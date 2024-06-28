الصور الأكثر لفتا للأنظار خلال أسبوع

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أطفال بالقرب من نصب تذكاري في حديقة كومسومولسكي، الذي يحمل اسم ماريا بايدا، في سيفاستوبول، في يوم الحداد على القتلى في هجوم صاروخي للقوات المسلحة الأوكرانية.