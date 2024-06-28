https://sarabic.ae/20240628/1090272502.html
الصور الأكثر لفتا للأنظار خلال أسبوع
الصور الأكثر لفتا للأنظار خلال أسبوع
سبوتنيك عربي
رصد فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتا للأنظار التي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأسبوع من مختلف أنحاء العالم. 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T14:32+0000
2024-06-28T14:32+0000
2024-06-28T14:32+0000
وسائط متعددة
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/1c/1090272672_0:141:3071:1868_1920x0_80_0_0_49e4573517599e6e896e94e0a65e8cd6.jpg
وجمعت "سبوتنيك" هذه الصور لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم:
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/1c/1090272672_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_95d7fff67699de0d5c7bf04971e51f6a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фото, صور
الصور الأكثر لفتا للأنظار خلال أسبوع
رصد فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتا للأنظار التي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأسبوع من مختلف أنحاء العالم.
وجمعت "سبوتنيك" هذه الصور لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم:
© AP Photo / Chris Pizzelloآبي لي، ممثلة فيلم "Horizon: An American Saga"، تحضر العرض الأول للفيلم في مسرح قرية ريجنسي في لوس أنجلوس.
آبي لي، ممثلة فيلم "Horizon: An American Saga"، تحضر العرض الأول للفيلم في مسرح قرية ريجنسي في لوس أنجلوس.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور
أطفال بالقرب من نصب تذكاري في حديقة كومسومولسكي، الذي يحمل اسم ماريا بايدا، في سيفاستوبول، في يوم الحداد على القتلى في هجوم صاروخي للقوات المسلحة الأوكرانية.
أطفال بالقرب من نصب تذكاري في حديقة كومسومولسكي، الذي يحمل اسم ماريا بايدا، في سيفاستوبول، في يوم الحداد على القتلى في هجوم صاروخي للقوات المسلحة الأوكرانية.
© AP Photo / Jordan Pettittالأمير البريطاني ويليام يستقبل إمبراطور اليابان ناروهيتو وزوجته الإمبراطورة ماساكو في لندن.
الأمير البريطاني ويليام يستقبل إمبراطور اليابان ناروهيتو وزوجته الإمبراطورة ماساكو في لندن.
© AP Photo / Bruna Prado
أشخاص يتمتعون ببعض أشعة الشمس خلال حدث اليوغا عند الفجر، في ريو دي جانيرو في البرازيل.
أشخاص يتمتعون ببعض أشعة الشمس خلال حدث اليوغا عند الفجر، في ريو دي جانيرو في البرازيل.
© AP Photo / Michael Probst
لقلق يطير من عشه في ألمانيا.
لقلق يطير من عشه في ألمانيا.
© AP Photo / Phil Noble/Pool
رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، يبحث عن كوب من الماء قبل المناظرة في إنجلترا.
رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، يبحث عن كوب من الماء قبل المناظرة في إنجلترا.
© AP Photo / Aaron Favilaفتاة تنتظر بدء القداس في كنيسة القديس يوحنا المعمدان خلال مهرجان الطين في الفلبين.
فتاة تنتظر بدء القداس في كنيسة القديس يوحنا المعمدان خلال مهرجان الطين في الفلبين.
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور
أنصار المرشح الرئاسي الإيراني، سعيد جليلي، في أحد شوارع المدينة في إيران.
أنصار المرشح الرئاسي الإيراني، سعيد جليلي، في أحد شوارع المدينة في إيران.
© AFP 2023 / Piero Cruciatti
عمال يقفون بين الأنقاض والحجارة خارج منزل في قرية سورت، سويسرا، نتيجة الأمطار الغزيرة.
عمال يقفون بين الأنقاض والحجارة خارج منزل في قرية سورت، سويسرا، نتيجة الأمطار الغزيرة.
© AP Photo / Rodrigo Abdيتجمع المشجعون للاحتفال بالذكرى السنوية لـ "هدف القرن" الذي سجله أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا ضد إنجلترا خلال ربع نهائي كأس العالم 1986 في بوينس آيرس، الأرجنتين.
يتجمع المشجعون للاحتفال بالذكرى السنوية لـ "هدف القرن" الذي سجله أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا ضد إنجلترا خلال ربع نهائي كأس العالم 1986 في بوينس آيرس، الأرجنتين.
© AFP 2023 / Odd Andersenمشجعة كرواتية قبل مباراة كرة القدم للمجموعة الثانية في بطولة أمم أوروبا 2024 بين كرواتيا وإيطاليا على ملعب لايبزيغ، في ألمانيا.
مشجعة كرواتية قبل مباراة كرة القدم للمجموعة الثانية في بطولة أمم أوروبا 2024 بين كرواتيا وإيطاليا على ملعب لايبزيغ، في ألمانيا.
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور
مشاركون في اللعبة الرياضية العسكرية "سباق الأبطال" خلال مسار العوائق في ضواحي موسكو.
مشاركون في اللعبة الرياضية العسكرية "سباق الأبطال" خلال مسار العوائق في ضواحي موسكو.
الحفل الختامي لألعاب "بريكس" في قرية ميرني، في قازان.
© AFP 2023 / Eyad Babaفتاة تركب دراجة هوائية أمام أنقاض المباني التي دمرت خلال القصف الإسرائيلي على مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة.
فتاة تركب دراجة هوائية أمام أنقاض المباني التي دمرت خلال القصف الإسرائيلي على مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة.
© AP Photo / John Minchillo
شخص مع كلابه بجوار رشاش صنبور إطفاء الحرائق، في الجهة الشرقية السفلى من نيويورك.
شخص مع كلابه بجوار رشاش صنبور إطفاء الحرائق، في الجهة الشرقية السفلى من نيويورك.