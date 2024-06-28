https://sarabic.ae/20240628/زلزال-بقوة-72-ريختر-يضرب-البيرو-وتحذير-من-موجات-تسونامي-قد-يصل-ارتفاعها-إلى-3-أمتار-1090257019.html

زلزال بقوة 7.2 ريختر يضرب البيرو وتحذير من موجات "تسونامي" قد يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار

زلزال بقوة 7.2 ريختر يضرب البيرو وتحذير من موجات "تسونامي" قد يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار

سبوتنيك عربي

أفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، اليوم الجمعة، بوقوع زلزال بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل البيرو، مع توقع بحدوث موجات تسونامي. 28.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-28T08:52+0000

2024-06-28T08:52+0000

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وذكر المركز أن "الزلزال وقع على بعد 600 كيلومتر عن العاصمة ليما، على عمق 28 كيلومترا".من جانبها، أعلنت الحكومة البيرو، أنه "وفقا للتقارير الأولية لم تقع وفيات"، لافتة إلى أنها تراقب التأثير على البنى التحتية.فيما قالت الرئاسة البيروفية عبر حسابها على منصة "إكس" إن "الحكومة تراقب الوضع وتقيّم أي أضرار محتملة".وفي السياق ذاته، أصدر مركز "التحذير من تسونامي" في المحيط الهادئ (PTWC)، في البداية تحذيرًا من موجات تسونامي "محتملة" يصل ارتفاعها من 1 إلى 3 أمتار على طول بعض المناطق الساحلية في البيرو، لكنها ألغت التحذير في وقت لاحق.يشار إلى أن البيرو التي يبلغ عدد سكانها نحو 33 مليون نسمة، وتقع ضمن "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة شاسعة ذات نشاط زلزالي كثيف تمتد على طول الساحل الغربي للأمريكيتين.

https://sarabic.ae/20230528/دراسة-العالم-قد-يكون-على-موعد-مع-موجات-تسونامي-هائلة-تضرب-3-قارات-1077520831.html

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