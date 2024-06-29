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قائد الدفاع الجوي المصري: رجالنا يواصلون الليل بالنهار للدفاع عن سماء الوطن بكل تفان
قائد الدفاع الجوي المصري: رجالنا يواصلون الليل بالنهار للدفاع عن سماء الوطن بكل تفان
سبوتنيك عربي
صرح اللواء أركان حرب، ياسر كمال الطودي، قائد قوات الدفاع الجوي المصرية، بأن قواته "تواصل الليل بالنهار للدفاع عن سماء الوطن بكل تفان وإخلاص واضعين أمام أعينهم... 29.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-29T12:26+0000
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ونقلت بوابة "الأهرام" الإلكترونية أن تصريحات الطودي، جاءت في كلمة ألقاها بمناسبة احتفال القوات المسلحة المصرية بالعيد الرابع والخمسين لقوات الدفاع الجوي، والذي يواكب ذكرى بناء "حائط الصواريخ"، في الثلاثين من يونيو/ حزيران عام 1970.وخلال مؤتمر صحفي، وجّه الطودي التحية لمقاتلي الدفاع الجوي المصري الأوائل، الذين "وضعوا اللبنة الأولى في انتصار أكتوبر 1973، وضحوا بالغالي والنفيس لتظل راية الوطن عالية خفاقة"، على حد تعبيره.وأشاد قائد قوات الدفاع الجوي المصري بما تملكه قواته "من قدرات تكنولوجية حديثة ومتكاملة لحماية سماء مصر وتأمين مجالها الجوي ضمن المنظومة القتالية المتكاملة للقوات المسلحة، وما يتمتع به رجال الدفاع الجوي جيلا بعد جيل من كفاءة في التدريب والقدرة على تطوير أساليب الاستخدام للأسلحة والمعدات".وفي وقت سابق، شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على "ضرورة تكاتف الجهود الدولية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإغاثية إلى غزة بصورة عاجلة ومكثفة تفادياً للكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني".وجدد السيسي، خلال استقباله رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على هامش انعقاد مؤتمر "الاستثمار المصري- الأوروبي" المنعقد بالقاهرة، "تحذير مصر من احتمالات توسع الصراع التي تتزايد حالياً على نحو يتسم بالخطورة البالغة"، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة وسريعة لتفادي انزلاق المنطقة إلى دائرة جديدة وغير مسبوقة من الصراع.واتفق الجانبان، وفقا للرئاسة المصرية، على أن "التوصل لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية، سيظل السبيل الأمثل لضمان الاستقرار المستدام بالمنطقة".
https://sarabic.ae/20240602/الجيش-المصري-يعلن-مواصلة-تحركاته-لتقديم-المساعدات-الإنسانية-العاجلة-إلى-أهالي-غزة-1089444695.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة

قائد الدفاع الجوي المصري: رجالنا يواصلون الليل بالنهار للدفاع عن سماء الوطن بكل تفان

12:26 GMT 29.06.2024
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIالقوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
تابعنا عبر
صرح اللواء أركان حرب، ياسر كمال الطودي، قائد قوات الدفاع الجوي المصرية، بأن قواته "تواصل الليل بالنهار للدفاع عن سماء الوطن بكل تفان وإخلاص واضعين أمام أعينهم تطوير وتحديث أسلحتهم لزيادة قدراتهم القتالية لمجابهة ما يستجد من تهديدات وتحديات".
ونقلت بوابة "الأهرام" الإلكترونية أن تصريحات الطودي، جاءت في كلمة ألقاها بمناسبة احتفال القوات المسلحة المصرية بالعيد الرابع والخمسين لقوات الدفاع الجوي، والذي يواكب ذكرى بناء "حائط الصواريخ"، في الثلاثين من يونيو/ حزيران عام 1970.
وخلال مؤتمر صحفي، وجّه الطودي التحية لمقاتلي الدفاع الجوي المصري الأوائل، الذين "وضعوا اللبنة الأولى في انتصار أكتوبر 1973، وضحوا بالغالي والنفيس لتظل راية الوطن عالية خفاقة"، على حد تعبيره.
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وأشاد قائد قوات الدفاع الجوي المصري بما تملكه قواته "من قدرات تكنولوجية حديثة ومتكاملة لحماية سماء مصر وتأمين مجالها الجوي ضمن المنظومة القتالية المتكاملة للقوات المسلحة، وما يتمتع به رجال الدفاع الجوي جيلا بعد جيل من كفاءة في التدريب والقدرة على تطوير أساليب الاستخدام للأسلحة والمعدات".
وفي وقت سابق، شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على "ضرورة تكاتف الجهود الدولية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإغاثية إلى غزة بصورة عاجلة ومكثفة تفادياً للكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني".
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وجدد السيسي، خلال استقباله رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على هامش انعقاد مؤتمر "الاستثمار المصري- الأوروبي" المنعقد بالقاهرة، "تحذير مصر من احتمالات توسع الصراع التي تتزايد حالياً على نحو يتسم بالخطورة البالغة"، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة وسريعة لتفادي انزلاق المنطقة إلى دائرة جديدة وغير مسبوقة من الصراع.
واتفق الجانبان، وفقا للرئاسة المصرية، على أن "التوصل لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية، سيظل السبيل الأمثل لضمان الاستقرار المستدام بالمنطقة".
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