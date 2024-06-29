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https://sarabic.ae/20240629/فقهاء-من-دول-العالم-يعقدون-محكمة-العدل-لأجل-غزة-في-دمشق-1090314386.html
فقهاء من دول العالم يعقدون "محكمة العدل لأجل غزة" في دمشق
فقهاء من دول العالم يعقدون "محكمة العدل لأجل غزة" في دمشق
سبوتنيك عربي
عقدت "جامعة الأمة العربية"، صباح اليوم السبت، محكمة العدل الشعبية لأجل غزة "Moot court" في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة هيئة المحكمة المؤلفة من قضاة وفقهاء... 29.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-29T15:54+0000
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وستعمل المحكمة الشعبية لأجل غزة على تزويد الفريق القانوني لجنوب أفريقيا بجميع المرافعات التي سيخلص إليها الفقهاء والحقوقيين، كما ستقوم جامعة الأمة العربية بتنصيب نفسها كمدع اعتباري ضد إسرائيل.وتهدف المحكمة التي عقدت جلستها في مجمع "إيبلا" للمؤتمرات في ريف دمشق، إلى "تفعيل الدور الشعبي في النضال القانوني ضد الاحتلال الإسرائيلي وذلك عبر مؤسسات وروابط تنتمي إلى جامعة الأمة العربية لحشد الحراك الجماهيري وتنظيمه ضمن أطر عمل منظمة غير حكومية معترف بها في عدد من الدول".واستمعت هيئة المحكمة إلى المرافعات المقدمة من طلاب الدكتوراة في مجال القانون الدولي في الجامعات السورية والعربية، وذلك ضمن مسابقة "أفضل المرافَعات القانونية ضد جرائم الصهيونية المرتكبة والمتواصل في قطاع غزة" والتي تنظمها المحكمة على هامش الفعالية.وقالت، هالة الأسعد، الأمينة العامة لجامعة الأمة العربية في حديث لـ سبوتنيك":وأضافت الأسعد: "سنعمل أيضاً على إرسال أبحاث ودراسات قانونية قانونية إلى المنظمات الدولية كل حسب تخصصه وإلى مجلس حقوق الإنسان للاحتجاج ورفع الدعاوى ضد الجرائم التي يرتكبها الاحتلال المجرم في فلسطين المحتلة، وستكون جامعة الأمة العربية بصفتها الاعتبارية أحد المدعين على الكيان الصهيوني".بدوره، قال رئيس المحكمة، القاضي اللبناني محمد طي، لـ"سبوتنيك" إن المحكمة هي "جزء من جملة محاكم شعبية ضد الكيان الصهيوني حول العالم"، مؤكداً أن محكمة العدل الشعبية يقوم عليها حقوقيون وأساتذة في القانون من مستوى عال.وأضاف القاضي طي:وأوضح أن "المجرمين الذين تقف خلفهم القوى الغربية لا يحاكمون للأسف، مثل كيان الاحتلال الذي يدعمه الغرب بأكمله لتغطية جرائمه ضد الإنسانية بل ويشاركه بارتكابها عبر تزيده بأدوات القتل".وأضاف القاضي اللبناني: وختم القاضي طي حديثه لـ"سبوتنيك" بالقول إن "الوضع الدولي لن يبقى كما هو اليوم، والقانون الدولي لن يستمر في خدمة أجندات سياسية غربية وينصر القوي على الضعيف كما هو الحال اليوم، فالولايات المتحدة ومعسكرها إلى انحدار، ومع هذا الانحدار وسيأتي اليوم التي سيطبق فيه القانون بحذافيره ومواثيقه بشكله الصحيح وسيحاسب كل مجرم على ما ارتكبت يداه".وفي نهاية جلسات المحكمة، سيتم إعلان الفائزين الأوائل في مسابقة أفضل المرافعات وتقدم لهم شهادات مشاركة وجوائز نقديّة، وسيتمّ نشر مرافعاتهم على مواقع الجامعة ومواقع أُخرى.يذكر أن، "جامعة الأمة العربية" هي منظمة ثقافية سياسية فكرية عربية مقرها سوريا، ولها ترخيص رسمي للنشاط داخلها ولديها فروع في عدد من البلدان العربية.
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, أخبار فلسطين اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, أخبار فلسطين اليوم

فقهاء من دول العالم يعقدون "محكمة العدل لأجل غزة" في دمشق

15:54 GMT 29.06.2024
© Sputnik . Wasel Hamidaفقهاء من دول العالم يعقدون "محكمة العدل لأجل غزة" في دمشق
فقهاء من دول العالم يعقدون محكمة العدل لأجل غزة في دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
© Sputnik . Wasel Hamida
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حصري
عقدت "جامعة الأمة العربية"، صباح اليوم السبت، محكمة العدل الشعبية لأجل غزة "Moot court" في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة هيئة المحكمة المؤلفة من قضاة وفقهاء قانون من مصر والجزائر والعراق ولبنان وسوريا، إضافة إلى مستشارين وحقوقيين وباحثيين مختصين بالقانون الدولي الإنساني من مختلف أنحاء العالم.
وستعمل المحكمة الشعبية لأجل غزة على تزويد الفريق القانوني لجنوب أفريقيا بجميع المرافعات التي سيخلص إليها الفقهاء والحقوقيين، كما ستقوم جامعة الأمة العربية بتنصيب نفسها كمدع اعتباري ضد إسرائيل.
© Sputnik . Wasel Hamidaفقهاء من دول العالم يعقدون "محكمة العدل لأجل غزة" في دمشق
فقهاء من دول العالم يعقدون محكمة العدل لأجل غزة في دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
فقهاء من دول العالم يعقدون "محكمة العدل لأجل غزة" في دمشق
© Sputnik . Wasel Hamida
وتهدف المحكمة التي عقدت جلستها في مجمع "إيبلا" للمؤتمرات في ريف دمشق، إلى "تفعيل الدور الشعبي في النضال القانوني ضد الاحتلال الإسرائيلي وذلك عبر مؤسسات وروابط تنتمي إلى جامعة الأمة العربية لحشد الحراك الجماهيري وتنظيمه ضمن أطر عمل منظمة غير حكومية معترف بها في عدد من الدول".
© Sputnik . Wasel Hamidaفقهاء من دول العالم يعقدون "محكمة العدل لأجل غزة" في دمشق
فقهاء من دول العالم يعقدون محكمة العدل لأجل غزة في دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
فقهاء من دول العالم يعقدون "محكمة العدل لأجل غزة" في دمشق
© Sputnik . Wasel Hamida
واستمعت هيئة المحكمة إلى المرافعات المقدمة من طلاب الدكتوراة في مجال القانون الدولي في الجامعات السورية والعربية، وذلك ضمن مسابقة "أفضل المرافَعات القانونية ضد جرائم الصهيونية المرتكبة والمتواصل في قطاع غزة" والتي تنظمها المحكمة على هامش الفعالية.
© Sputnik . Wasel Hamidaفقهاء من دول العالم يعقدون "محكمة العدل لأجل غزة" في دمشق
فقهاء من دول العالم يعقدون محكمة العدل لأجل غزة في دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
فقهاء من دول العالم يعقدون "محكمة العدل لأجل غزة" في دمشق
© Sputnik . Wasel Hamida
وقالت، هالة الأسعد، الأمينة العامة لجامعة الأمة العربية في حديث لـ سبوتنيك":

"هذه الدراسات والمرافعات سيتم تزويد الفريق القانوني لجنوب إفريقيا في محكمة الجنايات الدولية بها، ليستند إليها في الجلسات والمرافعات المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة".

© Sputnik . Wasel Hamidaفقهاء من دول العالم يعقدون "محكمة العدل لأجل غزة" في دمشق
فقهاء من دول العالم يعقدون محكمة العدل لأجل غزة في دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
فقهاء من دول العالم يعقدون "محكمة العدل لأجل غزة" في دمشق
© Sputnik . Wasel Hamida
وأضافت الأسعد: "سنعمل أيضاً على إرسال أبحاث ودراسات قانونية قانونية إلى المنظمات الدولية كل حسب تخصصه وإلى مجلس حقوق الإنسان للاحتجاج ورفع الدعاوى ضد الجرائم التي يرتكبها الاحتلال المجرم في فلسطين المحتلة، وستكون جامعة الأمة العربية بصفتها الاعتبارية أحد المدعين على الكيان الصهيوني".
© Sputnik . Wasel Hamidaفقهاء من دول العالم يعقدون "محكمة العدل لأجل غزة" في دمشق
فقهاء من دول العالم يعقدون محكمة العدل لأجل غزة في دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
فقهاء من دول العالم يعقدون "محكمة العدل لأجل غزة" في دمشق
© Sputnik . Wasel Hamida
بدوره، قال رئيس المحكمة، القاضي اللبناني محمد طي، لـ"سبوتنيك" إن المحكمة هي "جزء من جملة محاكم شعبية ضد الكيان الصهيوني حول العالم"، مؤكداً أن محكمة العدل الشعبية يقوم عليها حقوقيون وأساتذة في القانون من مستوى عال.
© Sputnik . Wasel Hamidaفقهاء من دول العالم يعقدون "محكمة العدل لأجل غزة" في دمشق
فقهاء من دول العالم يعقدون محكمة العدل لأجل غزة في دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
فقهاء من دول العالم يعقدون "محكمة العدل لأجل غزة" في دمشق
© Sputnik . Wasel Hamida
وأضاف القاضي طي:

هذه المحكمة ليست محكمة رسمية شأنها شأن باقي المحاكم الدولية التي لا تمتلك شرطة أوسجونا خاصة بها".

وأوضح أن "المجرمين الذين تقف خلفهم القوى الغربية لا يحاكمون للأسف، مثل كيان الاحتلال الذي يدعمه الغرب بأكمله لتغطية جرائمه ضد الإنسانية بل ويشاركه بارتكابها عبر تزيده بأدوات القتل".
© Sputnik . Wasel Hamidaفقهاء من دول العالم يعقدون "محكمة العدل لأجل غزة" في دمشق
فقهاء من دول العالم يعقدون محكمة العدل لأجل غزة في دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
فقهاء من دول العالم يعقدون "محكمة العدل لأجل غزة" في دمشق
© Sputnik . Wasel Hamida
وأضاف القاضي اللبناني:

نحن في هذه المحكمة نمثل الشعوب المظلومة والمغلوب على أمرها، وحيث نوعي هذه الشعوب ونشجعها على المطالبة بحقوقها التي من المفترض أن القانون الدولي يكفلها لها نظرياً.

© Sputnik . Wasel Hamidaفقهاء من دول العالم يعقدون "محكمة العدل لأجل غزة" في دمشق
فقهاء من دول العالم يعقدون محكمة العدل لأجل غزة في دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
فقهاء من دول العالم يعقدون "محكمة العدل لأجل غزة" في دمشق
© Sputnik . Wasel Hamida
وختم القاضي طي حديثه لـ"سبوتنيك" بالقول إن "الوضع الدولي لن يبقى كما هو اليوم، والقانون الدولي لن يستمر في خدمة أجندات سياسية غربية وينصر القوي على الضعيف كما هو الحال اليوم، فالولايات المتحدة ومعسكرها إلى انحدار، ومع هذا الانحدار وسيأتي اليوم التي سيطبق فيه القانون بحذافيره ومواثيقه بشكله الصحيح وسيحاسب كل مجرم على ما ارتكبت يداه".
© Sputnik . Wasel Hamidaفقهاء من دول العالم يعقدون "محكمة العدل لأجل غزة" في دمشق
فقهاء من دول العالم يعقدون محكمة العدل لأجل غزة في دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
فقهاء من دول العالم يعقدون "محكمة العدل لأجل غزة" في دمشق
© Sputnik . Wasel Hamida
وفي نهاية جلسات المحكمة، سيتم إعلان الفائزين الأوائل في مسابقة أفضل المرافعات وتقدم لهم شهادات مشاركة وجوائز نقديّة، وسيتمّ نشر مرافعاتهم على مواقع الجامعة ومواقع أُخرى.
© Sputnik . Wasel Hamidaفقهاء من دول العالم يعقدون "محكمة العدل لأجل غزة" في دمشق
فقهاء من دول العالم يعقدون محكمة العدل لأجل غزة في دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
فقهاء من دول العالم يعقدون "محكمة العدل لأجل غزة" في دمشق
© Sputnik . Wasel Hamida
يذكر أن، "جامعة الأمة العربية" هي منظمة ثقافية سياسية فكرية عربية مقرها سوريا، ولها ترخيص رسمي للنشاط داخلها ولديها فروع في عدد من البلدان العربية.
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