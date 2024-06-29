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https://sarabic.ae/20240629/ليبيا-تعلن-منطقة-حدودية-مع-تونس-عسكرية-بالكامل-1090301202.html
ليبيا تعلن منطقة حدودية مع تونس "عسكرية" بالكامل
ليبيا تعلن منطقة حدودية مع تونس "عسكرية" بالكامل
سبوتنيك عربي
أمر الفريق صلاح الدين النمروش، معاون رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، اليوم السبت، بمنع عبور أية آليات مسلحة غير مكلفة في اتجاه معبر "رأس جدير" الحدودي مع... 29.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-29T11:26+0000
2024-06-29T11:26+0000
العالم العربي
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ونقل موقع "ليبيا الأحرار" عن مكتب إعلام المنطقة العسكرية الساحل الغربي، أن "النمروش أصدر تعليماته بضرورة التعامل بحزم مع كل من يخالف الأوامر الجديدة، في ظل تمركز الكتائب المكلفة من رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي في مداخل ومخارج منطقة أبو كماش".يأتي ذلك بعدما أعلن مصدر عسكري تابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، في وقت سابق، أنه تم إعلان المنطقة الممتدة من أبو كماش إلى معبر "رأس جدير" الحدودي مع تونس "منطقة عسكرية بالكامل".وأشار المصدر إلى أن ما وصفها بـ"الكتائب المكلفة" من رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوحدة "تتمركز في كل مداخل ومخارج منطقة أبو كماش الحدودية"، التي تبعد نحو 20 كيلومترا عن الحدود التونسية.وكان قد تم تأجيل افتتاح معبر "رأس جدير" الحدودي بين ليبيا وتونس، ثلاث مرات متتالية، بسبب توترات في المناطق المحيطة به، كما كانت مدينة زوارة الليبية قد شهدت، منذ يومين، مناوشات عسكرية بمدخل المدينة الشرقي عقب دخول قوة عسكرية من خارجها.وفي وقت سابق، اعتبر عضو مجلس النواب الليبي وعضو لجنة الأمن القومي علي التكبالي، أن "ليبيا بعيدة عن الاستقرار وتحتاج إلى يد قوية وإلى حكومة حقيقية"، مضيفا: "على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في هذا الأمر".وأوضح التكبالي أن "كل قبيلة أو مجموعة أو عصابة بإمكانها أن تفعل ما تريد، ولا تستمع إلى أي رأي يأتي من الحكومة المحلية أو الإقليمية في البلاد".وأكد البرلماني الليبي أن "الذين أوصلوا ليبيا إلى هذه الحالة هم الذين يتحملون المسؤولية المعنوية والأدبية عما يحدث".جاءت تصريحات التكبالي، بعد حالة عدم الاستقرار التي يشهدها المنفذ الحدودي "رأس جدير" بعد اشتباكات دارت بالقرب من المنفذ الحدودي الرابط بين دولتي ليبيا وتونس.
https://sarabic.ae/20240627/خبراء-يوضحون-لـسبوتنيك-من-يقف-وراء-مقتل-جندي-تونسي-على-حدود-ليبيا-1090234661.html
https://sarabic.ae/20240622/تونس-ماذا-وراء-تأجيل-فتح-معبر-رأس-الجدير-الحدودي-مع-ليبيا؟-1090060645.html
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العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار ليبيا اليوم

ليبيا تعلن منطقة حدودية مع تونس "عسكرية" بالكامل

11:26 GMT 29.06.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERYقوات الجيش بالمنطقة الغربية تسيطر على معبر رأس جدير الحدودي غرب ليبيا
قوات الجيش بالمنطقة الغربية تسيطر على معبر رأس جدير الحدودي غرب ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
أمر الفريق صلاح الدين النمروش، معاون رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، اليوم السبت، بمنع عبور أية آليات مسلحة غير مكلفة في اتجاه معبر "رأس جدير" الحدودي مع تونس.
ونقل موقع "ليبيا الأحرار" عن مكتب إعلام المنطقة العسكرية الساحل الغربي، أن "النمروش أصدر تعليماته بضرورة التعامل بحزم مع كل من يخالف الأوامر الجديدة، في ظل تمركز الكتائب المكلفة من رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي في مداخل ومخارج منطقة أبو كماش".
يأتي ذلك بعدما أعلن مصدر عسكري تابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، في وقت سابق، أنه تم إعلان المنطقة الممتدة من أبو كماش إلى معبر "رأس جدير" الحدودي مع تونس "منطقة عسكرية بالكامل".
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وأشار المصدر إلى أن ما وصفها بـ"الكتائب المكلفة" من رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوحدة "تتمركز في كل مداخل ومخارج منطقة أبو كماش الحدودية"، التي تبعد نحو 20 كيلومترا عن الحدود التونسية.
وكان قد تم تأجيل افتتاح معبر "رأس جدير" الحدودي بين ليبيا وتونس، ثلاث مرات متتالية، بسبب توترات في المناطق المحيطة به، كما كانت مدينة زوارة الليبية قد شهدت، منذ يومين، مناوشات عسكرية بمدخل المدينة الشرقي عقب دخول قوة عسكرية من خارجها.
وفي وقت سابق، اعتبر عضو مجلس النواب الليبي وعضو لجنة الأمن القومي علي التكبالي، أن "ليبيا بعيدة عن الاستقرار وتحتاج إلى يد قوية وإلى حكومة حقيقية"، مضيفا: "على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في هذا الأمر".
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22 يونيو, 06:46 GMT
وأوضح التكبالي أن "كل قبيلة أو مجموعة أو عصابة بإمكانها أن تفعل ما تريد، ولا تستمع إلى أي رأي يأتي من الحكومة المحلية أو الإقليمية في البلاد".
وأكد البرلماني الليبي أن "الذين أوصلوا ليبيا إلى هذه الحالة هم الذين يتحملون المسؤولية المعنوية والأدبية عما يحدث".
جاءت تصريحات التكبالي، بعد حالة عدم الاستقرار التي يشهدها المنفذ الحدودي "رأس جدير" بعد اشتباكات دارت بالقرب من المنفذ الحدودي الرابط بين دولتي ليبيا وتونس.
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