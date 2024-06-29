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https://sarabic.ae/20240629/اعتقال-وزيرة-البيئة-في-المالديف-بتهمة-عمل-سحر-أسود-لرئيس-البلاد-1090302256.html
اعتقال وزيرة البيئة في المالديف بتهمة عمل "سحر أسود" لرئيس البلاد
اعتقال وزيرة البيئة في المالديف بتهمة عمل "سحر أسود" لرئيس البلاد
سبوتنيك عربي
ألقت سلطات جزر المالديف القبض على وزيرة البيئة فاطمة شمناز، وأعفتها من منصبها في شبهات بممارستها "السحر الأسود" على رئيس المالديف محمد مويزو. 29.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-29T11:45+0000
2024-06-29T11:45+0000
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وبحسب ما أفاد موقع "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، أوقفت الشرطة الوزيرة، يوم الأحد الماضي، في العاصمة مالي مع شخصين آخرين.وأضاف الموقع أن "الشرطة قررت حبسها لمدة أسبوع على ذمة التحقيقات"، دون تقديم تفاصيل.ونقل الموقع عن وسائل إعلام محلية أن "هناك تقارير تفيد بأن شمناز، تم اعتقالها بتهمة ممارسة السحر الأسود على الرئيس محمد مويزو". ولم تؤكد الشرطة أو تنفي التقرير.وتعتبر وزارة البيئة أحد أهم الوزارات في حكومة المالديف، حيث تقع الدولة على الخطوط الأمامية في مواجهة أزمة المناخ العالمية.وكان خبراء البيئة في الأمم المتحدة، قد حذروا في وقت سابق، من أن ارتفاع منسوب مياه البحار قد يجعل جزر المالديف غير صالحة للسكن فعليا بحلول نهاية القرن.يشار إلى أن "ممارسة السحر" لا تعد جريمة جنائية في جزر المالديف، إلا أنها قد تؤدي إلى عقوبة بالسجن لمدة 6 أشهر.
https://sarabic.ae/20210416/المحيط-يبتلع-جزر-المالديف-والحكومة-تتحرك-كارثة-تهدد-سواحل-العالمصور-وفيديو-1048714354.html
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اعتقال وزيرة البيئة في المالديف بتهمة عمل "سحر أسود" لرئيس البلاد

11:45 GMT 29.06.2024
© AFP 2023 / MOHAMED AFRAHرئيس المالديف محمد معزو
رئيس المالديف محمد معزو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
© AFP 2023 / MOHAMED AFRAH
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ألقت سلطات جزر المالديف القبض على وزيرة البيئة فاطمة شمناز، وأعفتها من منصبها في شبهات بممارستها "السحر الأسود" على رئيس المالديف محمد مويزو.
وبحسب ما أفاد موقع "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، أوقفت الشرطة الوزيرة، يوم الأحد الماضي، في العاصمة مالي مع شخصين آخرين.
وأضاف الموقع أن "الشرطة قررت حبسها لمدة أسبوع على ذمة التحقيقات"، دون تقديم تفاصيل.
ونقل الموقع عن وسائل إعلام محلية أن "هناك تقارير تفيد بأن شمناز، تم اعتقالها بتهمة ممارسة السحر الأسود على الرئيس محمد مويزو".
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وبحسب التقارير، قامت الوزيرة بعمل "سحر أسود" لرئيس البلاد وخبأته في مكان ما حتى تتقرب منه أكثر وتترقى في مناصبها السياسية.
ولم تؤكد الشرطة أو تنفي التقرير.
وتعتبر وزارة البيئة أحد أهم الوزارات في حكومة المالديف، حيث تقع الدولة على الخطوط الأمامية في مواجهة أزمة المناخ العالمية.
وكان خبراء البيئة في الأمم المتحدة، قد حذروا في وقت سابق، من أن ارتفاع منسوب مياه البحار قد يجعل جزر المالديف غير صالحة للسكن فعليا بحلول نهاية القرن.
يشار إلى أن "ممارسة السحر" لا تعد جريمة جنائية في جزر المالديف، إلا أنها قد تؤدي إلى عقوبة بالسجن لمدة 6 أشهر.
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