إعلام: أمريكا تعمل على تصعيد الصراع في أوكرانيا بشكل متزايد بسبب إخفاقات قوات كييف

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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
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10:33 GMT
27 د
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تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
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23 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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خبير: دور روسيا في إطلاق عملية السلام في فلسطين مهم في ظل الانحياز الأمريكي لإسرائيل
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30 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية وجود مركز للغاز الروسي في إيران
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30 د
عالم سبوتنيك
جالانت ينهي زيارة واشنطن ويعلن عدم الرغبة في الحرب مع لبنان
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مدار الليل والنهار
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03:30 GMT
150 د
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عرب بوينت بودكاست
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صدى الحياة
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7 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240629/إعلام-أمريكا-تعمل-على-تصعيد-الصراع-في-أوكرانيا-بشكل-متزايد-بسبب-إخفاقات-قوات-كييف-1090296028.html
إعلام: أمريكا تعمل على تصعيد الصراع في أوكرانيا بشكل متزايد بسبب إخفاقات قوات كييف
إعلام: أمريكا تعمل على تصعيد الصراع في أوكرانيا بشكل متزايد بسبب إخفاقات قوات كييف
سبوتنيك عربي
أكدت صحيفة أمريكية، أن واشنطن تتخذ قرارات خطيرة بشأن أوكرانيا، بسبب إخفاقات قوات نظام كييف على الجبهة، ما يؤدي إلى تفاقم الخلافات مع روسيا. 29.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-29T08:07+0000
2024-06-29T08:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
العالم
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وأضافت الصحيفة: "في كل مرحلة من المراحل، كانت إدارة بايدن(الرئيس الأمريكي) تنتظر وتقيّم رد روسيا، قبل اتخاذ قرارات أكثر خطورة. وفي الأسابيع الأخيرة، ربما بسبب تدهور موقف أوكرانيا، في ساحة المعركة، تسارعت هذه العملية".ووفقا لها، فإنه على سبيل المثال، أرسلت الولايات المتحدة بالفعل أسلحة بعيدة المدى ودبابات "أبرامز" وذخائر عنقودية وغيرها الكثير. وبالإضافة إلى ذلك، أكدت الصحيفة أن البيت الأبيض سمح للقوات المسلحة الأوكرانية بضرب بعض الأهداف في روسيا، بأسلحة أمريكية، والآن هناك حديث عن قرار إرسال متعاقدين أمريكيين إلى أوكرانيا.وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلا عن مسؤولين، في وقت سابق، أن البيت الأبيض يعمل على رفع الحظر الفعلي على نشر متعاقدين عسكريين أمريكيين في أوكرانيا.وقال مسؤولون إن البيت الأبيض لم يحصل بعد على موافقة بايدن، وعلّق البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) لوكالة "سبوتنيك" على هذه المعلومات، قائلا إن "الولايات المتحدة لم تتخذ بعد قرارات بشأن احتمال إرسال أفراد عسكريين أمريكيين أو مقاولين عسكريين إلى أوكرانيا".
https://sarabic.ae/20240628/باحث-في-العلاقات-الدولية-الغرب-يعمل-على-تمديد-أزمة-أوكرانيا-إلى-ما-بعد-الانتخابات-الأمريكية-1090269943.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم

إعلام: أمريكا تعمل على تصعيد الصراع في أوكرانيا بشكل متزايد بسبب إخفاقات قوات كييف

08:07 GMT 29.06.2024
© ROMAN PILIPEYجنود أوكرانيون
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
© ROMAN PILIPEY
تابعنا عبر
أكدت صحيفة أمريكية، أن واشنطن تتخذ قرارات خطيرة بشأن أوكرانيا، بسبب إخفاقات قوات نظام كييف على الجبهة، ما يؤدي إلى تفاقم الخلافات مع روسيا.
وأضافت الصحيفة: "في كل مرحلة من المراحل، كانت إدارة بايدن(الرئيس الأمريكي) تنتظر وتقيّم رد روسيا، قبل اتخاذ قرارات أكثر خطورة. وفي الأسابيع الأخيرة، ربما بسبب تدهور موقف أوكرانيا، في ساحة المعركة، تسارعت هذه العملية".

وأشارت صحيفة "ريسنبونسبل سبيسكرافت" إلى أنه في بداية النزاع، ذكرت واشنطن أنه من غير المقبول إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا، لكنها بدأت بعد ذلك في تغيير موقفها تدريجيًا، وخاصة في مسألة إرسال أسلحة معينة إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

ووفقا لها، فإنه على سبيل المثال، أرسلت الولايات المتحدة بالفعل أسلحة بعيدة المدى ودبابات "أبرامز" وذخائر عنقودية وغيرها الكثير. وبالإضافة إلى ذلك، أكدت الصحيفة أن البيت الأبيض سمح للقوات المسلحة الأوكرانية بضرب بعض الأهداف في روسيا، بأسلحة أمريكية، والآن هناك حديث عن قرار إرسال متعاقدين أمريكيين إلى أوكرانيا.
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
باحث في العلاقات الدولية: الغرب يعمل على تمديد أزمة أوكرانيا إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية
أمس, 13:27 GMT
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلا عن مسؤولين، في وقت سابق، أن البيت الأبيض يعمل على رفع الحظر الفعلي على نشر متعاقدين عسكريين أمريكيين في أوكرانيا.
وقال مسؤولون إن البيت الأبيض لم يحصل بعد على موافقة بايدن، وعلّق البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) لوكالة "سبوتنيك" على هذه المعلومات، قائلا إن "الولايات المتحدة لم تتخذ بعد قرارات بشأن احتمال إرسال أفراد عسكريين أمريكيين أو مقاولين عسكريين إلى أوكرانيا".
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