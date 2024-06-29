القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدميرها 7 طائرات مسيرة بمناطق سيطرة "أنصار الله" في اليمن
05:01 GMT 29.06.2024 (تم التحديث: 05:07 GMT 29.06.2024)
© AP Photo / Noel Celis, Poolبحارة عسكريون أمريكيون
© AP Photo / Noel Celis, Pool
تابعنا عبر
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أنها دمرت 7 طائرات مسيرة في المناطق التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" في اليمن.
وقالت "سنتكوم" في بيان عبر منصة "إكس": "خلال الـ24 الساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية، بتدمير7 طائرات مسيرة تابعة للحوثيين، ومركبة واحدة لمحطة تحكم أرضية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".
وأضافت: "تبين أن الطائرات المسيرة ومحطة التحكم الأرضية تمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وقد تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا".
وتابعت: "هذا السلوك الخبيث والمتهور المستمر من قبل الحوثيين المدعومين من إيران، يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرض حياة البحارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن، للخطر".
June 28 U.S. Central Command Update— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 28, 2024
In the past 24 hours, U.S. Central Command (CENTCOM) forces successfully destroyed seven Iranian-backed Houthi uncrewed aerial vehicles (UAVs) and one ground control station vehicle in Houthi-controlled areas of Yemen.
It was determined the… pic.twitter.com/EnueJAjhgZ
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأكد زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".
وفي المقابل، توجه أمريكا وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.