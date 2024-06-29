هجوم على السفارة الإسرائيلية في صربيا ومقتل المنفذ... صور
12:20 GMT 29.06.2024 (تم التحديث: 12:27 GMT 29.06.2024)
© Sputnik . Evgeniy Odinkov / الانتقال إلى بنك الصورالسفارة الإسرائيلية في موسكو، 18 سبتمبر/ أيلول 2018
© Sputnik . Evgeniy Odinkov/
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بوقوع هجوم على السفارة الإسرائيلية في العاصمة الصربية بلغراد وإصابة أحد الحراس جراء الهجوم.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه تم إطلاق النار على إرهابي مشتبه به وقتله بعد هجومه على ضابط شرطة كان يقوم بأداء عمله بتأمين السفارة الإسرائيلية.
#BREAKING Terrorist attack in Belgrade (Serbia).— Mario ZNA (@MarioBojic) June 29, 2024
A member of a radical Islamic organization shot a Serbian policeman in the neck with a crossbow during the attack on the Israeli embassy in Belgrade.
The terrorist was shot several times and subdued. #Serbia #Israel pic.twitter.com/tHHeh5nSvh
وأضافت أن المشتبه به أطلق سهما باتجاه ضابط الأمن، فرد الأخير بإطلاق النار عليه وقتله.
وأوضحت أن السهم أصاب الضابط في رقبته، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج.
ونقلت الصحيفة عن مساعد وزير الداخلية الصربي، قوله إن الهجوم حدث الساعة 11:00 صباحا بالتوقيت المحلي.
فيما قال وزير الداخلية الصربي إن "الحادث هو عملية "إرهابية".
ووفقا للصحيفة، كانت السفارة مغلقة أثناء مهاجمة الحارس، وكل الدبلوماسيين والموفدين الإسرائيليين لم يكونوا فيها، وتم تأكيد الحادثة من السفير الإسرائيلي في صربيا.