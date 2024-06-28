الصور الأكثر لفتا للأنظار خلال أسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: سوريا يمكن أن تلعب دورا في حل الأزمة الأوكرانية انطلاقا من رغبتها بتحقيق السلام
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
08:18 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
09:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
10:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
11:12 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: الحرب العدوانية على غزة تشبه ما حصل في ستالينغراد
12:10 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: دور روسيا في إطلاق عملية السلام في فلسطين مهم في ظل الانحياز الأمريكي لإسرائيل
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية وجود مركز للغاز الروسي في إيران
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
جالانت ينهي زيارة واشنطن ويعلن عدم الرغبة في الحرب مع لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
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- سبوتنيك عربي, 1920
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الصور الأكثر لفتا للأنظار خلال أسبوع
الصور الأكثر لفتا للأنظار خلال أسبوع
سبوتنيك عربي
رصد فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتا للأنظار التي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأسبوع من مختلف أنحاء العالم. 28.06.2024, سبوتنيك عربي
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صور
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وجمعت "سبوتنيك" هذه الصور لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم:
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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الأخبار
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фото, صور
фото, صور

الصور الأكثر لفتا للأنظار خلال أسبوع

14:32 GMT 28.06.2024
تابعنا عبر
رصد فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتا للأنظار التي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأسبوع من مختلف أنحاء العالم.
وجمعت "سبوتنيك" هذه الصور لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم:
© AP Photo / Chris Pizzelloآبي لي، ممثلة فيلم "Horizon: An American Saga"، تحضر العرض الأول للفيلم في مسرح قرية ريجنسي في لوس أنجلوس.
آبي لي، ممثلة فيلم Horizon: An American Saga، تحضر العرض الأول للفيلم في مسرح قرية ريجنسي في لوس أنجلوس. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Chris Pizzello
آبي لي، ممثلة فيلم "Horizon: An American Saga"، تحضر العرض الأول للفيلم في مسرح قرية ريجنسي في لوس أنجلوس.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

أطفال بالقرب من نصب تذكاري في حديقة كومسومولسكي، الذي يحمل اسم ماريا بايدا، في سيفاستوبول، في يوم الحداد على القتلى في هجوم صاروخي للقوات المسلحة الأوكرانية.

أطفال بالقرب من نصب تذكاري في حديقة كومسومولسكي، الذي يحمل اسم ماريا بايدا، في سيفاستوبول، في يوم الحداد على القتلى في هجوم صاروخي للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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أطفال بالقرب من نصب تذكاري في حديقة كومسومولسكي، الذي يحمل اسم ماريا بايدا، في سيفاستوبول، في يوم الحداد على القتلى في هجوم صاروخي للقوات المسلحة الأوكرانية.

© AP Photo / Jordan Pettittالأمير البريطاني ويليام يستقبل إمبراطور اليابان ناروهيتو وزوجته الإمبراطورة ماساكو في لندن.
الأمير البريطاني ويليام يستقبل إمبراطور اليابان ناروهيتو وزوجته الإمبراطورة ماساكو في لندن. - سبوتنيك عربي
3/15
© AP Photo / Jordan Pettitt
الأمير البريطاني ويليام يستقبل إمبراطور اليابان ناروهيتو وزوجته الإمبراطورة ماساكو في لندن.
© AP Photo / Bruna Prado

أشخاص يتمتعون ببعض أشعة الشمس خلال حدث اليوغا عند الفجر، في ريو دي جانيرو في البرازيل.

أشخاص يتمتعون ببعض أشعة الشمس خلال حدث اليوغا عند الفجر، في ريو دي جانيرو في البرازيل. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Bruna Prado

أشخاص يتمتعون ببعض أشعة الشمس خلال حدث اليوغا عند الفجر، في ريو دي جانيرو في البرازيل.

© AP Photo / Michael Probst

لقلق يطير من عشه في ألمانيا.

لقلق يطير من عشه في ألمانيا. - سبوتنيك عربي
5/15
© AP Photo / Michael Probst

لقلق يطير من عشه في ألمانيا.

© AP Photo / Phil Noble/Pool

رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، يبحث عن كوب من الماء قبل المناظرة في إنجلترا.

رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، يبحث عن كوب من الماء قبل المناظرة في إنجلترا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Phil Noble/Pool

رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، يبحث عن كوب من الماء قبل المناظرة في إنجلترا.

© AP Photo / Aaron Favilaفتاة تنتظر بدء القداس في كنيسة القديس يوحنا المعمدان خلال مهرجان الطين في الفلبين.
فتاة تنتظر بدء القداس في كنيسة القديس يوحنا المعمدان خلال مهرجان الطين في الفلبين. - سبوتنيك عربي
7/15
© AP Photo / Aaron Favila
فتاة تنتظر بدء القداس في كنيسة القديس يوحنا المعمدان خلال مهرجان الطين في الفلبين.
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

أنصار المرشح الرئاسي الإيراني، سعيد جليلي، في أحد شوارع المدينة في إيران.

أنصار المرشح الرئاسي الإيراني، سعيد جليلي، في أحد شوارع المدينة في إيران. - سبوتنيك عربي
8/15
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
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أنصار المرشح الرئاسي الإيراني، سعيد جليلي، في أحد شوارع المدينة في إيران.

© AFP 2023 / Piero Cruciatti

عمال يقفون بين الأنقاض والحجارة خارج منزل في قرية سورت، سويسرا، نتيجة الأمطار الغزيرة.

عمال يقفون بين الأنقاض والحجارة خارج منزل في قرية سورت، سويسرا، نتيجة الأمطار الغزيرة. - سبوتنيك عربي
9/15
© AFP 2023 / Piero Cruciatti

عمال يقفون بين الأنقاض والحجارة خارج منزل في قرية سورت، سويسرا، نتيجة الأمطار الغزيرة.

© AP Photo / Rodrigo Abdيتجمع المشجعون للاحتفال بالذكرى السنوية لـ "هدف القرن" الذي سجله أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا ضد إنجلترا خلال ربع نهائي كأس العالم 1986 في بوينس آيرس، الأرجنتين.
يتجمع المشجعون للاحتفال بالذكرى السنوية لـ هدف القرن الذي سجله أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا ضد إنجلترا خلال ربع نهائي كأس العالم 1986 في بوينس آيرس، الأرجنتين. - سبوتنيك عربي
10/15
© AP Photo / Rodrigo Abd
يتجمع المشجعون للاحتفال بالذكرى السنوية لـ "هدف القرن" الذي سجله أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا ضد إنجلترا خلال ربع نهائي كأس العالم 1986 في بوينس آيرس، الأرجنتين.
© AFP 2023 / Odd Andersenمشجعة كرواتية قبل مباراة كرة القدم للمجموعة الثانية في بطولة أمم أوروبا 2024 بين كرواتيا وإيطاليا على ملعب لايبزيغ، في ألمانيا.
مشجعة كرواتية قبل مباراة كرة القدم للمجموعة الثانية في بطولة أمم أوروبا 2024 بين كرواتيا وإيطاليا على ملعب لايبزيغ، في ألمانيا. - سبوتنيك عربي
11/15
© AFP 2023 / Odd Andersen
مشجعة كرواتية قبل مباراة كرة القدم للمجموعة الثانية في بطولة أمم أوروبا 2024 بين كرواتيا وإيطاليا على ملعب لايبزيغ، في ألمانيا.
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور

مشاركون في اللعبة الرياضية العسكرية "سباق الأبطال" خلال مسار العوائق في ضواحي موسكو.

مشاركون في اللعبة الرياضية العسكرية &quot;سباق الأبطال&quot; خلال مسار العوائق في ضواحي موسكو. - سبوتنيك عربي
12/15
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
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مشاركون في اللعبة الرياضية العسكرية "سباق الأبطال" خلال مسار العوائق في ضواحي موسكو.

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصورالحفل الختامي لألعاب "بريكس" في قرية ميرني، في قازان.
الحفل الختامي لألعاب بريكس في قرية ميرني، في قازان. - سبوتنيك عربي
13/15
© Sputnik . Maksim Bogodvid
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الحفل الختامي لألعاب "بريكس" في قرية ميرني، في قازان.
© AFP 2023 / Eyad Babaفتاة تركب دراجة هوائية أمام أنقاض المباني التي دمرت خلال القصف الإسرائيلي على مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة.
فتاة تركب دراجة هوائية أمام أنقاض المباني التي دمرت خلال القصف الإسرائيلي على مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة. - سبوتنيك عربي
14/15
© AFP 2023 / Eyad Baba
فتاة تركب دراجة هوائية أمام أنقاض المباني التي دمرت خلال القصف الإسرائيلي على مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة.
© AP Photo / John Minchillo

شخص مع كلابه بجوار رشاش صنبور إطفاء الحرائق، في الجهة الشرقية السفلى من نيويورك.

شخص مع كلابه بجوار رشاش صنبور إطفاء الحرائق، في الجهة الشرقية السفلى من نيويورك. - سبوتنيك عربي
15/15
© AP Photo / John Minchillo

شخص مع كلابه بجوار رشاش صنبور إطفاء الحرائق، في الجهة الشرقية السفلى من نيويورك.

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Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:14 GMTЛюди выгружают гуманитарную помощь из колонны грузовиков, въезжающих в сектор Газа из Египта через пограничный переход Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الأمم المتحدة تنفي انسحابها من قطاع غزة وتعليق المساعداتأمس, 14:46 GMT
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