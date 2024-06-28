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08:17 GMT
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شؤون عسكرية
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عرب بوينت بودكاست
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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مساحة حرة
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كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
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ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
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29 د
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هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
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خبير: سوريا يمكن أن تلعب دورا في حل الأزمة الأوكرانية انطلاقا من رغبتها بتحقيق السلام
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مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
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29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
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كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
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27 د
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عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
09:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
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خبير في الإنشاءات البحرية والآبار: إسرائيل تقوم بسرقة المخزون النفطي اللبناني
خبير في الإنشاءات البحرية والآبار: إسرائيل تقوم بسرقة المخزون النفطي اللبناني
سبوتنيك عربي
متخصص في الإنشاءات البحرية والآبار: إسرائيل تقوم بسرقة المخزون النفطي اللبناني والغرب يمنع لبنان من الاستفادة من ثرواته 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T13:33+0000
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أكد الأستاذ الجامعي والمتخصص في الإنشاءات البحرية والآبار الدكتور يوسف حمزة، أنّ "إسرائيل تقوم بسرقة مخزون النفط والغاز من الحقول اللبنانية".وفي هذا الإطار، أشار الدكتور حمزة إلى أنّ "القانون الدولي يحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة للدول ب 200 ميل، ولكن إسرائيل ومن خلال اتفاق ترسيم الحدود البحرية حصلت على حقل كاريش بالكامل، علماً أن هذا الحقل بالإضافة إلى جزء من حقل ليفاثيان هما من حصة لبنان بحسب ما أفادت التقنيات الهندسية البحرية".وشدّد على أن "هناك قرار غربي بمنع لبنان من استخراج حتى برميل نفط واحد"، مبينًا أن "شركة "توتال" وصلت إلى عمق 3800 متر تحت سطح البحر واعتبرت أنه لا يوجد نفط، في حين أن المخزون النفطي في لبنان موجود تحت 4000 متر، وذلك بناء على أوامر أميركية، على غرار ما حصل عام 1947 حين اكتشفت الشركة العراقية للبترول المخزون النفطي في لبنان وتم الكشف عن 7 آبار وطلب إغلاقها" .
https://sarabic.ae/20240626/لبنان-العسكريون-المتقاعدون-يمهلون-الحكومة-حتى-10-يوليو-1090200003.html
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حصري, لبنان, تقارير سبوتنيك, العالم العربي

خبير في الإنشاءات البحرية والآبار: إسرائيل تقوم بسرقة المخزون النفطي اللبناني

13:33 GMT 28.06.2024
© Sputnik . Zahraa Al-Amirالحدود اللبنانية مع إسرائيل، جنوب لبنان 6 أغسطس 2021
الحدود اللبنانية مع إسرائيل، جنوب لبنان 6 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
© Sputnik . Zahraa Al-Amir
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متخصص في الإنشاءات البحرية والآبار: إسرائيل تقوم بسرقة المخزون النفطي اللبناني والغرب يمنع لبنان من الاستفادة من ثرواته
أكد الأستاذ الجامعي والمتخصص في الإنشاءات البحرية والآبار الدكتور يوسف حمزة، أنّ "إسرائيل تقوم بسرقة مخزون النفط والغاز من الحقول اللبنانية".

وقال في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الحقل الجوفي للهيدروكاربون الموجود في ليفاثيان مشترك بين لبنان وإسرائيل جيولوجيًا، وعندما تبدأ إسرائيل وحدها بالتنقيب في هذا الحقل فهي تسرق حصة لبنان منه، وهو ما سمحت وتسمح به الحكومات اللبنانية المتعاقبة".

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور حمزة إلى أنّ "القانون الدولي يحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة للدول ب 200 ميل، ولكن إسرائيل ومن خلال اتفاق ترسيم الحدود البحرية حصلت على حقل كاريش بالكامل، علماً أن هذا الحقل بالإضافة إلى جزء من حقل ليفاثيان هما من حصة لبنان بحسب ما أفادت التقنيات الهندسية البحرية".
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وشدّد على أن "هناك قرار غربي بمنع لبنان من استخراج حتى برميل نفط واحد"، مبينًا أن "شركة "توتال" وصلت إلى عمق 3800 متر تحت سطح البحر واعتبرت أنه لا يوجد نفط، في حين أن المخزون النفطي في لبنان موجود تحت 4000 متر، وذلك بناء على أوامر أميركية، على غرار ما حصل عام 1947 حين اكتشفت الشركة العراقية للبترول المخزون النفطي في لبنان وتم الكشف عن 7 آبار وطلب إغلاقها" .
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