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https://sarabic.ae/20240628/جماعة-أنصار-الله-اليمنية-تعلن-تجدد-الغارات-الجوية-الأمريكية-والبريطانية-على-تعز-1090247862.html
جماعة "أنصار الله" اليمنية تعلن تجدد الغارات الجوية الأمريكية والبريطانية على تعز
جماعة "أنصار الله" اليمنية تعلن تجدد الغارات الجوية الأمريكية والبريطانية على تعز
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الجمعة، تجدد القصف الجوي الأميركي والبريطاني على مناطق سيطرتها في اليمن، مستهدفاً محافظة تعز الساحلية جنوب... 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T00:27+0000
2024-06-28T00:27+0000
أنصار الله
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القاهرة - سبوتنيك. وذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، أن "عدوانا أميركياً بريطانياً بأربع غارات على منطقة الظهرة في مديرية ماوية بمحافظة تعز".ولم تشر "أنصار الله" إلى طبيعة الأهداف التي طالها القصف الجوي، ولا حجم الخسائر الناجمة عنه.وتأتي الغارات الجوية، بعد ساعات من إعلان "أنصار الله" تنفيذ هجوم مشترك مع فصيل عراقي بالصواريخ المجنحة ضد "هدف حيوي" في حيفا بإسرائيل، واستهداف سفينة تجارية في البحر الأحمر بطائرات مُسيرة وزورق غير مأهول.والقصف الجوي، غداة توعد زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، باستهداف أي حاملة طائرات أمريكية جديدة تدخل البحر الأحمر، بـ "صواريخ متطورة لا يمكن اعتراضها"، وذلك غداة كشف الجماعة عن صاروخ فرط صوتي محلي الصنع، "يعمل بالوقود الصلب وقادر على المناورة، ودقيق الإصابة، يصل إلى مديات بعيدة".
https://sarabic.ae/20240610/إعلام-يمني-غارات-أمريكية-بريطانية-تستهدف-محافظة-الحديدة-1089725462.html
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أنصار الله
أنصار الله

جماعة "أنصار الله" اليمنية تعلن تجدد الغارات الجوية الأمريكية والبريطانية على تعز

00:27 GMT 28.06.2024
© AFP 2023 / Mohammed Huwaisصنعاء
صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
© AFP 2023 / Mohammed Huwais
تابعنا عبر
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الجمعة، تجدد القصف الجوي الأميركي والبريطاني على مناطق سيطرتها في اليمن، مستهدفاً محافظة تعز الساحلية جنوب غربي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، أن "عدوانا أميركياً بريطانياً بأربع غارات على منطقة الظهرة في مديرية ماوية بمحافظة تعز".
البحرية الأمريكية تطلق طائرة من حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور ضمن ضربات أمريكية بريطانية ضد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
إعلام يمني: غارات أمريكية بريطانية تستهدف محافظة الحديدة
10 يونيو, 18:41 GMT
ولم تشر "أنصار الله" إلى طبيعة الأهداف التي طالها القصف الجوي، ولا حجم الخسائر الناجمة عنه.
وتأتي الغارات الجوية، بعد ساعات من إعلان "أنصار الله" تنفيذ هجوم مشترك مع فصيل عراقي بالصواريخ المجنحة ضد "هدف حيوي" في حيفا بإسرائيل، واستهداف سفينة تجارية في البحر الأحمر بطائرات مُسيرة وزورق غير مأهول.
والقصف الجوي، غداة توعد زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، باستهداف أي حاملة طائرات أمريكية جديدة تدخل البحر الأحمر، بـ "صواريخ متطورة لا يمكن اعتراضها"، وذلك غداة كشف الجماعة عن صاروخ فرط صوتي محلي الصنع، "يعمل بالوقود الصلب وقادر على المناورة، ودقيق الإصابة، يصل إلى مديات بعيدة".
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