https://sarabic.ae/20240628/نيجني-نوفوغراد-الروسية-تعيد-تأهيل-دار-الأيتام-في-اللاذقية-1090269076.html

"نيجني نوفغورود" الروسية تعيد تأهيل دار الأيتام في اللاذقية

"نيجني نوفغورود" الروسية تعيد تأهيل دار الأيتام في اللاذقية

سبوتنيك عربي

لدعم الأطفال الأيتام في اللاذقية، قامت الشركة الطبية الحكومية الروسية "نيجني نوفغورود" بإعادة تأهيل طابقين في دار كفالة الأيتام التابعة لجمعية "المساعي... 28.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-28T12:50+0000

2024-06-28T12:50+0000

2024-06-28T13:36+0000

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وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية، بأنه وبالتوازي مع تدشين الطابقين بعد تأهيلهما تم بالتعاون مع مركز التنسيق الروسي في قاعدة "حميميم" ومؤسسة "العرين" الإنسانية في سوريا، كما تم توزيع مساعدات إنسانية على الأطفال الأيتام والعاملين، تتضمن مواد غذائية وهدايا.وقال رئيس قسم المساعدات الإنسانية في مركز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم المقدم سيرغي لـ"سبوتنيك":وأشار إلى توزيع مواد غذائية للأطفال والعاملين في دار الأيتام، مؤكداً أن هذه المساعدات تأتي في إطار سلسلة من المساعدات المستمرة خلال المرحلة المقبلة.بدوره، أكد وكيل الشركة الطبية الروسية الحكومية "نيجني نوفوغراد"، تيمور كارموف، لـ"سبوتنيك" أن تقديم المساعدات الإنسانية يأتي في سياق التعاون بين روسيا الاتحادية وسوريا في المجالات كافة، مشيراً إلى استمرار التعاون بين الجانبين.من جهته، أعرب مدير دار كفالة الأيتام، وليد أسمر، عن شكره لروسيا الاتحادية ومركز التنسيق الروسي ومؤسسة العرين والشركة الطبية الحكومية الروسية ومحافظة اللاذقية، لتقديم هذه المساعدات بما يسهم في استيعاب عدد أكبر من الأيتام وتقديم الرعاية اللازمة وتأمين احتياجاتهم.وأشار أسمر إلى التنسيق الدائم مع المؤسسات الحكومية المعنية في العمل الانساني في دولة روسيا الاتحادية، من خلال المراكز المعنية في مركز المصالحة بقاعدة حميميم، ومؤسسة "نيجني نوفوغراد" بالتنسيق مع مؤسسة العرين الإنسانية، مشيراً إلى المساعدات التي تقدمها الدولة الروسية باستمرار إلى دار الأيتام لدعم الأطفال الأيتام.ونوّه أسمر بإعادة تأهيل الطابقين العلويين في دار الأيتام اللذين كانا مهملين منذ أكثر من 20 عاماً، وذلك خلال فترة قصيرة جداً بهدف استيعاب عدد أكبر من الأطفال الأيتام أو أسر الأيتام، مبيناً أنه بعد إعادة تأهيل الطابقين يمكن استيعاب بين 70- 80 طفلاً في 12 غرفة.كما لفت أسمر إلى نيتهم إعادة تأهيل الأطفال الأيتام من خلال أسر الأيتام غير القادرين على تأمين الرعاية لأطفالهم، من خلال تقديم الجمعية لهم المأوى والطعام والشراب والتعليم واللباس والخدمات الصحية.بدوره، أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع الصحة والشؤون الاجتماعية في اللاذقية، موفق صوفي، استعداد المحافظة لتقديم كل التسهيلات اللازمة للربط بين المؤسسات والجمعيات الإنسانية وإزالة جميع العقبات للوصول إلى أفضل النتائج.

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