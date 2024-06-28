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كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
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عضو في الكونغرس الأمريكي: أفضل دبلوماسية هي قتل "الإرهابيين الفلسطينيين"
عضو في الكونغرس الأمريكي: أفضل دبلوماسية هي قتل "الإرهابيين الفلسطينيين"
سبوتنيك عربي
شدد عضو الكونغرس الأمريكي، براين ماست، على أن قتل الفلسطينيين، الذين وصفهم "إرهابيين" هي الطريقة "الأفضل للدبلوماسية"، بحسب قوله. 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T12:29+0000
2024-06-28T12:29+0000
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وجاءت تصريحات ماست، أثناء لقائه في مبنى الكونغرس مع ميديا بنيامين، من مؤسسي منظمة "كود بينك" غير الحكومية المناهضة للحرب، إذ شارك نشر فيديو على منصة "إكس" تحت عبارة: "قتل الإرهابيين هو أفضل تكتيك دبلوماسي متاح. أمريكا أولًا".وأضاف ماست، الذي يمثل ولاية فلوريدا نيابة عن الحزب الجمهوري في مجلس النواب: "الإسرائيليون يقتلون الإرهابيين، لا سيما الإرهابيين الفلسطينيين، وهذه واحدة من أفضل وسائل الدبلوماسية التي لدينا ضد الإرهابيين".من جانبها، قالت بنيامين: "أنا لا أؤمن بالقتل، توقفوا عن قتل بعضكم بعضا".وظهرت بنيامين، في الفيديو ترتدي قميصا كتب عليه "فلسطين حرة"، قائلة: "أنت أيضا فقدت ساقَيك. رأيتَ أطفالا بلا أرجل أو أذرع (في غزة). هل حماس كانت المسؤولة عن ذلك؟".ويشار إلى أن ماست خدم في الجيش الأمريكي قبل دخوله السياسة وفقد ساقيه خلال مهمة في أفغانستان، وهناك معلومات على موقعه الشخصي على الإنترنت تفيد بأنه "تطوع للعمل في الجيش الإسرائيلي لفترة من الوقت".وفي وقت سابق، ظهر ماست بزي الجيش الإسرائيلي في مبنى الكونغرس، بعد 6 أيام من 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
https://sarabic.ae/20240628/تقرير-الجيش-الإسرائيلي-سيبقى-مسيطرا-على-محور-فيلادلفيا-لـ6-أشهر-على-الأقل-1090256602.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم

عضو في الكونغرس الأمريكي: أفضل دبلوماسية هي قتل "الإرهابيين الفلسطينيين"

12:29 GMT 28.06.2024
© AFP 2023ضحايا القصف الإسرائيلي في رفح بقطاع غزة
ضحايا القصف الإسرائيلي في رفح بقطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
شدد عضو الكونغرس الأمريكي، براين ماست، على أن قتل الفلسطينيين، الذين وصفهم "إرهابيين" هي الطريقة "الأفضل للدبلوماسية"، بحسب قوله.
وجاءت تصريحات ماست، أثناء لقائه في مبنى الكونغرس مع ميديا بنيامين، من مؤسسي منظمة "كود بينك" غير الحكومية المناهضة للحرب، إذ شارك نشر فيديو على منصة "إكس" تحت عبارة: "قتل الإرهابيين هو أفضل تكتيك دبلوماسي متاح. أمريكا أولًا".

وأضاف ماست، مخاطبا بنيامين: "أنت لا تؤمنين بالخدمة في الجيش الأمريكي أو المجال العسكري، فليس من المهم أن أخبرك عن الجيش".

وأضاف ماست، الذي يمثل ولاية فلوريدا نيابة عن الحزب الجمهوري في مجلس النواب: "الإسرائيليون يقتلون الإرهابيين، لا سيما الإرهابيين الفلسطينيين، وهذه واحدة من أفضل وسائل الدبلوماسية التي لدينا ضد الإرهابيين".
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
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08:37 GMT
من جانبها، قالت بنيامين: "أنا لا أؤمن بالقتل، توقفوا عن قتل بعضكم بعضا".
وظهرت بنيامين، في الفيديو ترتدي قميصا كتب عليه "فلسطين حرة"، قائلة: "أنت أيضا فقدت ساقَيك. رأيتَ أطفالا بلا أرجل أو أذرع (في غزة). هل حماس كانت المسؤولة عن ذلك؟".
ويشار إلى أن ماست خدم في الجيش الأمريكي قبل دخوله السياسة وفقد ساقيه خلال مهمة في أفغانستان، وهناك معلومات على موقعه الشخصي على الإنترنت تفيد بأنه "تطوع للعمل في الجيش الإسرائيلي لفترة من الوقت".
وفي وقت سابق، ظهر ماست بزي الجيش الإسرائيلي في مبنى الكونغرس، بعد 6 أيام من 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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