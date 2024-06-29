https://sarabic.ae/20240629/على-هذه-الأرض-ما-يستحق-الحياة-فلسطيني-يعيد-بناء-جزء-من-منزله-المدمر-في-غزة-فيديو-1090294982.html
"على هذه الأرض ما يستحق الحياة".. فلسطيني يعيد بناء جزء من منزله المدمر في غزة.. فيديو
"على هذه الأرض ما يستحق الحياة".. فلسطيني يعيد بناء جزء من منزله المدمر في غزة.. فيديو
سبوتنيك عربي
يواجه الشعب الفلسطيني الكثير من المحن والصعاب، وعلى الرغم من تعرضه لقصف مكثف بعشرات الأطنان من المتفجرات، إلا أن إرادة وعزيمة الفلسطينيين لم تنكسر يوما. 29.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-29T06:16+0000
2024-06-29T06:16+0000
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ورغم أن القصف الإسرائيلي حوّل قطاع غزة إلى ركام، إلا أن العزيمة والإرادة تمكنتا من التغلب على الدبابات ولم تهاب قصف الطائرات الحربية.وانتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو لمواطن فلسطيني تمكن من إعادة بناء منزله المدمر في خان يونس جنوبي القطاع، مرة أخرى.وعلى جدران المنزل، كتب المواطن المقولة الشهيرة للشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش "على هذه الأرض ما يستحق الحياة".ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل وأكثر من 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, الأخبار
نادي الفيديو, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, الأخبار
"على هذه الأرض ما يستحق الحياة".. فلسطيني يعيد بناء جزء من منزله المدمر في غزة.. فيديو
يواجه الشعب الفلسطيني الكثير من المحن والصعاب، وعلى الرغم من تعرضه لقصف مكثف بعشرات الأطنان من المتفجرات، إلا أن إرادة وعزيمة الفلسطينيين لم تنكسر يوما.
ورغم أن القصف الإسرائيلي حوّل قطاع غزة إلى ركام، إلا أن العزيمة والإرادة تمكنتا من التغلب على الدبابات ولم تهاب قصف الطائرات الحربية.
وانتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو لمواطن فلسطيني تمكن من إعادة بناء منزله المدمر في خان يونس جنوبي القطاع، مرة أخرى.
وعلى جدران المنزل، كتب المواطن المقولة الشهيرة للشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش "على هذه الأرض ما يستحق الحياة".
ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل وأكثر من 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.