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https://sarabic.ae/20240628/زلزال-بقوة-72-ريختر-يضرب-البيرو-وتحذير-من-موجات-تسونامي-قد-يصل-ارتفاعها-إلى-3-أمتار-1090257019.html
زلزال بقوة 7.2 ريختر يضرب البيرو وتحذير من موجات "تسونامي" قد يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار
زلزال بقوة 7.2 ريختر يضرب البيرو وتحذير من موجات "تسونامي" قد يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار
سبوتنيك عربي
أفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، اليوم الجمعة، بوقوع زلزال بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل البيرو، مع توقع بحدوث موجات تسونامي. 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T08:52+0000
2024-06-28T08:52+0000
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وذكر المركز أن "الزلزال وقع على بعد 600 كيلومتر عن العاصمة ليما، على عمق 28 كيلومترا".من جانبها، أعلنت الحكومة البيرو، أنه "وفقا للتقارير الأولية لم تقع وفيات"، لافتة إلى أنها تراقب التأثير على البنى التحتية.فيما قالت الرئاسة البيروفية عبر حسابها على منصة "إكس" إن "الحكومة تراقب الوضع وتقيّم أي أضرار محتملة".وفي السياق ذاته، أصدر مركز "التحذير من تسونامي" في المحيط الهادئ (PTWC)، في البداية تحذيرًا من موجات تسونامي "محتملة" يصل ارتفاعها من 1 إلى 3 أمتار على طول بعض المناطق الساحلية في البيرو، لكنها ألغت التحذير في وقت لاحق.يشار إلى أن البيرو التي يبلغ عدد سكانها نحو 33 مليون نسمة، وتقع ضمن "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة شاسعة ذات نشاط زلزالي كثيف تمتد على طول الساحل الغربي للأمريكيتين.
https://sarabic.ae/20230528/دراسة-العالم-قد-يكون-على-موعد-مع-موجات-تسونامي-هائلة-تضرب-3-قارات-1077520831.html
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زلزال, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
زلزال, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

زلزال بقوة 7.2 ريختر يضرب البيرو وتحذير من موجات "تسونامي" قد يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار

08:52 GMT 28.06.2024
© AFP 2023 / GUADALUPE PARDOبيرو زلزال
بيرو زلزال - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
© AFP 2023 / GUADALUPE PARDO
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أفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، اليوم الجمعة، بوقوع زلزال بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل البيرو، مع توقع بحدوث موجات تسونامي.
وذكر المركز أن "الزلزال وقع على بعد 600 كيلومتر عن العاصمة ليما، على عمق 28 كيلومترا".
من جانبها، أعلنت الحكومة البيرو، أنه "وفقا للتقارير الأولية لم تقع وفيات"، لافتة إلى أنها تراقب التأثير على البنى التحتية.
أمواج مد عاتية تسونامي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
مجتمع
دراسة: العالم قد يكون على موعد مع موجات تسونامي هائلة تضرب 3 قارات
28 مايو 2023, 16:43 GMT
فيما قالت الرئاسة البيروفية عبر حسابها على منصة "إكس" إن "الحكومة تراقب الوضع وتقيّم أي أضرار محتملة".
وفي السياق ذاته، أصدر مركز "التحذير من تسونامي" في المحيط الهادئ (PTWC)، في البداية تحذيرًا من موجات تسونامي "محتملة" يصل ارتفاعها من 1 إلى 3 أمتار على طول بعض المناطق الساحلية في البيرو، لكنها ألغت التحذير في وقت لاحق.
يشار إلى أن البيرو التي يبلغ عدد سكانها نحو 33 مليون نسمة، وتقع ضمن "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة شاسعة ذات نشاط زلزالي كثيف تمتد على طول الساحل الغربي للأمريكيتين.
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