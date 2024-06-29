https://sarabic.ae/20240629/المدير-العام-لوزارة-الإعلام-اللبنانية-للإعلام-دور-أساسي-وجوهري-في-كشف-الحقائق--1090311163.html

المدير العام لوزارة الإعلام اللبنانية: للإعلام دور أساسي وجوهري في كشف الحقائق

المدير العام لوزارة الإعلام اللبنانية: للإعلام دور أساسي وجوهري في كشف الحقائق

سبوتنيك عربي

أفاد المدير العام لوزارة الإعلام اللبنانية، حسان محمد فلحة، بأن "كل دولة تقف إلى جانب إسرائيل في العدوان على أهل غزة ترتكب وتشارك في جريمة ترتقي إلى مستوى... 29.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-29T15:24+0000

2024-06-29T15:24+0000

2024-06-29T15:30+0000

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وقال فلحة في حديث لوكالة "سبوتنيك": "تمعن إسرائيل في قتل الشعب الفلسطيني، الأشبه بالأعزل في غزة وفي الضفة الغربية وحتى الاعتداءات المتكررة على الأهالي في جنوب لبنان، هذه السياسة العدوانية الإسرائيلية تحارب بشتى الوسائل التي يمكن أن تحارب بها على الصعيد العسكري وعلى الصعيد الثقافي وعلى الصعيد العلمي وعلى الصعيد الإعلامي".وأضاف: "كل دولة تقف إلى جانب إسرائيل في العدوان على أهل غزة هي ترتكب جريمة وتشارك في جريمة ترتقي إلى مستوى جريمة حرب بشكل واضح لا لبس فيه وضد الأطفال والنساء الذين يقتلونهم، بالتالي يجب على إسرائيل ومن يقف خلفها وقف العدوان الشعب الفلسطيني وعلى جنوب لبنان".وأشار إلى أنه أكبر دليل لما حصل مع "سبوتنيك" والذي حصل أيضا مع "تيك توك" في تشريعات للحكومة الأمريكية لمجلس النواب "مجلس الشيوخ" بحظر "تيك توك" لأنه لا يتوافق مع السياسة التي يديرونها".وختم بالقول: "الإعلام الجديد، السوشيال ميديا هو الذي كشف الحقائق الأساسية والجوهرية للذي يحصل في فلسطين فبالتالي هذا الإعلام هو الذي سينتصر لأن القضية هي قضية عادلة ويجب أن نصل إلى خواتيم تنتصر فيها قيم الحق والإنسانية".

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