https://sarabic.ae/20240629/فقهاء-من-دول-العالم-يعقدون-محكمة-العدل-لأجل-غزة-في-دمشق-1090314386.html

فقهاء من دول العالم يعقدون "محكمة العدل لأجل غزة" في دمشق

فقهاء من دول العالم يعقدون "محكمة العدل لأجل غزة" في دمشق

سبوتنيك عربي

عقدت "جامعة الأمة العربية"، صباح اليوم السبت، محكمة العدل الشعبية لأجل غزة "Moot court" في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة هيئة المحكمة المؤلفة من قضاة وفقهاء... 29.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-29T15:54+0000

2024-06-29T15:54+0000

2024-06-29T15:54+0000

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وستعمل المحكمة الشعبية لأجل غزة على تزويد الفريق القانوني لجنوب أفريقيا بجميع المرافعات التي سيخلص إليها الفقهاء والحقوقيين، كما ستقوم جامعة الأمة العربية بتنصيب نفسها كمدع اعتباري ضد إسرائيل.وتهدف المحكمة التي عقدت جلستها في مجمع "إيبلا" للمؤتمرات في ريف دمشق، إلى "تفعيل الدور الشعبي في النضال القانوني ضد الاحتلال الإسرائيلي وذلك عبر مؤسسات وروابط تنتمي إلى جامعة الأمة العربية لحشد الحراك الجماهيري وتنظيمه ضمن أطر عمل منظمة غير حكومية معترف بها في عدد من الدول".واستمعت هيئة المحكمة إلى المرافعات المقدمة من طلاب الدكتوراة في مجال القانون الدولي في الجامعات السورية والعربية، وذلك ضمن مسابقة "أفضل المرافَعات القانونية ضد جرائم الصهيونية المرتكبة والمتواصل في قطاع غزة" والتي تنظمها المحكمة على هامش الفعالية.وقالت، هالة الأسعد، الأمينة العامة لجامعة الأمة العربية في حديث لـ سبوتنيك":وأضافت الأسعد: "سنعمل أيضاً على إرسال أبحاث ودراسات قانونية قانونية إلى المنظمات الدولية كل حسب تخصصه وإلى مجلس حقوق الإنسان للاحتجاج ورفع الدعاوى ضد الجرائم التي يرتكبها الاحتلال المجرم في فلسطين المحتلة، وستكون جامعة الأمة العربية بصفتها الاعتبارية أحد المدعين على الكيان الصهيوني".بدوره، قال رئيس المحكمة، القاضي اللبناني محمد طي، لـ"سبوتنيك" إن المحكمة هي "جزء من جملة محاكم شعبية ضد الكيان الصهيوني حول العالم"، مؤكداً أن محكمة العدل الشعبية يقوم عليها حقوقيون وأساتذة في القانون من مستوى عال.وأضاف القاضي طي:وأوضح أن "المجرمين الذين تقف خلفهم القوى الغربية لا يحاكمون للأسف، مثل كيان الاحتلال الذي يدعمه الغرب بأكمله لتغطية جرائمه ضد الإنسانية بل ويشاركه بارتكابها عبر تزيده بأدوات القتل".وأضاف القاضي اللبناني: وختم القاضي طي حديثه لـ"سبوتنيك" بالقول إن "الوضع الدولي لن يبقى كما هو اليوم، والقانون الدولي لن يستمر في خدمة أجندات سياسية غربية وينصر القوي على الضعيف كما هو الحال اليوم، فالولايات المتحدة ومعسكرها إلى انحدار، ومع هذا الانحدار وسيأتي اليوم التي سيطبق فيه القانون بحذافيره ومواثيقه بشكله الصحيح وسيحاسب كل مجرم على ما ارتكبت يداه".وفي نهاية جلسات المحكمة، سيتم إعلان الفائزين الأوائل في مسابقة أفضل المرافعات وتقدم لهم شهادات مشاركة وجوائز نقديّة، وسيتمّ نشر مرافعاتهم على مواقع الجامعة ومواقع أُخرى.يذكر أن، "جامعة الأمة العربية" هي منظمة ثقافية سياسية فكرية عربية مقرها سوريا، ولها ترخيص رسمي للنشاط داخلها ولديها فروع في عدد من البلدان العربية.

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