المحاربين القدامى... 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T02:47+0000
2024-06-28T02:49+0000
ترامب
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
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قال بايدن عن ابنه الراحل بو، المحارب المخضرم، ردًا على تعليقات ترامب المزعومة في عام 2018 عندما رفض زيارة مقبرة أوروبية تحتوي على جنود أمريكيين قُتلوا في الحرب ووصفهم بـ "الخاسرين": "ابني لم يكن خاسرًا، ولم يكن غبيًا"،وأَضاف بايدن لترامب، الذي نفى استخدام هذه الكلمة لوصف الجنود الأمريكيين: "أنت الغبي، أنت الخاسر".ورفض بايدن ادعاء ترامب بأنه لا يهتم بالمحاربين القدامى الأمريكيين، مؤكدًا أن المحاربين القدامى أفضل حالًا تحت إدارته.وأضاف بايدن أنه زار مؤخرًا المقبرة العسكرية في فرنسا حيث كان من المقرر أن يذهب ترامب في عام 2018 ولكنه ألغى خططه لاحقًا.في عام 2020، أفاد موقع ذا أتلانتيك بأن ترامب وصف الجنود الذين سقطوا بأنهم "أغبياء" و"فاشلون" في محادثات مع موظفيه، وهو ادعاء نفاه ترامب مرارًا وتكرارًا.
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ترامب, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن لترامب في المناظرة الرئاسية: "أنت الغبي الفاشل"

02:47 GMT 28.06.2024 (تم التحديث: 02:49 GMT 28.06.2024)
© AFP 2023 / CHRISTIAN MONTERROSAالرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السابق للولايات المتحدة والمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب يشاركان في أول مناظرة رئاسية لانتخابات عام 2024
الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السابق للولايات المتحدة والمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب يشاركان في أول مناظرة رئاسية لانتخابات عام 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
© AFP 2023 / CHRISTIAN MONTERROSA
تابعنا عبر
وجّه الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادًا شديدًا لدونالد ترامب في مناظرتهما اليوم الجمعة، قائلاً: "أنت الفاشل"، حيث اتهم منافسه الجمهوري بإهانة المحاربين القدامى وأفراد الجيش.
قال بايدن عن ابنه الراحل بو، المحارب المخضرم، ردًا على تعليقات ترامب المزعومة في عام 2018 عندما رفض زيارة مقبرة أوروبية تحتوي على جنود أمريكيين قُتلوا في الحرب ووصفهم بـ "الخاسرين": "ابني لم يكن خاسرًا، ولم يكن غبيًا"،
وأَضاف بايدن لترامب، الذي نفى استخدام هذه الكلمة لوصف الجنود الأمريكيين: "أنت الغبي، أنت الخاسر".
ورفض بايدن ادعاء ترامب بأنه لا يهتم بالمحاربين القدامى الأمريكيين، مؤكدًا أن المحاربين القدامى أفضل حالًا تحت إدارته.
وأضاف بايدن أنه زار مؤخرًا المقبرة العسكرية في فرنسا حيث كان من المقرر أن يذهب ترامب في عام 2018 ولكنه ألغى خططه لاحقًا.
في عام 2020، أفاد موقع ذا أتلانتيك بأن ترامب وصف الجنود الذين سقطوا بأنهم "أغبياء" و"فاشلون" في محادثات مع موظفيه، وهو ادعاء نفاه ترامب مرارًا وتكرارًا.
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