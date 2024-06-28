https://sarabic.ae/20240628/جماعة-أنصار-الله-اليمنية-تعلن-تجدد-الغارات-الجوية-الأمريكية-والبريطانية-على-تعز-1090247862.html
جماعة "أنصار الله" اليمنية تعلن تجدد الغارات الجوية الأمريكية والبريطانية على تعز
جماعة "أنصار الله" اليمنية تعلن تجدد الغارات الجوية الأمريكية والبريطانية على تعز
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الجمعة، تجدد القصف الجوي الأميركي والبريطاني على مناطق سيطرتها في اليمن، مستهدفاً محافظة تعز الساحلية جنوب... 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T00:27+0000
2024-06-28T00:27+0000
2024-06-28T00:27+0000
أنصار الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101483/04/1014830435_0:83:1748:1066_1920x0_80_0_0_e9ca4f748cbfef2164e4531984a7e694.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، أن "عدوانا أميركياً بريطانياً بأربع غارات على منطقة الظهرة في مديرية ماوية بمحافظة تعز".ولم تشر "أنصار الله" إلى طبيعة الأهداف التي طالها القصف الجوي، ولا حجم الخسائر الناجمة عنه.وتأتي الغارات الجوية، بعد ساعات من إعلان "أنصار الله" تنفيذ هجوم مشترك مع فصيل عراقي بالصواريخ المجنحة ضد "هدف حيوي" في حيفا بإسرائيل، واستهداف سفينة تجارية في البحر الأحمر بطائرات مُسيرة وزورق غير مأهول.والقصف الجوي، غداة توعد زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، باستهداف أي حاملة طائرات أمريكية جديدة تدخل البحر الأحمر، بـ "صواريخ متطورة لا يمكن اعتراضها"، وذلك غداة كشف الجماعة عن صاروخ فرط صوتي محلي الصنع، "يعمل بالوقود الصلب وقادر على المناورة، ودقيق الإصابة، يصل إلى مديات بعيدة".
https://sarabic.ae/20240610/إعلام-يمني-غارات-أمريكية-بريطانية-تستهدف-محافظة-الحديدة-1089725462.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101483/04/1014830435_108:0:1641:1150_1920x0_80_0_0_693a5097817792a7ea315d876ed14b4b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أنصار الله
جماعة "أنصار الله" اليمنية تعلن تجدد الغارات الجوية الأمريكية والبريطانية على تعز
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الجمعة، تجدد القصف الجوي الأميركي والبريطاني على مناطق سيطرتها في اليمن، مستهدفاً محافظة تعز الساحلية جنوب غربي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك
. وذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، أن "عدوانا أميركياً بريطانياً بأربع غارات على منطقة الظهرة في مديرية ماوية بمحافظة تعز".
ولم تشر "أنصار الله" إلى طبيعة الأهداف التي طالها القصف الجوي، ولا حجم الخسائر الناجمة عنه.
وتأتي الغارات الجوية، بعد ساعات من إعلان "أنصار الله" تنفيذ هجوم مشترك مع فصيل عراقي بالصواريخ المجنحة ضد "هدف حيوي" في حيفا بإسرائيل، واستهداف سفينة تجارية في البحر الأحمر بطائرات مُسيرة وزورق غير مأهول.
والقصف الجوي، غداة توعد زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، باستهداف أي حاملة طائرات أمريكية جديدة تدخل البحر الأحمر، بـ "صواريخ متطورة لا يمكن اعتراضها"، وذلك غداة كشف الجماعة عن صاروخ فرط صوتي محلي الصنع، "يعمل بالوقود الصلب وقادر على المناورة، ودقيق الإصابة، يصل إلى مديات بعيدة
".