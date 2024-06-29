"على هذه الأرض ما يستحق الحياة".. فلسطيني يعيد بناء جزء من منزله المدمر في غزة.. فيديو

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البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
08:18 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
09:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
10:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
11:12 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: الحرب العدوانية على غزة تشبه ما حصل في ستالينغراد
12:10 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: دور روسيا في إطلاق عملية السلام في فلسطين مهم في ظل الانحياز الأمريكي لإسرائيل
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية وجود مركز للغاز الروسي في إيران
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
جالانت ينهي زيارة واشنطن ويعلن عدم الرغبة في الحرب مع لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:16 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بين العرفي والمتعة والمسيار زواج على صفيح من نار... زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
10:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
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مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
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كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
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https://sarabic.ae/20240629/على-هذه-الأرض-ما-يستحق-الحياة-فلسطيني-يعيد-بناء-جزء-من-منزله-المدمر-في-غزة-فيديو-1090294982.html
"على هذه الأرض ما يستحق الحياة".. فلسطيني يعيد بناء جزء من منزله المدمر في غزة.. فيديو
"على هذه الأرض ما يستحق الحياة".. فلسطيني يعيد بناء جزء من منزله المدمر في غزة.. فيديو
سبوتنيك عربي
يواجه الشعب الفلسطيني الكثير من المحن والصعاب، وعلى الرغم من تعرضه لقصف مكثف بعشرات الأطنان من المتفجرات، إلا أن إرادة وعزيمة الفلسطينيين لم تنكسر يوما. 29.06.2024, سبوتنيك عربي
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ورغم أن القصف الإسرائيلي حوّل قطاع غزة إلى ركام، إلا أن العزيمة والإرادة تمكنتا من التغلب على الدبابات ولم تهاب قصف الطائرات الحربية.وانتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو لمواطن فلسطيني تمكن من إعادة بناء منزله المدمر في خان يونس جنوبي القطاع، مرة أخرى.وعلى جدران المنزل، كتب المواطن المقولة الشهيرة للشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش "على هذه الأرض ما يستحق الحياة".ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل وأكثر من 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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نادي الفيديو, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, الأخبار
نادي الفيديو, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, الأخبار

"على هذه الأرض ما يستحق الحياة".. فلسطيني يعيد بناء جزء من منزله المدمر في غزة.. فيديو

06:16 GMT 29.06.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatمخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة بعد عملية استعادة الأسرى
مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة بعد عملية استعادة الأسرى - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
يواجه الشعب الفلسطيني الكثير من المحن والصعاب، وعلى الرغم من تعرضه لقصف مكثف بعشرات الأطنان من المتفجرات، إلا أن إرادة وعزيمة الفلسطينيين لم تنكسر يوما.
ورغم أن القصف الإسرائيلي حوّل قطاع غزة إلى ركام، إلا أن العزيمة والإرادة تمكنتا من التغلب على الدبابات ولم تهاب قصف الطائرات الحربية.
وانتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو لمواطن فلسطيني تمكن من إعادة بناء منزله المدمر في خان يونس جنوبي القطاع، مرة أخرى.
وعلى جدران المنزل، كتب المواطن المقولة الشهيرة للشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش "على هذه الأرض ما يستحق الحياة".
ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل وأكثر من 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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