https://sarabic.ae/20240629/خبراء-يحذرون-من-تداعيات-أزمة-معبر-رأس-جدير-بين-تونس-وليبيا-1090307443.html

خبراء يحذرون من تداعيات أزمة معبر "رأس جدير" بين تونس وليبيا

خبراء يحذرون من تداعيات أزمة معبر "رأس جدير" بين تونس وليبيا

سبوتنيك عربي

حذر خبراء من تفاقم أزمة الصراع في الغرب الليبي المرتبط بالسيطرة على معبر "رأس جدير" الحدودي مع تونس، وما قد يترتب على وضع الحلول المستدامة وفقا للقوانين... 29.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-29T13:35+0000

2024-06-29T13:35+0000

2024-06-29T13:35+0000

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وقبل أيام قتل جندي تونسي إثر استهداف دورية متنقلة بالقرب من الحدود الليبية، فيما تجري السلطات تحقيقا حول الواقعة التي لم تكشف ملابساتها بشكل كامل حتى الآن، لكنها جاءت في ظل توتر بين أطراف عسكرية مسلحة تابعة للمنطقة الغربية.في السياق أمر الفريق صلاح الدين النمروش، معاون رئيس الأركان العامة للجيش الليبي "طرابلس"، أمس، بمنع عبور أية آليات مسلحة غير مكلفة في اتجاه معبر "رأس جدير" الحدودي مع تونس.وأصدر النمروش تعليماته بضرورة التعامل بحزم مع كل من يخالف الأوامر الجديدة، في ظل تمركز الكتائب المكلفة من رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي في مداخل ومخارج منطقة أبو كماش، وفقا لمكتب الإعلام بالمنطقة العسكرية الساحل الغربي.وفي الإطار يقول محمد السلاك المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي، إن التوترات عند معبر "رأس جدير" تأتى في سياق متوقع، خاصة" أن ما جرى على مدار الأشهر المنصرمة من تحركات لاحتواء الأزمة لم يقدم خلاله حلولا ناجعة ومستدامة، بل مسكنات بانتهاء مفعولها يعود الوضع على ما كان عليه، كما توقعت في تصريحات سابقة إلى أن الوضع مرجح للاشتعال مجددا وهو ما حدث".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن فشل الجهود جاء نتيجة اخفاق في علاج المسألة من جذورها، بإسناد الأمر لأهله، وهي عناصر وزارة الداخلية النظامية، التى جرى استبعادها منذ سنوات لصالح تشكيلات مسلحة، باتت تسيطر على المعبر، وتعتبره "منطقة نفوذ" لا ينبغي المساس بها، في حين أن استبدالها بتشكيلات مسلحة أخرى لن يحل المشكل بل يزيده، لافتا إلى أن:وأشار السلاك إلى أن سبب الخلاف بين الأطراف المتنازعة هناك، هو رغبة التشكيلات المسلحة المسيطرة على المعبر، في بقاء الوضع كما هو عليه، في مقابل رغبة من تشكيلات مسلحة أخرى في السيطرة على المعبر، وإعادة رسم خارطة النفوذ في ظل غياب الكادر النظامى المُدرب من عناصر شرطة الحدود شبه المهمشة منذ 2011.وتابع: "تبقى احتمالية تطور الأزمة قائمة فى ظل المعطيات الحالية، ما لم يتم تدارك هذا الموقف المتأزم، ووضع حد لهذا التنافس المحموم بين العناصر المسلحة لفرض سيطرتها والهيمنة على المعبر".وفي السياق قال أحمد حمزة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إن الاشتباكات التي وقعت بين الجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية أو التابعة لغرفة العليات "زوارة" غير مبررة، ولم تضع في الاعتبار سلامة المواطنين.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن المشاهد التي تم تداولها للاشتباكات وسط الأحياء السكنية، والطرق المكتظة بالمدنيين، تمثل انتهاكا للمواثيق والقوانين الخاصة بحقوق الإنسان والمدنيين.ولفت إلى احتواء الأزمة تتطلب إيجاد آلية طبقا للقوانين المنظمة لحركة المعابر الدولية، خاصة بعد الأزمة التي تسببت فيها الاشتباكات، والتي أعطت صورة بأن الحكومة غير قادرة على السيطرة على منافذها.وأشار إلى محاولة إخضاع المنفذ للسيطرة المكانية، يتعارض مع مفهوم الدولة والسيادة، إضافة إلى أن استخدام المنافذ لأغراض غير التي تفتح من أجلها غير مقبول، تحت أي سبب من الأسباب.يتفق حمزة حول أن أسباب الخلاف تتعلق بصراع النفوذ والسيطرة على المنفذ، خاصة أن "بلدية زوارة" تضع بعض الشروط التعجيزية، بشأن الإشراف على المعبر، في الوقت الذي يجب فيه تطبيق القوانين وسيادة الدولة، حتى لا تتفاقم الأزمة.ولفت إلى ضرورة عمل الجانب التونسي على تطوير المنافذ، من أجل استيعاب الأعداد وحركة العبور من المنفذ.وجرى تأجيل افتتاح معبر "رأس جدير" الحدودي بين ليبيا وتونس، ثلاث مرات متتالية، بسبب توترات في المناطق المحيطة به، كما كانت مدينة زوارة الليبية قد شهدت، منذ يومين، مناوشات عسكرية بمدخل المدينة الشرقي عقب دخول قوة عسكرية من خارجها.

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https://sarabic.ae/20240627/خبراء-يوضحون-لـسبوتنيك-من-يقف-وراء-مقتل-جندي-تونسي-على-حدود-ليبيا-1090234661.html

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