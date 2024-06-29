https://sarabic.ae/20240629/فون-دير-لاين-أكثر-من-20-شركة-أوروبية-توقع-اتفاقات-بـ40-مليار-يورو-في-مصر-فيديو-1090299211.html
فون دير لاين: أكثر من 20 شركة أوروبية توقع اتفاقات بـ40 مليار يورو في مصر... فيديو
فون دير لاين: أكثر من 20 شركة أوروبية توقع اتفاقات بـ40 مليار يورو في مصر... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، أن "أكثر من 20 شركة أوروبية وقّعت اتفاقات أو مذكرات تفاهم بقيمة إجمالية تتجاوز 40 مليار يورو... 29.06.2024, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "الاستثمار المصري - الأوروبي" في العاصمة المصرية القاهرة.وأضافت فون دير لاين، أن "مصر والاتحاد الأوروبي، بدءا عصرا جديدا من الصداقة في مارس (آذار الماضي)".وتابعت: "في مارس الماضي، رحب الرئيس السيسي، بي وبـ5 قادة أوروبيين في المدينة التاريخية القاهرة، ووقعنا اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة".وأشارت إلى أن "أوروبا أكبر شريك تجاري واستثماري مع مصر، ولها حصة تبلغ 40% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة".وانطلق في العاصمة القاهرة، اليوم السبت، مؤتمر "الاستثمار المصري - الأوروبي" بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات المتعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين.و تبدأ فعاليات الحدث على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري، تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير".وتتضمن فعاليات المؤتمر جلسة لعرض إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية من أجل خلق بيئة استثمار جاذبة للقطاع الخاص، بحضور عدد من المفوضين الأوروبيين والوزراء المصريين وممثلي المؤسسات المتعددة الأطراف والقطاع الخاص.فيما ستُخصص جلسة نقاشية ثانية ستدور محاورها حول الإجراءات الاستراتيجية لتحويل مصر إلى مركز لتوطين الشركات الأجنبية.كما تتضمن أجندة اليوم الأول جلسة نقاشية حول أهمية برامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، ودورها في دعم القطاع الخاص.وعلى مدار يومي المؤتمر ستخصص قاعات لعقد اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية والأوروبية، لبحث فرص إقامة الشراكات الممكنة في المجالات المختلفة.
https://sarabic.ae/20240317/قمة-مصرية-أوروبية-لترفيع-العلاقات-إلى-مستوى-الشراكة-الاستراتيجية-والشاملة-1087058549.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد, العالم, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد, العالم, العالم العربي, الأخبار
فون دير لاين: أكثر من 20 شركة أوروبية توقع اتفاقات بـ40 مليار يورو في مصر... فيديو
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، أن "أكثر من 20 شركة أوروبية وقّعت اتفاقات أو مذكرات تفاهم بقيمة إجمالية تتجاوز 40 مليار يورو (42.85 مليار دولار) في مصر".
جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "الاستثمار المصري - الأوروبي" في العاصمة المصرية القاهرة.
وأضافت فون دير لاين، أن "مصر والاتحاد الأوروبي
، بدءا عصرا جديدا من الصداقة في مارس (آذار الماضي)".
وتابعت: "في مارس الماضي، رحب الرئيس السيسي، بي وبـ5 قادة أوروبيين في المدينة التاريخية القاهرة، ووقعنا اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة".
وأشارت إلى أن "أوروبا أكبر شريك تجاري واستثماري مع مصر، ولها حصة تبلغ 40% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
وأردفت، قائلة: "مصر بوابة بالنسبة لأوروبا، بموقعها في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، ورخاء مصر مهم لباقي المنطقة".
وانطلق في العاصمة القاهرة، اليوم السبت، مؤتمر "الاستثمار المصري - الأوروبي" بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات المتعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين.
و تبدأ فعاليات الحدث على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري، تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير".
وتتضمن فعاليات المؤتمر جلسة لعرض إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية من أجل خلق بيئة استثمار جاذبة للقطاع الخاص، بحضور عدد من المفوضين الأوروبيين والوزراء المصريين وممثلي المؤسسات المتعددة الأطراف والقطاع الخاص.
فيما ستُخصص جلسة نقاشية ثانية ستدور محاورها حول الإجراءات الاستراتيجية لتحويل مصر إلى مركز لتوطين الشركات الأجنبية.
كما تتضمن أجندة اليوم الأول جلسة نقاشية حول أهمية برامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي
، ودورها في دعم القطاع الخاص.
وعلى مدار يومي المؤتمر ستخصص قاعات لعقد اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية والأوروبية، لبحث فرص إقامة الشراكات الممكنة في المجالات المختلفة.