https://sarabic.ae/20240628/خبير-في-الإنشاءات-البحرية-والآبار-إسرائيل-تقوم-بسرقة-المخزون-النفطي-اللبناني-1090271096.html
خبير في الإنشاءات البحرية والآبار: إسرائيل تقوم بسرقة المخزون النفطي اللبناني
خبير في الإنشاءات البحرية والآبار: إسرائيل تقوم بسرقة المخزون النفطي اللبناني
سبوتنيك عربي
متخصص في الإنشاءات البحرية والآبار: إسرائيل تقوم بسرقة المخزون النفطي اللبناني والغرب يمنع لبنان من الاستفادة من ثرواته 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T13:33+0000
2024-06-28T13:33+0000
2024-06-28T13:33+0000
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أكد الأستاذ الجامعي والمتخصص في الإنشاءات البحرية والآبار الدكتور يوسف حمزة، أنّ "إسرائيل تقوم بسرقة مخزون النفط والغاز من الحقول اللبنانية".وفي هذا الإطار، أشار الدكتور حمزة إلى أنّ "القانون الدولي يحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة للدول ب 200 ميل، ولكن إسرائيل ومن خلال اتفاق ترسيم الحدود البحرية حصلت على حقل كاريش بالكامل، علماً أن هذا الحقل بالإضافة إلى جزء من حقل ليفاثيان هما من حصة لبنان بحسب ما أفادت التقنيات الهندسية البحرية".وشدّد على أن "هناك قرار غربي بمنع لبنان من استخراج حتى برميل نفط واحد"، مبينًا أن "شركة "توتال" وصلت إلى عمق 3800 متر تحت سطح البحر واعتبرت أنه لا يوجد نفط، في حين أن المخزون النفطي في لبنان موجود تحت 4000 متر، وذلك بناء على أوامر أميركية، على غرار ما حصل عام 1947 حين اكتشفت الشركة العراقية للبترول المخزون النفطي في لبنان وتم الكشف عن 7 آبار وطلب إغلاقها" .
https://sarabic.ae/20240626/لبنان-العسكريون-المتقاعدون-يمهلون-الحكومة-حتى-10-يوليو-1090200003.html
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حصري, لبنان, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
حصري, لبنان, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
خبير في الإنشاءات البحرية والآبار: إسرائيل تقوم بسرقة المخزون النفطي اللبناني
حصري
متخصص في الإنشاءات البحرية والآبار: إسرائيل تقوم بسرقة المخزون النفطي اللبناني والغرب يمنع لبنان من الاستفادة من ثرواته
أكد الأستاذ الجامعي والمتخصص في الإنشاءات البحرية والآبار الدكتور يوسف حمزة، أنّ "إسرائيل تقوم بسرقة مخزون النفط والغاز من الحقول اللبنانية".
وقال في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الحقل الجوفي للهيدروكاربون الموجود في ليفاثيان مشترك بين لبنان وإسرائيل جيولوجيًا، وعندما تبدأ إسرائيل وحدها بالتنقيب في هذا الحقل فهي تسرق حصة لبنان منه، وهو ما سمحت وتسمح به الحكومات اللبنانية المتعاقبة".
وفي هذا الإطار، أشار الدكتور حمزة إلى أنّ "القانون الدولي يحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة للدول ب 200 ميل، ولكن إسرائيل ومن خلال اتفاق ترسيم الحدود البحرية حصلت على حقل كاريش بالكامل، علماً أن هذا الحقل بالإضافة إلى جزء من حقل ليفاثيان هما من حصة لبنان بحسب ما أفادت التقنيات الهندسية البحرية".
وشدّد على أن "هناك قرار غربي بمنع لبنان من استخراج حتى برميل نفط واحد"، مبينًا أن "شركة "توتال" وصلت إلى عمق 3800 متر تحت سطح البحر واعتبرت أنه لا يوجد نفط، في حين أن المخزون النفطي في لبنان موجود تحت 4000 متر، وذلك بناء على أوامر أميركية، على غرار ما حصل عام 1947 حين اكتشفت الشركة العراقية للبترول المخزون النفطي في لبنان وتم الكشف عن 7 آبار وطلب إغلاقها" .