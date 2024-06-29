https://sarabic.ae/20240629/ناسا-تعلق-بخصوص-رائدي-الفضاء-العالقين-في-المحطة-الدولية-1090299812.html

"ناسا" تعلق بخصوص رائدي الفضاء "العالقين" في المحطة الدولية

"ناسا" تعلق بخصوص رائدي الفضاء "العالقين" في المحطة الدولية

سبوتنيك عربي

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، أن "رائدي الفضاء بوتش ويلمور، وسوني وليامز،اللذان وصلا إلى محطة الفضاء الدولية قبل ثلاثة أسابيع ليسا عالقين"، مشيرة إلى... 29.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-29T10:40+0000

2024-06-29T10:40+0000

2024-06-29T10:40+0000

مجتمع

ناسا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1c/1068347027_0:0:1399:787_1920x0_80_0_0_76ce7f7e734a05d7afba0ed566bd4c6c.jpg

وأوضحت "ناسا" أن رائدي الفضاء وصلا إلى الفضاء في المركبة الفضائية الجديدة "ستارلاينر" المصنّعة من شركة "بوينغ".وسيتم إجراء اختبارات أرضية لمحركات دفع مماثلة لإعادة تهيئة البيئة الفضائية ولفهم سبب المشكلة بشكل أفضل، ومن المتوقع أن تستمر هذه الاختبارات أسبوعين تقريبا، ولن يحدد موعد للعودة حتى ذلك الحين.وكان من المخطط في البداية أن يقضي رائدا الفضاء بوتش، وسوني أكثر من أسبوع بقليل في محطة الفضاء الدولية، ما دفع وسائل الإعلام الأمريكية إلى الشك والتساؤل في أن رائدي الفضاء لا يوجد لديهم افرصة للعودة إلى الأرض.وقال مارك نابي، المسؤول في شركة "بوينغ"، إن رائدي الفضاء "ليسا عالقين في محطة الفضاء الدولية، والطاقم ليس في خطر".وتابع: "يمكننا إعادة "ستارلاينر" في أي وقت، ولكننا لا نفهم المشكلات التي تمت مواجهتها بشكل جيد بما يكفي لإصلاحها بطريقة نهائية، وبالتالي إن الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي أن نأخذ وقتنا ونجمع مزيدا من البيانات".وانطلقت مركبة "ستارلاينر" إلى الفضاء، في 5 يونيو/ حزيران الجاري، من محطة "كيب كانافيرال" في فلوريدا، بعد عمليتي إطلاق غير ناجحتين سابقاً، في 6 مايو/ أيار الماضي و1 يونيو الجاري، على التوالي.

https://sarabic.ae/20240418/ناسا-تؤجل-مشروع-جمع-عينات-من-المريخ-1088088368.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ناسا, العالم